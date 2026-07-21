Galatasaray dejó pasar una millonaria oferta por Dávinson Sánchez: pudo llegar a una liga importante en Europa

Dávinson Sánchez es uno de los pocos jugadores de la selección Colombia con opciones de cambiar club en el mercado de fichajes - crédito Denis Poroy/Imagn Images

La selección Colombia volvió del Mundial 2026 sin mucho mercado para sus jugadores, pues solo tres cuentan con opciones de cambiar de club en Europa, además del caso de James Rodríguez porque se quedó sin club y un rumor lo ubica cerca de la Lazio de Italia.

Dávinson Sánchez es uno de esos futbolistas con oportunidad en el período de transferencias, ya que su participación en la Copa de la FIFA despertó el interés de algunas escuadras del Viejo Continente, gracias a su experiencia y actuación destacada en los cinco encuentros en Norteamérica.

Sin embargo, el Galatasaray se ha encargado de “cortarle las alas” al colombiano porque ya rechazó una oferta millonaria por la venta del jugador, pues sabe su valor y lo que puede aportar, ya que fue pieza determinante para conseguir la Superliga de Turquía la temporada pasada.

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Una fortuna por Dávinson Sánchez

El defensor central ya cuenta con una buena experiencia en Europa, a donde llegó en 2016 con el Ajax de Países Bajos, luego pasó al Tottenham al año siguiente y en 2023 firmó contrato con el Galatasaray, club con el que se consolidó en las últimas tres temporadas.

Es por eso que habría rechazado una oferta de nada menos que 30 millones de euros del Como, conjunto de la Serie A que es dirigido por Cesc Fábregas, terminó cuarto en la pasada temporada en Italia y logró cupo a la Champions League, al igual que Galatasaray, un año después de su ascenso.

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Dávinson Sánchez aún no sale del Galatasaray porque lo considera importante en la plantilla - crédito Murad Sezer/REUTERS

“Según Ali Naci Küçük, el equipo de la Serie A presentó a Galatasaray una oferta oficial de 30 millones de euros garantizados y 3 millones de euros en bonificaciones. Se informa que el Galatasaray rechazó esta propuesta por considerar a Dávinson Sánchez una de las piezas clave del equipo”, mencionó el diario turco Sporx.

Además de eso, el conjunto italiano también negoció con Dávinson Sánchez su salario, con una cifra millonaria para llegar a un acuerdo y facilitar las negociaciones, pero todo indica que los turcos rechazaron toda posibilidad de que el colombiano se desvincule en este mercado.

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El Como fue una de la sorpresas de la Serie A por sus resultados, equipo joven y quedarse con un cupo a la Champions - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

“Como también estableció contacto con el defensor de 30 años y le ofreció un salario anual de 3,5 millones de euros. Al parecer, Galatasaray quiere mantener a Dávinson Sánchez en la plantilla y, por el momento, no contempla su salida”, añadió el portal web.

Entre los mejores defensores

Una de las razones por las que la selección Colombia terminó como uno de los mejores equipos en defensa de la Copa del Mundo, junto con España, es por la labor de su línea posterior en cinco partidos, en los que recibió solo un gol y salvó en muchas ocasiones al portero Camilo Vargas, que logró siete atajadas.

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Dávinson Sánchez terminó entre los 10 mejores defensores del certamen de la FIFA, según el “Power Ranking” de la competición, el cual integra varias estadísticas de rendimiento para definir a aquellos futbolistas destacados, más allá de marcar goles o asistencias.

Así quedó el ránking de mejores defensores en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

El colombiano se ubicó en la octava posición con una calificación de 6.80 en el escalafón, por encima de nada menos que dos de los defensores de Francia, Dayot Upamecano y Aurelin Tchoumani, y por debajo del campeón español Pedri, con un puntaje de 6.96, Cristian “Cuti” Romero, subcampeón argentino con 7.07 y Luc de Fougerolles, de Canadá, con 7.11.

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De esta manera, Sánchez se consolida como un defensor de categoría en la selección Colombia para los próximos años, en los que avanzará el proceso hacia el Mundial 2030, pero sin definirse si será con el técnico Néstor Lorenzo u otra persona en el banquillo Tricolor.