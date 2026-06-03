Colombia

Polémica en Armenia por valla de Abelardo de la Espriella: estaría incitando a la violencia política

La imagen muestra al candidato de Salvación Nacional “pisoteando” a su rival, el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda

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Hombre de traje pisa a otro hombre en el suelo con la inscripción "Iván Cepeda". Fondo urbano al atardecer, bandera colombiana y el hashtag #TigreEnPrimera.
Esta sería la imagen política colocada en Armenia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de una valla publicitaria generada con inteligencia artificial en las cercanías del Coliseo del Café, en Armenia, desató una ola de indignación en sectores del Quindío por su contenido que algunos califican como violento.

En la imagen, el candidato Abelardo de la Espriella figura “pisoteando” a su adversario Iván Cepeda, con el texto “#TigreEnPrimera” junto a una bandera en Colombia y una ciudad donde amanece. Esta publicidad fue denunciada como una apología a la violencia.

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El concejal Jonatan Rojo, vocero del Pacto Histórico, denunció públicamente el hecho y aseguró que la fotografía de la valla fue captada el domingo 31 de mayo de 2026, poco después de las 4 de la tarde.

La controversia llevó a exigir la intervención inmediata de las autoridades y encendió el debate sobre los límites de la propaganda electoral - crédito jonatan_rojo / Instagram
La controversia llevó a exigir la intervención inmediata de las autoridades y encendió el debate sobre los límites de la propaganda electoral - crédito jonatan_rojo / Instagram

En su cuenta de Instagram, Rojo expresó: “No podemos permitir que el horror del pasado reencarne en las calles. En plena carrera 19, a la altura del Coliseo del Café en la ciudad de Armenia, se encuentra instalada esta valla publicitaria que va mucho más allá del debate político: es una apología directa a la violencia”.

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Al profundizar en el significado del mensaje, Rojo advirtió: “Utilizar términos como ‘destripar a la izquierda’ no es una simple frase de campaña o una metáfora folclórica; desde el simbolismo, es una declaración de odio que nos etiqueta como una amenaza y valida la eliminación física del contrario”.

El concejal recordó episodios trágicos de la historia nacional: “Pensábamos que los peores capítulos de la historia de Colombia —como el exterminio de la Unión Patriótica (UP)— eran un dolor superado, pero este tipo de discursos demuestran que las ganas de revivir ese horror siguen latentes. La estigmatización sistemática precede a la violencia física”.

El mensaje en la valla desató un llamado urgente de sectores políticos para frenar la incitación a la violencia en la campaña - crédito @IvanCepedaCast / X
El mensaje en la valla desató un llamado urgente de sectores políticos para frenar la incitación a la violencia en la campaña - crédito @IvanCepedaCast / X

En ese sentido, Rojo solicitó medidas urgentes a las autoridades: “Exigimos a la Alcaldía de Armenia, a la Secretaría de Gobierno y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la intervención inmediata y el desmonte de esta publicidad por violar los principios mínimos de convivencia y las normas de propaganda electoral. El debate de ideas se defiende en las urnas, no incitando a la agresión”.

El propio Iván Cepeda rechazó la valla en su cuenta de X, donde señaló: “VIOLENCIA POLÍTICA. En democracia podemos tener diferencias intensas con nuestros contradictores. Podemos debatir con firmeza, confrontar ideas y defender con convicción nuestras posiciones. Pero nunca debemos apelar a la violencia, Ni la violencia física que pretende destruir a otros. Ni la violencia simbólica que siembra miedo y resentimiento” señaló.

E incluyó un llamado a no responder la agresión: “Hago un llamado sincero a quienes nos acompañan y respaldan nuestro proyecto: no se dejen arrastrar por el odio, o la provocación. Respondamos a la agresión con argumentos, a la mentira con la verdad y a la violencia con la serenidad. Es la fuerza de la democracia”.

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