María Elvira Salazar arreció contra Petro por nuevas denuncias de supuesto fraude: “Exguerrillero con una visión autoritaria del poder”

María Elvira Salazar invitó a los colombianos a votar de forma masiva por el abogado Abelardo de la Espriella y así derrotar lo que considera es el 'régimen' de Gustavo Petro - crédito Giorgio Viera/EFE - Luisa González/ REUTERS

En una nueva arremetida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, la representante republicana María Elvira Salazar se pronunció en sus redes sociales tras los graves señalamientos del mandatario, que puso en duda la legalidad de la primera vuelta que se llevó a cabo el domingo 31 de mayo con nuevas denuncias sobre un supuesto fraude, en lo concerniente al censo electoral, que se habría adulterado, según el mandatario, en más de 885.000 cédulas.

Salazar, de origen cubano y que es afín al presidente Donald Trump, afirmó en su perfil de X que Petro “nunca ha ocultado quién es: un exguerrillero con una visión autoritaria del poder y admiración por los modelos que llevaron a Cuba y Venezuela a la ruina”. La congresista sostuvo que el mandatario colombiano, según sus palabras, sigue “el mismo libreto: atacar las instituciones independientes y cuestionar la voluntad del pueblo cuando no les favorece”.

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Las afirmaciones se dieron a conocer después de que Petro, en un hilo de tres extensas publicaciones en X, publicó una serie de datos y argumentos sobre aparentes irregularidades en el proceso. “Colombia no puede convertirse en la próxima Venezuela. Los colombianos saben lo que está en juego. La respuesta debe ser una participación masiva y una victoria contundente de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. La libertad de Colombia está en juego”, dijo Salazar.

Con este mensaje en la red social X, la representante María Elvira Salazar reaccionó a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presunto fraude electoral - crédito @MaElviraSalazar/X

¿Cuáles son las denuncias de Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral?

Y es que en sus denuncias, el primer mandatario se centró en la presunta manipulación del software electoral. Según el mandatario, “el registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”. Además, detalló que “por sentencia plena del Consejo de Estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera”; en afirmaciones en las que apuntó contra el órgano electoral.

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A su vez, Petro sostuvo que el software fue modificado en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026, cinco días antes de las elecciones. Según los datos que expuso, la primera modificación ocurrió a la 1:21:35 p. m. y la segunda a las 7:21:13 p. m. “La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”, afirmó el presidente, pese a que la Registraduría, en un comunicado emitido en la noche del martes 2 de junio, desestimó estas versiones.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro señaló un presunto fraude en la primera vuelta - crédito @petrogustavo/X

El presidente resaltó que “el censo oficial, 41.421.973, esta cifra fue cambiada en Divipole, en el software de los hermanos Bautista, el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones, en la siguiente cantidad: 42.307.373. La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”. Otro de los señalamientos que fueron desmentidos por la autoridad electoral, que validó la legalidad del proceso en curso.

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Pero la Registraduría le salió al paso a estos señalamientos. “La fecha y hora que se puede ver en cada uno de estos archivos corresponde al momento en que se dispuso esta información para los auditores de las agrupaciones políticas y, por tanto, contrario a lo dicho, certifica la disposición de esta información a los auditores“, remarcó la autoridad electoral en sus declaraciones, con las que desvirtuó las afirmaciones del mandatario frente a lo sucedido.

Este fue el comunicado de la Registraduría en respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre supuesto fraude electoral - crédito suministrado a Infobae Colombia

Petro agregó que también hubo una diferencia entre las mesas inscritas, pues inicialmente eran 120.527, pero luego se reportaron 122.020. “Una diferencia de 1.493 mesas adicionales, que posiblemente no han sido escrutadas”, dijo Petro, en otro de los puntos que desmintió la Registraduría, que dijo que hubo dispuestas 120.527 en la jornada, 1.489 en el exterior del lunes 25 al sábado 30 de mayo, dos más por orden judicial y dos en el Capitolio Nacional.

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Petro afirmó que puede probar estos hechos ante la autoridad competente e hizo, de hecho, una acusación delicada contra la Registraduría. “Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5.300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885.400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de mayo”, expresó.