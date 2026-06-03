Colombia

Cortes de agua en Bogotá, hoy 3 de junio

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

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Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Durante este miércoles 3 de junio, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Ciudad Hayuelos, Interindustrial, El Vergel de Fontibón.Lugar: De la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 19A a la Calle 16C De la Carrera 78G a la Avenida Carrera 80, entre la Avenida Calle 17 a la Calle 16C.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Traslado de hidrante

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón.Lugar: De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87CDe la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K BisDe la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87HDe la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88CDe la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Usme.Barrios: Santa Librada, San Juan Bautista.Lugar: De la Calle 73 Sur a la Calle 76 Sur, entre la Avenida Carrera 14 a la Avenida Carrera 14V.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 163A.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: San José, Portales del Norte I e II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I e II, Urb. La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia, Jardines El Cabo.Lugar: De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 58 a la Carrera 75.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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