Colombia

Ataque con dron en El Tarra deja un muerto y agrava crisis humanitaria en Catatumbo: Defensoría alerta 784 desplazados

La Personería Municipal rechazó el hecho y pidió respetar el Derecho Internacional Humanitario, mientras las autoridades evalúan la situación de las comunidades afectadas

Guardar
Google icon
Ataque con explosivos presuntamente lanzados desde un dron dejó una persona muerta y otra herida en zona rural de El Tarra. - crédito @Ejercito_Div3/X
Ataque con explosivos presuntamente lanzados desde un dron dejó una persona muerta y otra herida en zona rural de El Tarra. - crédito @Ejercito_Div3/X

Un ataque con explosivos presuntamente lanzados desde un dron en la vereda Puerto Catatumbo, zona rural de El Tarra, Norte de Santander, dejó una persona muerta y otra herida, según reportaron autoridades locales este martes 2 de junio. El hecho ocurre en medio de una compleja situación de orden público en la región del Catatumbo, donde organismos de control también alertaron sobre el desplazamiento forzado de 784 personas durante las últimas horas.

La víctima mortal sería un adulto mayor. Las circunstancias exactas del ataque continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades, mientras persisten dificultades de acceso y comunicación en algunas zonas rurales del municipio.

PUBLICIDAD

La Personería de El Tarra rechazó el ataque y pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario. - crédito Personería Municipal de El Tarra
La Personería de El Tarra rechazó el ataque y pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario. - crédito Personería Municipal de El Tarra

Personería de El Tarra rechaza el ataque y expresa preocupación por la situación de orden público

Tras conocerse los hechos, la Personería Municipal de El Tarra emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del adulto mayor y las afectaciones ocasionadas a la población civil.

La entidad señaló que la activación del artefacto explosivo improvisado no solo enluta a una familia, sino que genera consecuencias para toda la comunidad, en una zona que desde hace meses enfrenta restricciones de movilidad, riesgos de seguridad y afectaciones humanitarias derivadas del conflicto armado.

PUBLICIDAD

“Estos actos constituyen una grave afectación a los derechos fundamentales de la población civil”, indicó la Personería, al tiempo que recordó que los habitantes del municipio no deben ser involucrados ni convertidos en objetivos dentro de las confrontaciones entre actores armados.

El organismo también manifestó su preocupación por la situación de orden público que enfrenta actualmente el municipio y advirtió que los hechos violentos mantienen a las comunidades rurales y urbanas en condiciones permanentes de incertidumbre.

Asimismo, hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de la población civil.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria y el aumento de desplazamientos en el Catatumbo. - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria y el aumento de desplazamientos en el Catatumbo. - crédito @DefensoriaCol/X

Defensoría del Pueblo alerta sobre nuevo desplazamiento masivo en Catatumbo

Mientras las autoridades locales evaluaban las consecuencias del ataque, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la situación humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo.

De acuerdo con la entidad, durante la jornada se registró el desplazamiento forzado de 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, provenientes de varias veredas del municipio de El Tarra.

Las familias salieron de sectores como Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, ante el temor de nuevos hechos de violencia y posibles enfrentamientos en la zona.

Según la Defensoría, los desplazamientos corresponden a medidas de autoprotección adoptadas por las comunidades frente a los riesgos que actualmente enfrentan en el territorio.

Más de 2.400 personas han sido desplazadas en Catatumbo durante 2026

La entidad advirtió que la situación reportada en El Tarra se suma a una serie de emergencias humanitarias registradas durante el año en la región.

Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2026 se han documentado 13 eventos de desplazamiento masivo en el Catatumbo, que han dejado un total de 2.447 personas desplazadas, principalmente en los municipios de El Tarra y Tibú.

El organismo también recordó que en la última semana se habían reportado otros hechos violentos en sectores como Filogringo y La Isla del Cerro, situaciones que han incrementado la preocupación de las comunidades y de las autoridades encargadas de la protección de la población civil.

Un total de 784 personas abandonaron sus hogares en El Tarra ante el riesgo de nuevos hechos de violencia en la región. - crédito Defensoría del Pueblo
Un total de 784 personas abandonaron sus hogares en El Tarra ante el riesgo de nuevos hechos de violencia en la región. - crédito Defensoría del Pueblo

Defensoría pide atención inmediata para las familias afectadas

Ante el incremento de desplazamientos y los riesgos para las comunidades, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales garantizar atención humanitaria integral e inmediata para las familias afectadas.

La entidad pidió además fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio y activar los mecanismos de coordinación institucional contemplados en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Finalmente, reiteró que todos los actores armados tienen la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y protección de la población civil, en medio de una situación que continúa generando afectaciones humanitarias en distintas zonas del Catatumbo.

Temas Relacionados

ataque con dron en El TarraCatatumbo crisis humanitariadesplazados en Catatumboataque con explosivosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 3 de junio

Cuáles son los autos que que no pueden transitar este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 3 de junio

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Emily León, más conocida por su alias de Emily Rococó, prometió “rocoquisar” todas las camisetas del Mundial 2026, empezando por la del onceno Tricolor

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Caribeña Noche: resultados ganadores del sorteo del lunes 1 de junio

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Caribeña Noche: resultados ganadores del sorteo del lunes 1 de junio

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

James Rodríguez llegó al Real Madrid en el año 2014 por una cifra que rondó los 80 millones de euros y se convirtió, hasta ese entonces, en el fichaje de más alto valor económico en la historia del equipo español

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

María Elvira Salazar arreció contra Petro por nuevas denuncias de supuesto fraude: “Exguerrillero con una visión autoritaria del poder”

La representante estadounidense instó a la ciudadanía a movilizarse y apoyar al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

María Elvira Salazar arreció contra Petro por nuevas denuncias de supuesto fraude: “Exguerrillero con una visión autoritaria del poder”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

Diana Ángel pidió a Cepeda que asista a los debates con De la Espriella: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”

Altafulla sorprendió a sus seguidores con impactante anuncio junto a una mujer embarazada: ¿es su hijo?

Carlos Vives presentó en El Campín “La Barra Incondicional”, canción oficial de la selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1

Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Atlético Nacional y quedó a un paso de ser bicampeón: resumen completo del partido

Estas son las próximas cinco carreras de running en Colombia y el proceso para inscribirse

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026