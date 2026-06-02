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Adulta mayor sufrió fracturas y amputaciones tras feroz ataque de dos perros en Medellín: enfrenta retrasos médicos por crisis hospitalaria

El hecho se registró cuando la víctima de 64 años iba por sus medicamentos

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Patas de un pitbull atigrado y un pastor alemán en un camino rural de tierra. A la derecha, piernas de un adulto mayor con bastón. Fondo de campo y edificios.
Un ataque de perros en Montebello, Antioquia, dejó a una adulta mayor gravemente herida y con amputaciones, generando alarma en la comunidad - crédito Visuales IA

Un brutal ataque de dos perros dejó con heridas graves y amputaciones a una adulta mayor en el municipio de Montebello, Antioquia.

María Orfilia Ramírez, de 64 años, permanece hospitalizada en la IPS Universitaria de Medellín tras ser agredida por un pitbull y un pastor alemán en la vereda La Granja, ubicada entre el corregimiento Versalles y el casco urbano del municipio.

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La agresión ocurrió cuando la mujer se dirigía a recibir una encomienda con sus medicamentos, como era habitual. En el trayecto, los dos canes salieron de una finca y la atacaron sin provocación aparente, según relataron familiares y testigos a El Colombiano.

El ataque fue tan violento que le causó a la víctima el desastillamiento del brazo izquierdo, fractura abierta en el antebrazo, amputación del dedo meñique y la pérdida de otro dedo, además de heridas en el rostro y la cabeza.

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María Orfilia Ramírez, de 64 años, se encuentra hospitalizada en Medellín tras sufrir fracturas, amputaciones y heridas en cabeza y rostro causadas por un pitbull y un pastor alemán - crédito EFE
María Orfilia Ramírez, de 64 años, se encuentra hospitalizada en Medellín tras sufrir fracturas, amputaciones y heridas en cabeza y rostro causadas por un pitbull y un pastor alemán - crédito EFE

Una vecina del sector y testigo del ataque relató a Teleantioquia los momentos de angustia. “Yo escuché: ‘¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡No me dejen morir!’ Entonces vi que se asomó la señora con muchas heridas”, afirmó.

Complicaciones médicas y espera por cirugías

El estado de salud de María Orfilia Ramírez se ha visto agravado por su condición preexistente de diabetes, lo que dificulta el proceso de curación y cicatrización. De acuerdo con la información recogida por el mismo medio, la mujer requiere varias cirugías, cuya programación se encuentra retrasada por la crisis de suministros en el sistema de salud.

El hijo de la paciente, Juan Camilo Cuervo Ramírez, expresó su preocupación sobre los efectos de la demora en la recuperación de la funcionalidad del brazo lesionado.

El primer traslado de emergencia llevó a la víctima al hospital local en Montebello, pero la severidad de las heridas obligó a remitirla a un centro de mayor complejidad en la capital antioqueña. Allí, el personal médico logró estabilizar a la paciente y controlar el riesgo de infección, aunque las intervenciones quirúrgicas pendientes mantienen a la familia en vilo.

Las patas y parte inferior del cuerpo de un pitbull y un pastor alemán se enfrentan en un camino de tierra, con hierba y un cielo azul rural de fondo.
Los perros involucrados en el brutal ataque ya tenían antecedentes de agresiones a menores de edad y animales domésticos en la vereda La Granja - crédito Visuales IA

La atención médica se ha dado a través del régimen subsidiado con la EPS Savia Salud, lo que limita las alternativas para la familia, de escasos recursos. “Por ahora nos dicen que no pueden operar porque faltan insumos”, explicó un allegado a El Colombiano.

Antecedentes y temor en la comunidad

La agresión a María Orfilia Ramírez no fue el primer episodio violento protagonizado por los mismos perros. Testigos y vecinos de la vereda La Granja aseguraron al medio mencionado que ya existían antecedentes de ataques, incluso contra menores de edad y otros animales domésticos. “A mí también me dicen que ya había como cuatro mordidos, pero esta sí fue fatal”, relató un residente.

El ataque ocurrió en un sector transitado por estudiantes y trabajadores rurales, lo que genera alarma en la población. La comunidad teme por la seguridad de los menores que cruzan diariamente esa vía para llegar a la escuela.

Reacción de autoridades y situación de los animales

Tras el incidente, la Administración municipal de Montebello reforzó el llamado a los propietarios de perros considerados potencialmente peligrosos para que cumplan la normativa vigente, que exige el uso de bozal y correa en espacios públicos.

Primer plano de un perro marrón con dientes expuestos mordiendo el brazo cubierto de azul de una persona. La persona parece adolorida.
El ataque ocurrió en una vía transitada por estudiantes y trabajadores rurales, generando preocupación entre los padres de familia por la seguridad de los menores en la zona - crédito Visuales IA

La Secretaría de Salud municipal activó el comité de vigilancia epidemiológica, coordinando la atención de la víctima y la revisión de las condiciones de los animales implicados.

El pitbull fue trasladado a un centro de control en Medellín mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la cronología de los hechos y determinar las responsabilidades legales de los propietarios. No hay información precisa sobre el destino del pastor alemán, lo que mantiene la preocupación en la familia y la comunidad.

El ataque a María Orfilia Ramírez dejó secuelas físicas y emocionales, mientras su familia insiste en que se tomen medidas para evitar que otros habitantes enfrenten situaciones similares. Entre tanto, la paciente continúa a la espera de las intervenciones quirúrgicas que podrían definir su futuro funcional y calidad de vida.

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