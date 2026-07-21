Madre e hijo fueron hallados sin vida en un apartamento en El Rodadero de Santa Marta: un fuerte olor alertó al personal de limpieza

Personal del CTI de la Fiscalíarealiza levantamiento de un cuerpo sin vida en la ciudad de Santa Marta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de dos turistas en Santa Marta ha generado consternación y múltiples preguntas entre los habitantes y visitantes del balneario de El Rodadero. Sonia Imelda Piloneta Tapias y su hijo Benjamín Bautista Vuelvas Piloneta fueron hallados sin vida en el apartamento donde se alojaban, después de que un olor intenso alertara al personal de limpieza del edificio.

De acuerdo con El Tiempo, el hallazgo ocurrió cuando los trabajadores, preocupados por la ausencia de contacto con los ocupantes y la presencia del olor, optaron por ingresar al inmueble. Tras forzar la puerta, encontraron los cuerpos de madre e hijo en una de las habitaciones, lo que motivó el llamado inmediato a las autoridades locales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información ofrecida por la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), al medio de comunicación, las víctimas llegaron desde Bogotá para disfrutar el puente festivo en uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano. Durante los primeros días, varios testigos los vieron recorrer las calles de El Rodadero, pero después de ese breve periodo no se supo más de ellos.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el CTI en trajes protectores recogen un cuerpo con signos de violencia en una camioneta de investigación forense, parte de un operativo con tres cadáveres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la investigación oficial no descarta ninguna hipótesis. Entre las iniciales que manejan los investigadores figura la posibilidad de una intoxicación por inhalación de gases. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad y permanece como una de varias líneas de trabajo. Solo los resultados del examen forense podrán establecer con certeza las causas del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Los agentes han señalado que la causa de la muerte aún no ha sido determinada y serán los análisis de Medicina Legal los que permitan reconstruir los hechos y esclarecer lo ocurrido dentro del apartamento.

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Soacha

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el conjunto residencial El Sándalo, en Ciudad Verde, Soacha, generó inquietud entre los habitantes del sector. La noche del 4 de junio de 2026, un fuerte olor llevó a que personal de Bomberos de Soacha, la Policía Nacional y seguridad privada intervinieran en el apartamento 503 de la torre 12.

La intervención de bomberos y de la Policía se activó tras el aviso de residentes del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, y terminó con el hallazgo de un cuerpo en descomposición - crédito Suminstrada Redes Sociales

La inspección fue autorizada por el administrador del conjunto y ejecutada por personal identificado, incluidos el subteniente Mendoza y el patrullero Vaquero, junto al supervisor de la empresa de seguridad. Al ingresar, encontraron el cadáver en la habitación principal. El estado del cuerpo, según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, evidenciaba un avanzado proceso de descomposición.

PUBLICIDAD

Procedimiento y primeras acciones tras el hallazgo

Tras verificar la situación, los Bomberos entregaron la escena a la Policía Nacional. A partir de ese momento, las unidades judiciales iniciaron los procedimientos urgentes para la investigación del caso y la recolección de pruebas. La identidad de la víctima continúa sin confirmarse oficialmente, lo que mantiene abiertas varias hipótesis sobre lo sucedido.

Para quienes buscan saber qué ocurrió en El Sándalo, las autoridades solo han informado que el cuerpo fue hallado tras varios días de ausencia de contacto y la presencia de un olor intenso en el edificio. La investigación judicial sigue en curso y aún no se conocen detalles sobre la identidad ni el tiempo exacto que el cuerpo permaneció en el lugar.

PUBLICIDAD

El procedimiento se realizó la noche del 4 de junio en la torre 12 del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, con apoyo de Bomberos de Soacha y del personal de seguridad privada - crédito captura de pantalla / Suministrado

La ausencia de conclusiones oficiales en torno a las muertes registradas tanto en Santa Marta como en Soacha ha incrementado la preocupación entre residentes y visitantes de las zonas implicadas. Mientras los procesos judiciales avanzan, las autoridades limitan la información a los datos estrictamente verificados y evitan especulaciones hasta contar con los resultados de Medicina Legal.

Esta falta de certezas impacta en el ambiente social de ambas comunidades, que permanecen atentas a cualquier novedad sobre el desarrollo de las investigaciones.