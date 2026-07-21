Alfredo Deluque habló de la creación del ‘petrouribismo’ tras perder la presidencia del Senado: “No estoy tan seguro”

El senador Alfredo Deluque habló sobre el nacimiento del 'petrouribismo' tras alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El senador Alfredo Deluque, del partido de la U, descartó la existencia de una alianza permanente entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático tras su derrota en la elección de la Presidencia del Senado para el periodo 2026-2027.

Las declaraciones del congresista se registraron luego de la votación del 20 de julio de 2026, tras la inauguración del nuevo año legislativo, en la que Honorio Henríquez -del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez- obtuvo la victoria con 56 votos frente a los 45 alcanzados por Alfredo Deluque.

La elección definió la conformación de la primera Mesa Directiva del Congreso en la nueva etapa política del país. Aunque el presidente electo Abelardo de la Espriella expresó abiertamente su apoyo a Deluque como candidato estratégico para liderar el Legislativo, la convergencia entre sectores de oposición y bancadas de izquierda inclinó la balanza a favor de Henríquez.

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Alfredo Deluque aseguró que la coincidencia entre sectores de derecha e izquierda fue una alianza puntual dentro de la plenaria para una elección específica - crédito Cristian Bayona/Colprensa

¿Nació el ‘petrouribismo’ tras la alianza para elegir presidente de Senado?

Al término de la sesión en las afueras del Capitolio Nacional del 21 de julio, Alfredo Deluque habló sobre los resultados de la jornada y respondió a las versiones sobre un posible acuerdo entre corrientes ideológicas opuestas.

“Ayer se aliaron en una confrontación democrática en la plenaria. No podría referirme a si existe otro acuerdo entre ellos porque no lo sé. Pero ayer hubo una alianza de ese tipo y, con la conversación que tuve hoy con Honorio y la intención que tiene de apoyar al nuevo gobierno, no estoy seguro de que eso sea tan cierto como quieren algunos decir”, afirmó Deluque.

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Ante la consulta sobre si esta convergencia de votos representaba el nacimiento de una corriente denominada “petrouribismo”, el senador desestimó esa interpretación y la calificó como una dinámica puntual de la plenaria.

“No creo. Eso fue una alianza electoral para el día de ayer y ya hoy estamos conformando una coalición sólida para apoyar los proyectos de Abelardo en el Congreso”, sostuvo el congresista del Partido de la U.

Alfredo Deluque afirmó que actualmente se trabaja en la construcción de una coalición legislativa para respaldar los proyectos del Gobierno de Abelardo De la Espriella en el Congreso - crédito Alfredo Deluque/Facebook

La reorganización de liderazgos en el Congreso

Durante el diálogo con los periodistas, el senador fue interrogado sobre el impacto de esta votación en la cohesión de los sectores de derecha y en la figura del presidente electo. Deluque señaló que el escenario refleja la evolución natural de los movimientos políticos y el surgimiento de nuevas referencias dentro de la corporación.

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“La derecha yo creo que no tiene ningún tipo de ideología diferente a la de derecha. Hay liderazgos nuevos que se van formando en la derecha, como el de Abelardo, que van poco a poco avanzando en el país”, indicó el legislador.

El congresista agregó que las transformaciones en la representatividad nacional forman parte del ejercicio democrático interno del Poder Legislativo: “Él avanzó con bastante importancia en el último año y eso es lo que pasa. De pronto se van renovando los liderazgos, pero eso es natural en cualquier movimiento y en cualquier ideología en el país”.

El resultado de la elección abrió una nueva etapa de negociaciones en el Congreso, donde el Gobierno electo deberá buscar acuerdos con distintas fuerzas para impulsar su agenda legislativa - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La primera tensión entre el Gobierno electo y el Centro Democrático por el control del Senado

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado dejó en evidencia una primera tensión dentro del bloque político que respaldó a Abelardo de la Espriella. Aunque el mandatario electo había impulsado la candidatura de Alfredo Deluque, el Centro Democrático decidió mantener su propio aspirante y terminó imponiéndose en la votación.

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La colectividad uribista defendió la candidatura de Henríquez al considerar que la Presidencia del Senado debía quedar en manos de uno de sus representantes, teniendo en cuenta su peso dentro del Congreso.

La decisión generó diferencias con el sector cercano a De la Espriella, que buscaba consolidar a Deluque como un aliado clave para tramitar la agenda legislativa del nuevo Gobierno.

El pulso concluyó con una alianza inesperada: el Centro Democrático consiguió respaldo de sectores como el Pacto Histórico, luego de hacer un llamado público para sumar apoyos ante la preocupación de que no se reconociera su posición como la bancada oficialista con mayor representación dentro del Senado.

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