Ataque con dron en El Tarra deja un muerto y agrava crisis humanitaria en Catatumbo: Defensoría alerta 784 desplazados

Ataque con explosivos presuntamente lanzados desde un dron dejó una persona muerta y otra herida en zona rural de El Tarra. - crédito @Ejercito_Div3/X

Un ataque con explosivos presuntamente lanzados desde un dron en la vereda Puerto Catatumbo, zona rural de El Tarra, Norte de Santander, dejó una persona muerta y otra herida, según reportaron autoridades locales este martes 2 de junio. El hecho ocurre en medio de una compleja situación de orden público en la región del Catatumbo, donde organismos de control también alertaron sobre el desplazamiento forzado de 784 personas durante las últimas horas.

La víctima mortal sería un adulto mayor. Las circunstancias exactas del ataque continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades, mientras persisten dificultades de acceso y comunicación en algunas zonas rurales del municipio.

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La Personería de El Tarra rechazó el ataque y pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario. - crédito Personería Municipal de El Tarra

Personería de El Tarra rechaza el ataque y expresa preocupación por la situación de orden público

Tras conocerse los hechos, la Personería Municipal de El Tarra emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del adulto mayor y las afectaciones ocasionadas a la población civil.

La entidad señaló que la activación del artefacto explosivo improvisado no solo enluta a una familia, sino que genera consecuencias para toda la comunidad, en una zona que desde hace meses enfrenta restricciones de movilidad, riesgos de seguridad y afectaciones humanitarias derivadas del conflicto armado.

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“Estos actos constituyen una grave afectación a los derechos fundamentales de la población civil”, indicó la Personería, al tiempo que recordó que los habitantes del municipio no deben ser involucrados ni convertidos en objetivos dentro de las confrontaciones entre actores armados.

El organismo también manifestó su preocupación por la situación de orden público que enfrenta actualmente el municipio y advirtió que los hechos violentos mantienen a las comunidades rurales y urbanas en condiciones permanentes de incertidumbre.

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Asimismo, hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de la población civil.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria y el aumento de desplazamientos en el Catatumbo. - crédito @DefensoriaCol/X

Defensoría del Pueblo alerta sobre nuevo desplazamiento masivo en Catatumbo

Mientras las autoridades locales evaluaban las consecuencias del ataque, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la situación humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo.

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De acuerdo con la entidad, durante la jornada se registró el desplazamiento forzado de 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, provenientes de varias veredas del municipio de El Tarra.

Las familias salieron de sectores como Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, ante el temor de nuevos hechos de violencia y posibles enfrentamientos en la zona.

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Según la Defensoría, los desplazamientos corresponden a medidas de autoprotección adoptadas por las comunidades frente a los riesgos que actualmente enfrentan en el territorio.

Más de 2.400 personas han sido desplazadas en Catatumbo durante 2026

La entidad advirtió que la situación reportada en El Tarra se suma a una serie de emergencias humanitarias registradas durante el año en la región.

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Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2026 se han documentado 13 eventos de desplazamiento masivo en el Catatumbo, que han dejado un total de 2.447 personas desplazadas, principalmente en los municipios de El Tarra y Tibú.

El organismo también recordó que en la última semana se habían reportado otros hechos violentos en sectores como Filogringo y La Isla del Cerro, situaciones que han incrementado la preocupación de las comunidades y de las autoridades encargadas de la protección de la población civil.

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Un total de 784 personas abandonaron sus hogares en El Tarra ante el riesgo de nuevos hechos de violencia en la región. - crédito Defensoría del Pueblo

Defensoría pide atención inmediata para las familias afectadas

Ante el incremento de desplazamientos y los riesgos para las comunidades, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales garantizar atención humanitaria integral e inmediata para las familias afectadas.

La entidad pidió además fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio y activar los mecanismos de coordinación institucional contemplados en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

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Finalmente, reiteró que todos los actores armados tienen la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y protección de la población civil, en medio de una situación que continúa generando afectaciones humanitarias en distintas zonas del Catatumbo.