Directora de la MOE advierte que Petro solo podría liderar la campaña de Iván Cepeda si renuncia a la presidencia

La Misión de Observación Electoral enfatizó la importancia de que el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda respeten los límites institucionales durante el proceso electoral. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su presunta intención de involucrarse directamente en la campaña presidencial de Iván Cepeda generaron una reacción por parte de la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien aseguró que el mandatario no puede asumir ese rol mientras continúe ejerciendo como jefe de Estado.

Durante una entrevista concedida al programa Recap de Blu Radio, Barrios fue consultada sobre el mensaje publicado por Petro en sus redes sociales, en el que afirmó que se pondría al frente de la campaña del candidato del Pacto Histórico de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

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La directora de la MOE sostuvo que la Constitución establece límites claros para el ejercicio del cargo presidencial y recordó que el mandatario debe actuar como garante de la igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

“El presidente de la República representa la unidad nacional”, afirmó Barrios durante la entrevista.

Según explicó, Colombia no cuenta actualmente con la figura de “candidato-presidente”, debido a que la reelección presidencial no existe en el ordenamiento vigente. Por ello, consideró que no hay forma de interpretar que el jefe de Estado pueda asumir la dirección de una campaña electoral mientras continúa en funciones.

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“La única manera sería renunciando”

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista surgió cuando los periodistas preguntaron si Petro podría apartarse temporalmente del cargo para participar activamente en la campaña de Cepeda.

Ante ese escenario, Barrios fue enfática al señalar que la única posibilidad jurídica sería una renuncia a la Presidencia.

“Excepto que el presidente de la República tome la decisión de renunciar a la Presidencia para volverse un militante del Pacto Histórico y dejar de representar la unidad nacional, es la única manera”, señaló.

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La directora de la MOE agregó que no considera probable un escenario de ese tipo y reiteró que la responsabilidad de conducir la campaña corresponde exclusivamente al candidato, su equipo político y los militantes de la colectividad.

Asimismo, recordó que el Gobierno tiene obligaciones institucionales relacionadas con la organización y las garantías del proceso electoral, funciones que serían incompatibles con la dirección de una campaña política.

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Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos sobre su papel en la contienda electoral y la neutralidad que debe mantener como jefe de Estado. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

La preocupación por la participación en política de funcionarios públicos

Durante la entrevista también se abordó el debate sobre la participación en política de los funcionarios públicos y las herramientas institucionales para controlar eventuales excesos.

Barrios recordó que recientemente el Consejo de Estado emitió una decisión relacionada con la publicidad política y el comportamiento que debe mantener el presidente de la República en el contexto electoral.

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Además, explicó que el Congreso tiene facultades constitucionales para adelantar investigaciones, mientras que la Procuraduría también puede ejercer funciones de seguimiento frente al cumplimiento de las normas.

Sin embargo, insistió en que más allá de las eventuales actuaciones de los organismos de control, la principal responsabilidad recae sobre el propio mandatario.

“Es una decisión del presidente de la República ajustarse a lo que la Constitución y la ley le ponen como límite”, afirmó.

La directora señaló que el jefe de Estado tiene “deberes reforzados de neutralidad” y debe garantizar condiciones equitativas para todas las campañas.

El trino de Petro que desató la controversia

La polémica se originó tras una extensa publicación realizada por Petro en la que respondió a presuntos ataques políticos de Abelardo de la Espriella, y lanzó fuertes críticas contra sectores que calificó como “fascistas”.

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En el mensaje, el mandatario defendió la gestión de su gobierno, denunció presuntas prácticas de compra de votos y convocó a una gran movilización electoral para respaldar al progresismo.

El apartado que más llamó la atención fue el cierre del pronunciamiento, cuando aseguró:

“Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

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Esa afirmación fue interpretada por diversos sectores políticos como una manifestación explícita de participación en la campaña presidencial, lo que motivó cuestionamientos desde organizaciones electorales y actores políticos.

Un mensaje en redes sociales del presidente Petro generó debate respecto a su participación en la campaña electoral y el cumplimiento de la ley. - crédito @petrogustavo/X

MOE pide separar el papel del Gobierno y el de los candidatos

A lo largo de la entrevista, Barrios insistió en que es fundamental diferenciar las responsabilidades de un candidato presidencial de las responsabilidades institucionales del Gobierno.

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Según explicó, mientras los aspirantes tienen el derecho de hacer campaña, buscar apoyos y defender sus propuestas, el Ejecutivo debe enfocarse en garantizar que las elecciones se desarrollen con transparencia, seguridad y equidad.

La directora de la MOE recordó que el Ministerio del Interior lidera las comisiones de seguimiento electoral y que el Gobierno tiene un papel central en la coordinación de las garantías para el desarrollo de los comicios.

Por ello, consideró que el presidente debe concentrarse en esas tareas y permitir que las campañas hagan su trabajo de manera autónoma.

“Le corresponde a ese candidato, no a ningún funcionario público, estar en la cabeza de la campaña electoral”, sostuvo.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, insistió en la necesidad de garantizar condiciones equitativas y transparencia en las próximas elecciones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a preservar la confianza en las elecciones

Barrios también se refirió a las denuncias formuladas por Petro y Cepeda sobre supuestas irregularidades en el censo electoral y reiteró que, hasta el momento, la MOE no ha encontrado evidencias que respalden esas afirmaciones.

La directora explicó que las organizaciones de observación electoral han participado durante meses en reuniones técnicas con la Registraduría y que nunca se habían presentado alertas sobre alteraciones significativas en el censo.

Finalmente, hizo un llamado a reducir la polarización durante las tres semanas que restan para la segunda vuelta presidencial y a mantener el debate dentro de los cauces democráticos.

“Después de la segunda vuelta presidencial, este sigue siendo un país. Todos tenemos que caber en este país”, concluyó.