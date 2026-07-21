Colombia

Deisy Guanaro, víctima de reclutamiento armado por parte de las Farc, reaccionó luego de que Daniel Briceño anunció que le donará su prima de congresista

El funcionario apuntó en su anuncio contra una de las exsenadoras de Comunes y que fue denunciada en varias ocasiones por Guanaro: Sandra Ramírez

Guardar
Google icon

Declaraciones del representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático - crédito @Danielbricen/X

La historia de Deisy Dorelly Guanaro se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la reparación de las víctimas de las Farc en Colombia.

La mujer fue reclutada por la guerrilla cuando tenía apenas 11 años y, luego de superar esta difícil etapa, Guanaro ha dedicado su vida a denunciar los vejámenes, el abuso sexual y la tortura que sufrió en los campamentos insurgentes, y a exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.

Guanaro recibió una noticia inesperada que calificó como “emocionante y gratificante”, después de que el congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció la mañana del lunes 20 de julio de 2026 que donará su prima especial mensual de congresista a Deisy, para que pueda impulsar un emprendimiento propio.

PUBLICIDAD

“Este primer año le entregaré la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las Farc. Los recursos irán para que Deisy pueda montar su emprendimiento y, para eso, Mario Hernández le ayudará enseñándole a crear empresa. Siempre he creído en la reducción del salario de los congresistas y, por eso, hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley; lo haré desde hoy, 20 de julio”, escribió Briceño en X.

Briceño hizo el anuncio la mañana del lunes 20 de julio de 2026 - crédito @Danielbricen/X
Briceño hizo el anuncio la mañana del lunes 20 de julio de 2026 - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, y en entrevista con la revista Semana, Guanaro afirmó estar “sin palabras” por la decisión de Briceño y aseguró no saber “cómo agradecerle”.

PUBLICIDAD

“No me esperaba esto. Fue muy emocionante. Porque yo estoy mandando a hacer unas camiseticas para vender y llega él y me dice esto. Es muy gratificante”, comentó la víctima de las Farc.

La noticia, según dijo Guanaro, la sorprendió en pleno esfuerzo por salir adelante y la llenó de motivación para continuar con su labor como emprendedora y defensora de derechos humanos.

La víctima del conflicto armado no ocultó su admiración por la decisión de Briceño, y dijo: “Si todos los políticos fueran como el doctor Daniel Briceño, tendríamos un país lleno de oportunidades. Colombia necesita líderes honestos, transparentes y comprometidos de verdad con la gente, no con sus intereses personales”, afirmó.

La mujer fue más allá al referirse al futuro político del congresista al resaltar que Briceño “ha demostrado que la política puede ejercerse con decencia, carácter y control ciudadano”.

Y es justo para Guanaro que “ese tipo de servidores públicos los que necesita nuestro país para recuperar la confianza de los colombianos”, en referencia al congresista que obtuvo la mayor votación en las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026.

Por eso lo veo como una de las grandes esperanzas de Colombia y, sin duda, como un posible futuro presidente de la República”, añadió la defensora de DD. HH.

Guanaro se mostró sorprendida luego del anuncio que hizo Briceño de donarle su primera prima de congresista - crédito @deisy_dorelly/IG
Guanaro se mostró sorprendida luego del anuncio que hizo Briceño de donarle su primera prima de congresista - crédito @deisy_dorelly/IG

Una vida marcada por el conflicto armado y el deseo de salir adelante

La historia personal de Deisy Guanaro está marcada por el dolor y la resistencia.

“Mi historia empieza en el año 1998. Yo tenía 11 años de edad cuando el grupo terrorista de las Farc, el frente 28, me raptó de los brazos de mi madre. Habíamos ido a las fiestas patronales del pueblo porque ya le habían reclutado a sus dos hijos menores y mi mamita pensaba ingenuamente que Dios la iba a ayudar e iba a recuperar a sus hijos. Ese día encañonaron a mi madre y le dijeron: ‘Venimos por la muchacha. Ella tiene el cuerpo necesario para hacer parte de nuestras filas’. Mi madre suplicaba que no me llevaran. A mí me echaron en una camioneta y me llevaron con ellos”, relató la mujer en charla con la misma revista.

Guanaro ha dado nombres y detalles de los responsables de los abusos que sufrió, y varias oportunidades ha acusado a Sandra Ramírez (nombre de pila de guerra Griselda Lobo, hoy exsenadora de Comunes), quien era pareja de Manuel Marulanda y tenía poder dentro de la estructura guerrillera.

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado. Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente", relató la defensora de derechos humanos.

Para ella, “a Sandra Ramírez nosotros no le importábamos”, sentenció Guanaro, que añadió: “Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”.

- créditos prensa Senado | Cristian Bayona / Colprensa | @deisy_dorelly/IG
Guanaro contó en varias ocasiones en redes sociales los vejámenes que padeció al ser reclutada por las Farc cuando tenía 11 años - créditos prensa Senado | Cristian Bayona / Colprensa | @deisy_dorelly/IG

Por revelar estos hechos, Guanaro ha sido víctima de amenazas y persecuciones, que ha documentado a través de sus redes sociales.

“Yo les tuve mucho miedo muchos años a Sandra Ramírez y a mis victimarios. Ha dicho que soy un falso testimonio, que tengo un libreto, y, como víctima, me duele. Pero también le digo a Sandra Ramírez: la niña que ustedes abusaron, la niña que ustedes torturaron, ya no les tiene miedo. Quiero contar mi verdad y no solo mi verdad, sino la de miles de niños que fuimos víctimas de abuso sexual y tortura por parte de este grupo criminal. La fortaleza me la dan mis hijos, porque quiero enseñarles que nunca hay que quedarse callados”, expresó la víctima del conflicto armado colombiano.

El gesto del congresista Briceño recibió mensajes de apoyo, entre ellos el del ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, que escribió vía X: “Maravilloso, Daniel”.

Briceño, por su parte, recalcó el sentido de su decisión y aseveró que “los congresistas de las Farc estuvieron ocho años burlándose de las víctimas en el Congreso”, y por tal motivo precisó que “es momento de que sus víctimas sean reivindicadas”, además de considerar lo que hizo como “solo un granito de arena”.

“Cada año que esté en el Congreso ayudaremos a una víctima de las Farc distinta”, aclaró Briceño en su respuesta.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoDonación de prima de congresistaDeisy Dorelly GuanaroVíctima de las FARCSandra RamírezCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

El congresista aseguró que la violencia debe enfrentarse con medidas de seguridad y justicia, no ampliando el acceso de civiles al uso de armamento

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

La excongresista María José Pizarro dijo que la pieza será protegida como un referente colectivo y que la conservará hasta que el movimiento vuelva a ocupar la Casa de Nariño, según su expectativa política

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

La congresista llamó la atención durante la instalación del nuevo Congreso con una intervención artística en la piel, una idea que conectó moda, símbolos y una referencia directa a uno de sus maestros

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

La bolsa de jugadores en el fútbol colombiano estará abierta hasta al menos dos semanas después del inicio del segundo semestre en el campeonato de primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual

La nueva legisladora del Pacto Histórico asumió su banca con un mensaje de cambio para Norte de Santander y buscando promover proyectos enfocados en derechos humanos

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Liverpool hizo oficial la llegada de Samuel Martínez: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”