Colombia

Así se reparten los apoyos y las críticas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en redes sociales

Un análisis de 28 millones de interacciones en X examinó el comportamiento de los usuarios frente a los dos aspirantes presidenciales y reveló diferencias en alcance, participación y percepción digital

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Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda mirando un teléfono móvil. Símbolos de redes sociales emergen del dispositivo.
La medición de Shift Porter Novelli muestra que Cepeda concentra tanto la mayor visibilidad como la mayor desfavorabilidad en X, mientras que De la Espriella registra menores niveles de interacción y rechazo dentro de la plataforma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de que el 31 de mayo quedaran definidos los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta, un estudio de la consultora global Shift Porter Novelli puso la lupa sobre la conversación digital en la red social X y encontró un panorama llamativo: aunque Iván Cepeda lidera ampliamente en seguidores e interacciones, también es el candidato que acumula el mayor nivel de rechazo dentro de esa plataforma.

El análisis, realizado entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2026, examinó más de 28 millones de interacciones relacionadas con las cuentas oficiales de Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) y Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA).

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La medición incluyó comentarios, menciones y retuits registrados durante el periodo que abarcó la campaña presidencial y concluyó un día después de la primera vuelta electoral.

De acuerdo con los resultados, Cepeda cerró el periodo con 1.970.649 seguidores y un total de 17.427.681 interacciones, cifras que lo convierten en el candidato con mayor presencia y capacidad de generar conversación dentro de la red social. Por su parte, De la Espriella registró 217.378 seguidores y 10.597.695 interacciones.

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El sentimiento negativo marca la mayor diferencia

Sin embargo, el dato que más llamó la atención del informe fue el relacionado con el sentimiento generado por ambos perfiles. Según Shift Porter Novelli, el 84,2% de las menciones asociadas a Cepeda fueron clasificadas como negativas, mientras que en el caso de De la Espriella ese indicador llegó al 29,2%.

El estudio de Shift Porter Novelli encontró que Iván Cepeda concentra el mayor nivel de sentimiento negativo en X, con 84,2 % de menciones desfavorables y 10,4 % favorables. En el caso de Abelardo de la Espriella, el sentimiento negativo alcanzó 29,2 % y el positivo 6,1 % - crédito Shift Porter Novelli
El estudio de Shift Porter Novelli encontró que Iván Cepeda concentra el mayor nivel de sentimiento negativo en X, con 84,2 % de menciones desfavorables y 10,4 % favorables. En el caso de Abelardo de la Espriella, el sentimiento negativo alcanzó 29,2 % y el positivo 6,1 % - crédito Shift Porter Novelli

En cuanto al sentimiento positivo, los porcentajes fueron considerablemente menores. Cepeda alcanzó un 10,4% de menciones favorables y De la Espriella un 6,1%.

En otras palabras, el candidato del Pacto Histórico concentra la mayor atención dentro de X, pero esa visibilidad viene acompañada de una fuerte carga crítica. Mientras tanto, De la Espriella registra una comunidad digital mucho más pequeña, aunque con niveles de rechazo significativamente inferiores.

El estudio también puso estos resultados en perspectiva al compararlos con el comportamiento digital del presidente Gustavo Petro durante el tercer año de su mandato, entre agosto de 2024 y julio de 2025. Según la consultora, la cuenta de Petro registró un 6,5% de sentimiento positivo y un 42,9% de sentimiento negativo durante ese periodo.

Una red influyente, pero con alcance limitado

Otro de los hallazgos del informe tiene que ver con el alcance real de la conversación política en X dentro del país. Aunque la plataforma suele ocupar un lugar destacado en el debate público y en la agenda mediática, los investigadores recuerdan que su alcance sigue siendo limitado frente al total de la población colombiana.

Iván Cepeda lidera la conversación política en X con 1,97 millones de seguidores y más de 17,4 millones de interacciones entre enero y junio de 2026. Abelardo de la Espriella registró 217.378 seguidores y 10,5 millones de interacciones - crédito Shift Porter Novelli
Iván Cepeda lidera la conversación política en X con 1,97 millones de seguidores y más de 17,4 millones de interacciones entre enero y junio de 2026. Abelardo de la Espriella registró 217.378 seguidores y 10,5 millones de interacciones - crédito Shift Porter Novelli

Según los datos citados por Shift Porter Novelli, basados en cifras del DANE y de WeAre Social con Meltwater, Colombia cuenta con aproximadamente 5,3 millones de usuarios activos en X. La cifra representa una pequeña porción frente a los más de 53,9 millones de habitantes del país.

Para la consultora, este dato es importante porque ayuda a entender que las tendencias observadas en redes sociales no necesariamente reflejan el comportamiento del electorado en general. Aunque las plataformas digitales pueden influir en la conversación pública, no sustituyen herramientas como las encuestas o los estudios de intención de voto.

Según el análisis de la consultora, las publicaciones que generaron mayor repercusión en las cuentas de ambos candidatos estuvieron relacionadas con los resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

En el caso de Abelardo de la Espriella, una de las publicaciones más destacadas fue el mensaje en el que celebró su paso a la segunda vuelta y afirmó que “vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”, además de agradecer a los más de 10 millones de colombianos que respaldaron su candidatura.

Por su parte, Iván Cepeda logró una alta interacción con el mensaje en el que anunció públicamente que “emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, marcando desde el inicio de la nueva etapa de la campaña un tono de confrontación directa.

Las publicaciones más exitosas de ambos candidatos estuvieron ligadas a los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 - crédito Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella/X
Las publicaciones más exitosas de ambos candidatos estuvieron ligadas a los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 - crédito Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella/X

El estudio aclara que no mide intención de voto

La firma aclaró que su ejercicio no fue diseñado para medir preferencias electorales ni para proyectar resultados de la segunda vuelta presidencial. El análisis se enfocó exclusivamente en observar y clasificar las interacciones digitales alrededor de los dos candidatos.

Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia, destacó la creciente importancia de las redes sociales como espacios de influencia política y construcción de reputación.

“Mucho antes fue la prensa y la radio. Luego, la televisión. Ahora, son las redes sociales. Cada generación tiene un canal que influye en el ascenso de líderes políticos. Vivimos la era de la posverdad en tiempo real. Medirla, entenderla y anticipar escenarios es una obligación para cualquier líder que tenga a la reputación como prioridad”, señaló.

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