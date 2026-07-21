Fedegán reporta pérdidas por $12.860 millones en la ganadería por lluvias y sequía extrema

La reducción del peso de los animales representa el mayor componente de las pérdidas económicas reportadas por el gremio -crédito Fernando Vergara, archivo/AP

La combinación de inundaciones y sequías extremas sigue dejando huella sobre el campo colombiano. En varias de las principales regiones ganaderas del país, los productores enfrentan pérdidas económicas, disminución en la productividad y afectaciones sobre miles de hectáreas destinadas a la actividad pecuaria, según el más reciente balance presentado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El gremio advirtió que el impacto no se concentra en una sola zona. Mientras las lluvias golpearon con fuerza a los Llanos Orientales, los Santanderes y el sur del país, la Costa Caribe soportó un intenso periodo de verano que terminó agravando las condiciones para la producción ganadera.

El diagnóstico reúne información recopilada en Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá. Con base en ese trabajo de campo, la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán calculó pérdidas por $12.860 millones. El informe muestra que la mayor parte de ese impacto económico corresponde a la reducción del peso de los animales, una consecuencia directa de las condiciones climáticas registradas durante los últimos meses.

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Las inundaciones y la sequía afectaron la producción ganadera en siete departamentos del país, según Fedegán-crédito @jflafaurie/X

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, explicó que “El monto se genera, en primer orden, por la pérdida en dinero por menor peso de los animales, que equivale a 11.339 millones de pesos”. Ese componente representa la mayor parte de las pérdidas consolidadas por el gremio. Bolívar aparece como el departamento con el mayor impacto económico por este concepto, al registrar $6.543 millones.

Después se ubica Sucre con pérdidas estimadas en $4.407 millones. Santander reporta $387 millones y Norte de Santander registra $2 millones, mientras que en Arauca y Casanare ese efecto fue catalogado como incuantificable. La disminución en la producción de leche constituye otro de los factores que explican el balance económico presentado por la organización. De acuerdo con las cifras oficiales del gremio, ese rubro acumula pérdidas por $1.522 millones.

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Nuevamente, Bolívar concentra el mayor valor con $625,9 millones. Le siguen Sucre, con $445,4 millones, y Arauca, donde Fedegán reportó afectaciones por $350 millones relacionadas con la caída en la producción lechera. Las consecuencias del clima también se reflejan en el inventario bovino. El consolidado registra la muerte de 3.104 animales durante los últimos meses en los departamentos incluidos dentro del seguimiento realizado por el gremio.

La reducción del peso de los animales representa el mayor componente de las pérdidas económicas reportadas por el gremio-crédito @jflafaurie/X

Sucre concentra la mayor mortalidad con 2.514 bovinos. Bolívar reportó 568 animales muertos, mientras Santander registró seis casos y Norte de Santander informó la pérdida de 16 reses. Al presentar el informe, Lafaurie aseguró que “Más de 3.000 bovinos han muerto ante las tragedias climáticas”, al referirse al impacto que han tenido las condiciones meteorológicas sobre la actividad ganadera.

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Otro de los efectos identificados corresponde al desplazamiento de animales provocado por las inundaciones y por los periodos prolongados de sequía. En total, Fedegán contabilizó 265.898 bovinos movilizados por estas circunstancias. Casanare concentra la mayor cantidad de animales desplazados con 166.736 bovinos. Después aparecen Sucre con 54.490 y Arauca con 24.000, de acuerdo con el consolidado presentado por la organización.

Sobre este panorama, el presidente del gremio manifestó que “las condiciones climáticas han ocasionado el desplazamiento de bovinos entre estas importantes regiones ganaderas”, situación que, según el reporte, altera el desarrollo habitual de la producción pecuaria. Las afectaciones alcanzan igualmente las áreas destinadas al pastoreo y a la producción. El informe señala que 1.017.046 hectáreas presentan algún tipo de impacto asociado a las condiciones climáticas registradas durante los últimos meses.

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Caquetá lidera ese listado con 500.000 hectáreas comprometidas. Le siguen Sucre con 270.410, Casanare con 215.989, Arauca con 17.000, Bolívar con 11.315, Santander con 1.948 y Norte de Santander con 384 hectáreas afectadas.

Ante este escenario, Fedegán pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de apoyo para los productores perjudicados. Entre las propuestas planteadas figuran la reestructuración de créditos con tasas preferenciales o subsidiadas, la devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios y el acceso a líneas de financiación con tasas diferenciales para atender la emergencia que enfrenta el sector ganadero colombiano.