Así fue la serenata que un seguidor de Iván Cepeda le llevó a Juan Daniel Oviedo: “Vinimos a pedirle que nos dé el sí”

El intento por atraer a Juan Daniel Oviedo a la campaña de Iván Cepeda tomó un giro inesperado en Bogotá, cuando un grupo de mariachis y un ramo de flores llegaron a su oficina como parte de una propuesta pública y creativa organizada por el influencer Elkin Calvo - crédito elkincalvo / TikTok

Las propuestas para que el exJuan Daniel Oviedo se sumara a la campaña de Iván Cepeda adquirieron un tono inesperado en la capital colombiana.

Un grupo de mariachis y un ramo de flores fueron llevados hasta su casa, en una escena que rápidamente captó la atención de las redes sociales y reorientó la conversación política.

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La acción, organizada por el creador de contenido Elkin Calvo, incluyó una pancarta con el mensaje: “Oviedo dime que sí, dile que sí a Colombia. ¡Comprometámonos con la vida!”. El propio Calvo relató en el video viral: “Nos vinimos hasta la oficina de Juan Daniel Oviedo a pedirle que nos dé el sí, que se comprometa con Colombia, que se comprometa con la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo, que no nos deje solos en la segunda vuelta presidencial”.

La serenata a Juan Daniel Oviedo incluyó un ramo de flores y una propuesta formal - crédito elkincalvo / TikTok

La escena fue registrada en un video que circuló masivamente en TikTok. Calvo llegó acompañado de cuatro mariachis vestidos de blanco, quienes interpretaron canciones típicas mientras entregaban flores en la recepción del edificio donde vive Oviedo.

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El propósito de la visita era claro: solicitar que el ex candidato vicepresidencial apoyara de manera explícita la candidatura de Iván Cepeda. “Que se sume para seguir defendiendo a Colombia de un homofóbico como Abelardo de la Espriella e impedir que él llegue a la presidencia de la República”, insistió el influencer, enfatizando la importancia de sumar voces que respalden la defensa de los derechos humanos en la segunda vuelta.

Reacciones en redes y el clima en la campaña

El gesto de Calvo no pasó desapercibido. En redes sociales, los usuarios compartieron mensajes como: “Chicos vengo del futuro”, “Nos estamos esforzando tanto jajajajajaja, pero valdrá la pena”, y “Pana somos tan nobles y lindos de corazón no estamos juzgando a Juan Daniel por haberse equivocado lo estamos llamando a ser parte del cambio”. Otros destacaron el carácter pacífico de la iniciativa: “Esoo, sin insultos, sin violencia, vamos a convencer con información a que apoyen en la segunda vuelta”.

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Juan Daniel Oviedo agradeció el gesto de llevarle flores mediante una historia en Instagram - crédito jdoviedoar / Instagram

La viralización del video se produjo en un contexto de alta expectativa sobre el futuro político de Oviedo tras la derrota de su fórmula. La campaña que integraba junto a Paloma Valencia, del Centro Democrático, obtuvo 1,7 millones de votos y quedó en tercer lugar, lejos de los dos primeros candidatos.

La respuesta de Oviedo y su salida del escenario electoral

Pese a la presión mediática y las invitaciones públicas, Juan Daniel Oviedo optó por distanciarse de la coyuntura electoral. En una declaración emitida la mañana del miércoles 3 de junio, dejó en claro que no respaldará a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta.

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“Recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo”, manifestó Oviedo, reconociendo la derrota de su proyecto político.

Juan Daniel Oviedo anunció que no respaldará a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial - crédito @JDOviedoAr/X

En su intervención, Oviedo subrayó que Colombia “no merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piensa distinto”. Con estas palabras, el ex aspirante marcó distancia tanto de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

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El futuro inmediato de la campaña presidencial

La decisión de Oviedo de no tomar partido en la segunda vuelta configura un nuevo escenario para sus seguidores y para quienes aspiraban a que su voz se sumara a la candidatura de Cepeda. Varios simpatizantes de Cepeda y Petro expresaron decepción, pero también respeto por la postura del ex candidato.

El episodio de la serenata con mariachis y flores queda como un reflejo del tono creativo y pacífico que algunos sectores buscan imprimir al debate electoral, en contraste con la polarización y las tensiones recientes. La segunda vuelta presidencial que se realizará el 21 de junio avanza sin la participación activa de quien fuera una de las figuras emergentes de la contienda.

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