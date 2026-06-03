Colombia

Diana Ángel levantó polémica por su opinión sobre el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “Finjan sorpresa”

La actriz es fiel detractora de las ideas políticas que promueve la derecha en el país, por lo que respalda de manera contundente el avance del progresismo, expresando su respaldo a la campaña de Iván Cepeda

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Un hombre con gorra y chaqueta oscura sonríe y señala a una mujer con top azul de mezclilla y brazos cruzados, con expresión seria.
Diana Ángel lanzó dardo en contra de Abelardo de la Espriella por apoyo de Trump a su campaña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social un mensaje de “respaldo total” al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y lo felicitó por su victoria en la primera ronda electoral. Además, aseguró que, si llega a la Presidencia, tendría un gobierno “tremendamente exitoso”.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia!”, escribió el mandatario estadounidense.

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Trump describió al aspirante colombiano como alguien que “lucha incansablemente” por su país y trazó un paralelo con su propia figura: “Tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

El presidente estadounidense también proyectó para De la Espriella un gobierno con resultados en materia económica, con más empleos y mayor comercio, además de avances en la reducción de la migración irregular y en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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En ese mismo mensaje, el mandatario estadounidense calificó a Iván Cepeda, rival de De la Espriella en la segunda vuelta, como un “marxista de la izquierda radical”.

Las declaraciones generaron una rápida oleada de reacciones en redes sociales. La actriz Diana Ángel, que en repetidas ocasiones ha expresado abiertamente su afinidad con sectores de izquierda, replicó el mensaje de Trump en su cuenta de X con una sola frase: “¡Finjan sorpresa!”.

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Diana Ángel reaccionó al mensaje de Donald Trump a favor de Abelardo de la Espriella - crédito @DianAngel01/X

El respaldo de Diana Ángel a la izquierda

La actriz Diana Ángel celebró el crecimiento de la izquierda tras las elecciones presidenciales en Colombia, mencionando que “hace cuatro años sacamos 8 millones de votos, hoy estamos haciendo historia con el crecimiento del progresismo y la izquierda y en primera vuelta, ya llevamos más de 9 millones de votos a esta hora”.

Para la artista, este avance refleja una transformación significativa en el panorama político nacional y consolida a la izquierda como una fuerza determinante.

Ángel insistió en la importancia de la participación ciudadana y la movilización social, afirmando que el nuevo caudal electoral constituye un “hito histórico” para el progresismo.

La también cantante expresó su entusiasmo por la continuidad del proyecto progresista y manifestó su respaldo al candidato Iván Cepeda, reafirmando que mantendrá su apoyo y presencia activa en el debate público, sin importar el resultado de la segunda vuelta.

Diana Ángel subrayó el crecimiento de la izquierda, destacando que hace cuatro años obtuvieron 8 millones de votos y ahora superan los 9 millones - crédito redes sociales/X
Diana Ángel subrayó el crecimiento de la izquierda, destacando que hace cuatro años obtuvieron 8 millones de votos y ahora superan los 9 millones - crédito redes sociales/X

En su mensaje, Diana Ángel recalcó la magnitud del cambio político y la responsabilidad de defender las convicciones, destacando el valor de la permanencia y la firmeza ante los retos que plantea el futuro político de Colombia.

Diana Ángel desmintió su salida del país

En redes sociales se viralizó una imagen de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia donde se mencionaba que abandonaría el país en caso de que Abelardo de la Espriella quedara como Presidente de la República.

Según mencionó, ha permanecido en Colombia pese a que se han posesionado como presidentes algunos políticos que no son de su agarado o cuyas propuestas y manera de proceder no aprueba. Mencionó a los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, de la derecha.

La actriz Diana Ángel aseguró que no se irá del país si gana Abelardo de la Espriella - crédito @DianAngel01/X
La actriz Diana Ángel aseguró que no se irá del país si gana Abelardo de la Espriella - crédito @DianAngel01/X

Yo no he podido entender de dónde sacaron esta historia? Ya lo he dicho varias veces: No me fui cuando Uribe, no me fui cuando Duque me perfiló, no me ido con los vetos, no me he ido nunca, nunca me voy a ir y mucho menos me iría, si algo así pasara!”, precisó.

Agregó que será necesario enfrentar las pruebas necesarias que lleguen a presentarse bajo el eventual mandato de De la Espriella: “Seguro muchos desafíos en contra de la ultraderecha nos dará y hay que estar aquí ahí si “firme por la patria”, pero para combatir lo que se nos vendría. El Dios suyo quiera que no”, explicó la cantante en la red social.

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