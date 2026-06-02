Rescatan a perrita que fue brutalmente golpeada por su dueño en el sur de Bogotá: “La entregó voluntariamente”

El sujeto no solo lanza agua fría al animal, sino que le pega fuertes patadas lo que, según la denuncia, sería una conducta reiterada - crédito Colombia Oscura / X

Un nuevo caso de maltrato animal en Bosa, suroccidente de Bogotá, generó gran preocupación en la localidad luego del reciente rescate de una perrita que, según los habitantes del sector, sufría agresiones de forma frecuente en una vivienda de la zona.

Al ver los tratos a los que era sometido el animal, los vecinos decidieron grabar y difundir el material en redes sociales, lo que llevó a la intervención de los rescatistas que respondieron a las denuncias ciudadanas y la amplia circulación de los videos, logrando que la mascota fuera sacada del lugar y quedara fuera de peligro.

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El reporte de la Plataforma Alto indica que el animal fue salvado por rescatistas de una casa ubicada en el sector de Bosa Etapa 1. Y es que los denunciantes mostraron el momento en el que el animal era golpeado y recibía baños con agua fría por parte de un hombre que habitaba la vivienda.

La difusión de imágenes y testimonios facilitó la llegada de los rescatistas y la recuperación del animal de ese entorno de violencia.

El animal ya se encuentra a salvo y se espera que le encuentren un hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones de la comunidad tras el maltrato animal

La rápida difusión en redes sociales provocó una reacción de rechazo contra el maltrato animal y en apoyo al rescate. Usuarios y residentes agradecieron a las personas que contribuyeron a visibilizar el caso y celebraron que la perrita ya no corra peligro.

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Organizaciones como la plataforma que lucha por los derechos de los animales informaron que la mascota se encuentra actualmente fuera de la vivienda y en búsqueda de un nuevo hogar. Por esta razón, vecinos, usuarios y activistas destacaron el valor de la acción colectiva para enfrentar situaciones que vulneren a los animales.

“Les quiero contar que la persona la entregó voluntariamente, nos la entregó voluntariamente, entonces vamos con la gordita. Ella se llama Kira (...) Cualquier persona que quiera adoptarla o darle hogar de paso mientras tanto, me escriben”, declaró la rescatista que tiene en sus manos al animal.

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Además del presunto maltrato, la organización expuso lo siguiente: “Residentes señalan al individuo de la casa por conductas violentas, incluyendo constantes agresiones contra su propia esposa”.

Estas acusaciones corresponden a denuncias realizadas por la comunidad y no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, ante la gravedad de los señalamientos, vecinos del sector de Bosa Etapa 1 pidieron la pronta intervención de las autoridades para evitar que se produzcan peores situaciones que puedan terminar en fatalidad.

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De momento, las denuncias permanecen bajo revisión y requieren verificación por parte de la Policía.

El animal fue entregado a los rescatistas de forma voluntaria y actualmente se está buscando un hogar para que le de mucho amor - crédito Plataforma ALTO / X

Residentes y usuarios de redes sociales pidieron una respuesta rigurosa por parte de las entidades de protección animal y un seguimiento exhaustivo de las denuncias. Asimismo, solicitaron que se refuerce la vigilancia y educación de la comunidad para prevenir nuevos casos de maltrato y para salvaguardar la seguridad de los animales.

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Entre los comentarios de los internautas se destacan: “Me alegra el día cuando veo que un peludito más es rescatado de personas asquerosas. Me gratifica ver que las situaciones fueron interrumpidas. Pero me genera tanta asfixia no saber qué pasó con el hpta que generó todo esto”, “Cárcel para ese desgraciado abusador de perritos” y “Gracias a Dios la liberaron de ese maltratador”.

Hasta ahora, las autoridades mantienen atención sobre el caso mientras se aclaran los hechos. La comunidad insiste en la importancia de una reacción oportuna de las entidades y del seguimiento de las denuncias para evitar futuros casos.

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El más reciente reporte indica que el animal ya está en manos de personas que no le harán daño - crédito X

Entre tanto, algunos criticaron la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pues a través de sus redes sociales confirmaron que el animal fue entregado antes de que ellos llegaran para verificar la denuncia.

“Cuando el Instituto articuló intervención, fue informado por la autoridad policial sobre su entrega -antes del arribo- a una persona de la comunidad”, indicó el comunicado.

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