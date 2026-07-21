Deisy Guanaro, víctima de reclutamiento armado por parte de las Farc, reaccionó luego de que Daniel Briceño anunció que le donará su prima de congresista

Declaraciones del representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático - crédito @Danielbricen/X

La historia de Deisy Dorelly Guanaro se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la reparación de las víctimas de las Farc en Colombia.

La mujer fue reclutada por la guerrilla cuando tenía apenas 11 años y, luego de superar esta difícil etapa, Guanaro ha dedicado su vida a denunciar los vejámenes, el abuso sexual y la tortura que sufrió en los campamentos insurgentes, y a exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.

Guanaro recibió una noticia inesperada que calificó como “emocionante y gratificante”, después de que el congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció la mañana del lunes 20 de julio de 2026 que donará su prima especial mensual de congresista a Deisy, para que pueda impulsar un emprendimiento propio.

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“Este primer año le entregaré la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las Farc. Los recursos irán para que Deisy pueda montar su emprendimiento y, para eso, Mario Hernández le ayudará enseñándole a crear empresa. Siempre he creído en la reducción del salario de los congresistas y, por eso, hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley; lo haré desde hoy, 20 de julio”, escribió Briceño en X.

Briceño hizo el anuncio la mañana del lunes 20 de julio de 2026 - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, y en entrevista con la revista Semana, Guanaro afirmó estar “sin palabras” por la decisión de Briceño y aseguró no saber “cómo agradecerle”.

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“No me esperaba esto. Fue muy emocionante. Porque yo estoy mandando a hacer unas camiseticas para vender y llega él y me dice esto. Es muy gratificante”, comentó la víctima de las Farc.

La noticia, según dijo Guanaro, la sorprendió en pleno esfuerzo por salir adelante y la llenó de motivación para continuar con su labor como emprendedora y defensora de derechos humanos.

La víctima del conflicto armado no ocultó su admiración por la decisión de Briceño, y dijo: “Si todos los políticos fueran como el doctor Daniel Briceño, tendríamos un país lleno de oportunidades. Colombia necesita líderes honestos, transparentes y comprometidos de verdad con la gente, no con sus intereses personales”, afirmó.

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La mujer fue más allá al referirse al futuro político del congresista al resaltar que Briceño “ha demostrado que la política puede ejercerse con decencia, carácter y control ciudadano”.

Y es justo para Guanaro que “ese tipo de servidores públicos los que necesita nuestro país para recuperar la confianza de los colombianos”, en referencia al congresista que obtuvo la mayor votación en las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026.

Por eso lo veo como una de las grandes esperanzas de Colombia y, sin duda, como un posible futuro presidente de la República”, añadió la defensora de DD. HH.

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Guanaro se mostró sorprendida luego del anuncio que hizo Briceño de donarle su primera prima de congresista - crédito @deisy_dorelly/IG

Una vida marcada por el conflicto armado y el deseo de salir adelante

La historia personal de Deisy Guanaro está marcada por el dolor y la resistencia.

“Mi historia empieza en el año 1998. Yo tenía 11 años de edad cuando el grupo terrorista de las Farc, el frente 28, me raptó de los brazos de mi madre. Habíamos ido a las fiestas patronales del pueblo porque ya le habían reclutado a sus dos hijos menores y mi mamita pensaba ingenuamente que Dios la iba a ayudar e iba a recuperar a sus hijos. Ese día encañonaron a mi madre y le dijeron: ‘Venimos por la muchacha. Ella tiene el cuerpo necesario para hacer parte de nuestras filas’. Mi madre suplicaba que no me llevaran. A mí me echaron en una camioneta y me llevaron con ellos”, relató la mujer en charla con la misma revista.

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Guanaro ha dado nombres y detalles de los responsables de los abusos que sufrió, y varias oportunidades ha acusado a Sandra Ramírez (nombre de pila de guerra Griselda Lobo, hoy exsenadora de Comunes), quien era pareja de Manuel Marulanda y tenía poder dentro de la estructura guerrillera.

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado. Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente", relató la defensora de derechos humanos.

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Para ella, “a Sandra Ramírez nosotros no le importábamos”, sentenció Guanaro, que añadió: “Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”.

Guanaro contó en varias ocasiones en redes sociales los vejámenes que padeció al ser reclutada por las Farc cuando tenía 11 años - créditos prensa Senado | Cristian Bayona / Colprensa | @deisy_dorelly/IG

Por revelar estos hechos, Guanaro ha sido víctima de amenazas y persecuciones, que ha documentado a través de sus redes sociales.

“Yo les tuve mucho miedo muchos años a Sandra Ramírez y a mis victimarios. Ha dicho que soy un falso testimonio, que tengo un libreto, y, como víctima, me duele. Pero también le digo a Sandra Ramírez: la niña que ustedes abusaron, la niña que ustedes torturaron, ya no les tiene miedo. Quiero contar mi verdad y no solo mi verdad, sino la de miles de niños que fuimos víctimas de abuso sexual y tortura por parte de este grupo criminal. La fortaleza me la dan mis hijos, porque quiero enseñarles que nunca hay que quedarse callados”, expresó la víctima del conflicto armado colombiano.

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El gesto del congresista Briceño recibió mensajes de apoyo, entre ellos el del ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, que escribió vía X: “Maravilloso, Daniel”.

Briceño, por su parte, recalcó el sentido de su decisión y aseveró que “los congresistas de las Farc estuvieron ocho años burlándose de las víctimas en el Congreso”, y por tal motivo precisó que “es momento de que sus víctimas sean reivindicadas”, además de considerar lo que hizo como “solo un granito de arena”.

“Cada año que esté en el Congreso ayudaremos a una víctima de las Farc distinta”, aclaró Briceño en su respuesta.