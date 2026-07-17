Otra vez lo hizo: desempolvan mensaje de Day Vásquez en el que advirtió sobre la Aerocivil, tras cuestionado contrato millonario

La cancelación de una licitación de la Aeronáutica Civil por $78.562 millones llevó a varios usuarios a recordar una advertencia publicada por Day Vásquez meses antes sobre la entidad - crédito @des_coneva/X

La decisión de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de cancelar una licitación por valor de $78.562 millones para la seguridad de los aeropuertos del país originó una oleada de comentarios en la red social X, donde los usuarios recordaron un mensaje de Day Vásquez que anticipaba anomalías en la entidad.

La suspensión del trámite de selección se formalizó el 16 de julio de 2026 tras los cuestionamientos de los gremios de vigilancia, que advirtieron sobre condiciones orientadas a beneficiar a un único proponente en la adjudicación de los servicios.

La polémica por este proceso de contratación llevó a que varios internautas revisaran publicaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

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Day Vásquez llegó al reconocimiento luego de su polémica separación con Nicolás Petro Burgos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Y es que Day Vásquez, que es testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso contra su exesposo, suele publicar advertencias sobre posibles irregularidades en entidades estatales antes de que estas sean conocidas públicamente por los organismos de control.

De esta manera, en octubre de 2025, la barranquillera escribió en su cuenta en la red social X un texto directo que cobró sentido para los que la siguen desde hace un tiempo: “OJO 👁️👁️ Con la Aerocivil. OJO, OJO, OJO… 👁️👁️”.

Lo llamativo de este mensaje que volvió a tomar relevancia es que no sería la primera vez que Day Vásquez utiliza este tipo de advertencias sin mayores explicaciones previas.

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En octubre de 2025, Day Vásquez alertó sobre algo que podría estar pasando en la Aerocivil - crédito @Daysvasquezc/X

Un episodio similar ocurrió cuando alertó sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), caso en el que posteriormente surgieron denuncias e investigaciones por presuntos desvíos de recursos públicos y que se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro.

Ahora, con la controversia alrededor de la Aeronáutica Civil, nuevamente la atención se dirigió hacia Day Vásquez, luego de que sus advertencias fueran relacionadas con un nuevo episodio que terminó generando cuestionamientos públicos.

La revocatoria del proceso de selección por $78.500 millones

La suspensión de la convocatoria se ordenó mediante la Resolución 02267 del 16 de julio de 2026, documento que lleva la firma del director de administración de la institución, Edilson Arenas Silva, que dispuso retirar el trámite del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II).

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Licitación de la Aeronáutica Civil por $78.562 millones abrió una polémica - crédito @PalomaValenciaL/X

El proceso buscaba la selección de un operador para asumir la vigilancia y el control de accesos en los aeropuertos administrados por el Estado durante un lapso de cinco meses, entre agosto y diciembre de 2026.

La dirección de la entidad sustentó la apertura de la licitación en la necesidad de dar continuidad a la protección de los pasajeros y las aeronaves, pero la ausencia de autorizaciones para comprometer vigencias futuras forzó el diseño de un contrato de corta duración.

Este factor de tiempo obligaba a avanzar con rapidez en las etapas de evaluación de las ofertas, situación que aumentó las dudas entre los competidores sobre la transparencia del proceso de adjudicación.

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La licitación cancelada buscaba contratar la vigilancia y seguridad privada de los aeropuertos del país durante cinco meses, entre agosto y diciembre de 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X

La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) lideró las observaciones en contra de los términos de referencia al argumentar que los requisitos impedían la participación de empresas en igualdad de condiciones.

Las agremiaciones explicaron que la unificación de la seguridad de todas las zonas del territorio de la nación en un único contrato favorecía a los conglomerados con infraestructura logística de gran escala, en contraste con el modelo de años anteriores que dividía la operación en cinco contratos independientes por regiones.

Otro de los puntos de debate consistió en la exigencia de poseer sucursales constituidas y avaladas por la Superintendencia de Vigilancia en zonas de geografía apartada, de manera particular en Mitú, capital de Vaupés.

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