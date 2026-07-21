Un casco certificado y bien ajustado reduce 40% el riesgo de muerte de motociclistas: cuándo reemplazarlo y claves para su uso seguro

El casco certificado reduce más del 40% el riesgo de muerte y cerca del 70% el riesgo de lesiones graves en siniestros viales, según la OMS - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, el casco certificado es el principal elemento de protección para los motociclistas en Colombia, donde más de 14 millones de personas utilizan este vehículo como medio de transporte, trabajo y alternativa de movilidad.

Para la cámara nacional, la evidencia muestra que usarlo correctamente puede salvar vidas. Y es que conforme con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el buen empleo de este elemento reduce en más del 40% el riesgo de muerte y cerca del 70% el riesgo de lesiones graves en caso de un siniestro vial. Sin embargo, su efectividad depende no solo del uso, sino de saber cuándo reemplazarlo, ya que un casco deteriorado o inadecuado puede dejar de proteger.

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Actualmente, el 79,2% de los conductores de motocicleta en el país utiliza casco, según datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, reflejando un avance importante en cultura de seguridad. El reto persiste en los acompañantes, donde el uso apenas alcanza el 52,7%, y en el modo correcto de utilización, pues uno de cada cinco usuarios lo emplea de forma inadecuada.

En Colombia, más de 14 millones de personas usan motocicleta y el casco es el principal elemento de protección para conductores y acompañantes - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

La brecha entre conductores y acompañantes y el uso de cascos certificados, bien ajustados y abrochados, sigue siendo prioridad para las autoridades y la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, así lo afirmó el director ejecutivo, Iván Darío García, que además añadió que:

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“El casco es el principal elemento de protección del motociclista, pero su eficacia depende de su calidad, su estado y su uso correcto. En Colombia se comercializan más de un millón de cascos al año. Fortalecer una cultura de compra responsable, revisión periódica y reemplazo oportuno puede contribuir significativamente a reducir la gravedad de las lesiones en caso de un siniestro vial”.

¿Por qué el casco puede dejar de proteger?

Los cascos están diseñados para absorber la energía del impacto gracias a una espuma interna que se deforma controladamente y reduce la fuerza que llega al cráneo y al cerebro. Por esa razón, cualquier casco que haya recibido un golpe importante debe ser cambiado, incluso si no muestra grietas ni deformaciones externas. Además, el desgaste por el uso diario, la exposición al sol, humedad, sudor, productos químicos y pequeños golpes también deterioran los materiales internos, disminuyendo su capacidad de protección con el tiempo.

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Uno de cada cinco usuarios de motocicleta utiliza el casco de forma inadecuada, pese a que su eficacia depende del ajuste, el abrochado y la certificación - crédito Alcaldía de Bogotá

Fabricantes, organismos internacionales y autoridades de tránsito recomiendan reemplazar inmediatamente cualquier casco que haya sufrido un impacto y cambiarlo cuando haya superado su vida útil recomendada, que en general es de alrededor de cinco años, aunque esto puede variar según las condiciones de uso y conservación.

Cinco aspectos clave antes de cada recorrido

La iniciativa Movemos Colombia sugiere a los motociclistas revisar cinco puntos fundamentales antes de salir a la vía:

Certificación visible y vigente: el casco debe portar sellos como NTC 4533, ECE 22.05, ECE 22.06 o DOT/FMVSS 218.

Sin impactos previos: aunque luzca intacto, si absorbió energía en un incidente hay que reemplazarlo.

Correas y acolchado en buen estado: revisar el sistema de retención y ajuste.

Visera transparente y sin rayones: para mantener la mejor visibilidad posible.

Talla y ajuste correcto: el casco debe ceñirse a la cabeza y estar siempre abrochado durante todo el trayecto.

“La mejor protección no depende del precio del casco, sino de que sea un producto certificado, esté en buenas condiciones y se utilice correctamente. Un casco que ya cumplió su función en un impacto debe reemplazarse, aunque exteriormente parezca estar en perfecto estado”, agregó García.

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Un casco debe reemplazarse después de un impacto fuerte, aunque no presente grietas ni deformaciones externas - crédito Colprensa

Reglas y exigencias para cascos en Colombia

La normatividad colombiana exige que todos los cascos comercializados cumplan los reglamentos técnicos, porten la certificación correspondiente y no presenten modificaciones estructurales que puedan afectar su desempeño. La Resolución 1080 de 2019 del Ministerio de Transporte estableció especificaciones técnicas para la comercialización y certificación de cascos, ampliando la oferta de productos seguros en el país.

El nuevo desafío es fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar que todos los cascos en circulación cumplan con los estándares de seguridad y ofrezcan la protección para la que fueron diseñados.

Campañas y cultura de prevención

La educación y la sensibilización son parte de la estrategia de seguridad vial. Movemos Colombia, liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y las principales ensambladoras, impulsa campañas de educación y cultura de protección.

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En ese contexto, la Alianza MotoLatam lanzó la iniciativa regional “Usa casco, cabeza dura”, que promueve el uso de cascos certificados, correctamente ajustados y abrochados, y la importancia de revisarlos periódicamente y reemplazarlos cuando pierdan sus condiciones de protección.

La vida útil del casco ronda los cinco años, pero el sol, la humedad, el sudor, los químicos y los golpes menores deterioran su capacidad de protección - crédito Alcaldía de Bogotá

Cada año, más de un millón de cascos se venden en Colombia. Una compra responsable y el reemplazo oportuno del casco pueden hacer la diferencia en caso de accidente, salvando vidas y evitando lesiones graves. Para la cámara, la cultura de la protección debe consolidarse entre conductores y acompañantes, para que cada trayecto sea más seguro y la motocicleta siga siendo una opción confiable de movilidad en el país.

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