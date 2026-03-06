Flavia Dos Santos revela la fórmula de su matrimonio con un hombre 32 años mayor

La terapeuta Flavia Dos Santos explicó que la independencia personal y la admiración mutua han sido claves para mantener su relación durante más de dos décadas.- crédito @flavia2santos/Instagram

La sexóloga y terapeuta brasileña Flavia Dos Santos habló sobre los principios que han sostenido su matrimonio con el diplomático retirado Julio Gomes dos Santos, con quien mantiene una diferencia de edad de 32 años, según información obtenida por Semana. La especialista compartió detalles de su relación durante una entrevista en el pódcast Menopáusica ¡y qué!, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper.

Durante la conversación, Dos Santos explicó que la estabilidad de su relación se basa en que ninguno de los dos se considera un “ser faltante”, una idea que asocia con la importancia de la autonomía personal dentro de la pareja, citado por Semana.

La terapeuta también aseguró que la independencia emocional y las actividades individuales han sido fundamentales para mantener una convivencia equilibrada a lo largo de los años, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Durante la entrevista, la sexóloga profundizó en la dinámica que mantiene con su esposo, el diplomático retirado Julio Gomes dos Santos, quien actualmente tiene 83 años. La pareja comparte una diferencia de edad de más de tres décadas, situación que, según explicó la especialista, no ha representado un obstáculo para la estabilidad del matrimonio.

La historia de la relación se remonta a más de veinte años. Según relató Dos Santos, el primer encuentro ocurrió en un evento realizado en la embajada de Brasil en Londres, en un momento en el que ella cursaba estudios de psicología. Aunque en ese momento se conocieron, el vínculo no se consolidó de inmediato.

La relación se fortaleció posteriormente tras un reencuentro en Brasil durante una cena familiar. A partir de ese momento comenzaron una relación que con el paso de los años se consolidó en un proyecto de vida en común.

Julio Gomes Dos Santos desarrolló una trayectoria en el servicio diplomático de Brasil. Su relación con Colombia se estrechó cuando fue designado embajador de ese país en Bogotá en noviembre de 2005. Tras concluir su misión diplomática en 2008, el funcionario decidió retirarse del servicio exterior y establecerse de forma permanente en Colombia junto a su esposa y sus hijos.

Desde entonces, la pareja ha construido su vida familiar en el país. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Guillermo y Leticia, quienes han crecido en Colombia tras la decisión de la familia de establecerse definitivamente en el país.

Durante su participación en el pódcast, Dos Santos explicó que uno de los pilares fundamentales de su relación ha sido la independencia personal. Según expresó, tanto ella como su esposo mantienen agendas laborales y actividades intelectuales propias, lo que evita que la convivencia se base en la dependencia emocional.

Para la especialista, mantener espacios individuales permite que el tiempo compartido tenga mayor valor dentro de la relación. Según afirmó, el hecho de que ambos desarrollen proyectos personales hace que los momentos de encuentro resulten más significativos.

“Funciona que ninguno de los dos somos seres faltantes”, señaló la sexóloga al explicar la idea de que cada integrante de la pareja debe sentirse completo como individuo antes de construir una relación estable.

Otro de los aspectos que generó interés durante la conversación fue la revelación de algunas prácticas cotidianas que la pareja ha adoptado para mantener la armonía en la convivencia. Entre ellas mencionó la decisión de dormir en camas separadas, una práctica que, según explicó, responde a la necesidad de preservar el descanso y el bienestar individual.

Para Dos Santos, este tipo de decisiones no representan un distanciamiento afectivo, sino una forma de mantener el equilibrio dentro de la relación. Según explicó, el descanso adecuado y el respeto por las rutinas personales también forman parte de los factores que influyen en la estabilidad del matrimonio.

La terapeuta también mencionó otros elementos que considera importantes para la convivencia diaria. Entre ellos destacó la admiración mutua y la capacidad de relativizar ciertos conflictos cotidianos dentro de la vida en pareja.

“La admiración es clave; ser un poco sordo, un poco loco y un poco ciego ayuda a mantener el matrimonio”, afirmó la especialista, al referirse a la importancia de no magnificar las tensiones que pueden surgir en la convivencia.

Flavia Dos Santos se ha consolidado en los últimos años como una de las figuras más reconocidas en temas de educación sexual y bienestar emocional en América Latina. Su trabajo en medios de comunicación y espacios educativos la ha convertido en una referente en la divulgación de temas relacionados con relaciones de pareja, sexualidad y salud mental.

Actualmente, la sexóloga participa en el programa Mujeres sin filtro, transmitido por el Canal RCN, además de continuar con su actividad como conferencista y divulgadora de contenidos relacionados con el bienestar emocional.

Su participación en el pódcast conducido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper se centró en reflexionar sobre las relaciones de pareja, la autonomía personal y los cambios emocionales asociados a etapas de la vida como la menopausia. Según explicó durante la conversación, su objetivo es promover una visión de esta etapa como una oportunidad de transformación personal y crecimiento emocional.