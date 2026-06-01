Daniel Noboa felicita a Abelardo de la Espriella y lanza pulla: “El pueblo colombiano necesita un cambio real”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella tras los resultados de la primera vuelta presidencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia no solo dejó definidos a los dos candidatos que disputarán la Casa de Nariño el próximo 21 de junio, sino que también provocó reacciones internacionales. Una de las más comentadas fue la del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien felicitó públicamente a Abelardo De la Espriella por haber obtenido la mayor votación y aprovechó para lanzar un mensaje político que generó controversia.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario ecuatoriano celebró el resultado alcanzado por el candidato de derecha y le deseó éxito en la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentará al senador Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

“¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”, escribió Noboa.

Mensaje publicado por Daniel Noboa en redes sociales luego de conocerse los resultados de las elecciones en Colombia. - crédito @DanielNoboaOk/X

La referencia de Noboa a Rafael Correa

Las palabras del presidente ecuatoriano no pasaron desapercibidas. En su mensaje hizo una referencia directa al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017 y mantiene una estrecha cercanía política con el presidente colombiano Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Al señalar que “ser mal perdedor es algo contagioso” y atribuir esa actitud a Correa, Noboa lanzó una crítica indirecta tanto al exmandatario ecuatoriano como a sectores de izquierda de la región que han cuestionado los resultados electorales en distintos procesos democráticos.

Correa, además, respaldaba la candidatura de Iván Cepeda y es el principal líder de Revolución Ciudadana, movimiento político que en las dos últimas elecciones presidenciales de Ecuador perdió frente a Noboa con la candidata Luisa González.

PUBLICIDAD

Noboa hizo referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa en su pronunciamiento sobre las elecciones colombianas. - crédito REUTERS/Francois Lenoir

Abelardo De la Espriella ganó la primera vuelta

Los resultados oficiales de la jornada electoral del domingo 31 de mayo confirmaron que Abelardo De la Espriella fue el candidato más votado del país.

Con el 100% de las mesas informadas, el aspirante obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación nacional.

Por su parte, Iván Cepeda ocupó el segundo lugar con 9.688.361 sufragios, lo que representa el 40,90 % del total de votos válidos.

Debido a que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta requerida para ganar en primera vuelta, Colombia deberá acudir nuevamente a las urnas el próximo 21 de junio, fecha en la que se definirá quién será el próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

PUBLICIDAD

Cepeda acusó a Noboa de intervenir en la campaña

Las declaraciones del mandatario ecuatoriano se producen en medio de una polémica entre ambos países relacionada con los aranceles impuestos por Ecuador a productos colombianos.

Horas antes de la jornada electoral, Noboa anunció que había llegado a un acuerdo con De la Espriella para levantar los gravámenes que durante varios meses afectaron las importaciones provenientes de Colombia.

PUBLICIDAD

La decisión generó críticas desde el sector político de Iván Cepeda, quien incluso acusó al mandatario ecuatoriano de haber intervenido en el proceso electoral colombiano.

“Autoridades e incluso gobiernos extranjeros estén metiéndole la mano a nuestras elecciones como ha ocurrido por el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor De la Espriella”, afirmó Cepeda.

PUBLICIDAD

Según el candidato de izquierda, Noboa habría actuado de manera coordinada con De la Espriella al anunciar el levantamiento de las medidas comerciales en plena recta final de la campaña presidencial.

Iván Cepeda avanzó a la segunda vuelta presidencial tras obtener la segunda mayor votación de la jornada electoral. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La disputa comercial entre Colombia y Ecuador

La controversia tiene como antecedente la decisión tomada por el Gobierno ecuatoriano a comienzos de año.

De acuerdo con Noticias Caracol, en enero, Noboa anunció la creación de una denominada “tasa de seguridad” para los productos procedentes de Colombia, argumentando que las acciones del Gobierno colombiano contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común eran insuficientes.

PUBLICIDAD

La medida comenzó con un gravamen del 30%, que posteriormente aumentó al 50% y finalmente alcanzó el 100 % en mayo.

En respuesta, Colombia también impuso aranceles a diversos productos ecuatorianos, algunos de ellos de hasta el 75%.

Sin embargo, este domingo el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la eliminación de dichos gravámenes, decisión que entrará en vigor este lunes.

PUBLICIDAD

Pese al anuncio, el Gobierno colombiano aseguró que la medida no obedecía a una muestra de buena voluntad de Noboa, sino al cumplimiento de disposiciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).