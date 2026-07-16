Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

El portero de 39 años, recién salido de River Plate, volvió al club antioqueño después de ocho años para cerrar su carrera deportiva - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional es otro de los clubes que avanza en el mercado de fichajes para seguir siendo el de la mejor nómina en el fútbol colombiano, tal como pasó en el primer semestre de 2026, pero ahora con el objetivo de quedarse con la Liga BetPlay que se le escapó en junio.

Para cumplir con esa obligación, el verde anunció a nada menos que Franco Armani, el portero que fue uno de los referentes en la etapa más ganadora de la institución en su historia, terminó su vínculo con River Plate y volvió para escribir una última página de gloria en la institución y en su carrera.

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De esta manera, Nacional aseguró nuevamente un portero con experiencia y en reemplazo de David Ospina, que terminó su vínculo y no se sabe qué le deparará el futuro, mientras que Harlen Castillo firmó contrato con Gimnasia de La Plata, en Argentina, después de tres temporadas y media en el club.

El regreso de Franco Armani

Ante la salida de David Ospina en junio, sin siquiera disputar la final contra Junior, y la terminación del ciclo de Harlen Castillo, era claro que el club necesitaba, como primer fichaje, a un portero de categoría para afrontar los retos del segundo semestre y las necesidades del técnico Lucas González.

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Fue allí donde finalmente se concretó el regreso de Franco Armani, guardameta de 39 años y cuyo primer ciclo con el verde, entre 2010 y 2018, fue fundamental en su carrera porque le ayudó a llegar a River Plate y fue convocado por la selección Argentina.

Franco Armani ya se vistió con las prendas de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026 - crédito Captura de video Atlético Nacional

A través de un video, Nacional recordó los mejores momentos del arquero, quien conquistó 13 títulos y es el más ganador en su historia junto a Alexis Henríquez, ahora asistente técnico en el club, y lideró una generación que tocó la gloria con la Copa Libertadores 2016.

Armani tendría un contrato de un año en Atlético Nacional, hasta julio de 2027, y dependiendo de los resultados, se ampliaría más tiempo, así que el guardameta quiere ponerse en las mejores condiciones para darle nuevas alegrías a una afición frustrada por lo ocurrido en junio.

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Franco Armani se reencontró con Alexis Henríquez, que fue su compañero en su primer ciclo en Atlético Nacional - crédito Captura de video Atlético Nacional

De otro lado, el argentino contará con la juventud de Luis Marquínez como su suplente, un portero con pasado en la selección Colombia sub-20 de 2023 y llamado a ser promesa del arco en los años siguientes, tal como ocurrió con Kevin Mier entre 2022 y 2023.

“No queremos fichar por fichar”

Durante una charla con el canal deportivo Win Sports, el técnico de Nacional, Lucas González, afirmó que sí le interesa mucho Duván Vergara, atacante de Racing de Argentina y con pasado en el América de Cali, donde fue campeón de liga en 2019 y 2020.

“Por supuesto que me encantaría tener a Duván Vergara; es un extremo fantástico. Ojalá que él pueda venir en algún momento”, dijo el bogotano, en medio de los rumores sobre un supuesto acercamiento con los argentinos para conocer las condiciones del jugador.

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Lucas González asumió las riendas de Atlético Nacional con la obligación de salir campeón - crédito Atlético Nacional

Sin embargo, desde Racing habrían dejado claro que, por el momento, no consideran desprenderse del colombiano porque es uno de sus hombres de experiencia para afrontar la Liga Argentina y la Copa Argentina en el segundo semestre de 2026, más allá del mal momento actual.

Cabe recordar que, hace unos meses, Junior de Barranquilla también intentó un acercamiento por Duván Vergara, pero la respuesta, al parecer, fue la misma que con los verdes, pese a que el jugador es declarado hincha de los tiburones y su deseo es vestir la camiseta rojiblanca en el futuro de su carrera.