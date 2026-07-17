Así puede encontrar su nuevo hogar: geovisor del distrito muestra 31.988 viviendas nuevas disponibles en Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá ofrece un geovisor para localizar, consultar y comparar proyectos de vivienda nueva en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá cuenta con una herramienta digital de georreferenciación que permite a los ciudadanos localizar, consultar y comparar los proyectos de vivienda nueva disponibles en la ciudad, facilitando el acceso a información actualizada sobre la oferta de apartamentos y casas, en especial dentro de los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

De acuerdo con datos de la entidad distrital, actualmente la plataforma reporta 31.988 unidades habitacionales disponibles, distribuidas en diferentes etapas (preventa, construcción o terminadas) y zonas de la capital.

El geovisor, que es actualizado mensualmente con datos de la Galería Inmobiliaria, permite a los usuarios identificar en el mapa los proyectos activos, consolidados y con disponibilidad de unidades. Cada desarrollo inmobiliario aparece marcado con una estrella de color: roja para VIS, verde para VIP y azul para unidades No VIS.

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La herramienta digital identifica con colores la oferta VIS, VIP y No VIS, e informa la ubicación, el estado del proyecto y las viviendas sin vender - crédito Secretaría Hábitat Bogotá

De ese modo, los residentes de Bogotá pueden conocer la ubicación exacta, el estado del proyecto y la cantidad de viviendas aún sin vender, información que se actualiza con un mes de rezago y que puede variar de acuerdo con la dinámica del mercado.

¿Cómo funciona y qué información ofrece la herramienta?

La herramienta digital de la Secretaría de Hábitat centraliza la información de proyectos inmobiliarios censados por la Galería Inmobiliaria, presentando solo la oferta de vivienda nueva disponible al momento de la consulta. La plataforma muestra la localización, número de unidades disponibles, el tipo de vivienda (VIS, VIP o No VIS) y el estado de avance del proyecto (preventa, construcción o terminado). Así, cualquier usuario puede explorar las alternativas en diferentes localidades, filtrar según su interés y acceder a datos clave para tomar decisiones informadas.

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Actualmente, la localidad de Usaquén lidera en número de unidades disponibles, seguida por Bosa, Santa Fe, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Según la entidad, la concentración de oferta responde a las dinámicas de expansión y revitalización urbana impulsadas desde la administración distrital bajo la dirección de la secretaria Vanessa Velasco Bernal.

El geovisor de vivienda nueva en Bogotá se actualiza cada mes con datos de la Galería Inmobiliaria y muestra proyectos activos, consolidados y con disponibilidad - crédito Secretaría Hábitat Bogotá

Más allá de facilitar el acceso a la vivienda, la Secretaría de Hábitat desarrolla proyectos urbanos estratégicos que buscan la revitalización de la ciudad y el desarrollo sostenible. Estos incluyen iniciativas para mejorar la vivienda existente y para generar entornos urbanos más inclusivos, seguros y resilientes, alineados con los objetivos de sostenibilidad del distrito. Bajo este enfoque, la plataforma digital se convierte en una herramienta central para conectar a los bogotanos con oportunidades habitacionales y de mejoramiento urbano.

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Programa Oferta Preferente: subsidios para hogares de bajos ingresos

Uno de los programas más destacados de la Secretaría de Hábitat es Oferta Preferente, mediante el cual se separan unidades de vivienda VIP (hasta 90 smmlv) y VIS (hasta 150 smmlv) y se asignan subsidios a hogares de menores ingresos para facilitar la adquisición de vivienda propia.

El subsidio puede alcanzar hasta $52.527.150 en 2026, dependiendo de la condición y el perfil del hogar, y busca beneficiar especialmente a víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, hogares con personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia y otros grupos vulnerables.

La Secretaría de Hábitat impulsa el programa Oferta Preferente con subsidios para hogares de bajos ingresos que buscan comprar vivienda VIP o VIS - crédito Secretaría de Hábitat

Para aplicar al programa, los requisitos principales son:

Que el jefe de hogar sea mayor de edad

Que los ingresos mensuales del hogar no superen los $7.003.620

No ser propietario de vivienda en Colombia

No haber recibido previamente un subsidio familiar de vivienda aplicado

No haber sido sancionado en procesos de asignación de subsidio y contar con cierre financiero.

Cabe señalar que el subsidio no aplica para cualquier proyecto de la ciudad, sino únicamente para las unidades separadas previamente por la Secretaría de Hábitat.

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Montos y condiciones de los subsidios

El monto del subsidio varía según la condición y los ingresos del hogar:

10 smmlv ($17.509.050) para hogares sin condiciones de vulnerabilidad y con ingresos iguales o inferiores a 4 smmlv.

20 smmlv ($35.018.100) en caso de subsidio concurrente con caja de compensación.

30 smmlv ($52.527.150) sin subsidio concurrente de caja de compensación, para hogares en condiciones de vulnerabilidad, víctimas, grupos étnicos, personas con discapacidad, mujeres cabeza de familia (incluidas víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio) y reasentamientos.

El subsidio de Oferta Preferente puede llegar a $52.527.150 en 2026 y prioriza a víctimas del conflicto, grupos étnicos, personas con discapacidad y mujeres cabeza de familia - crédito Secretaría Hábitat Bogotá

Finalmente, la Secretaría de Hábitat invitó a la ciudadanía a consultar la herramienta digital para elegir entre una amplia variedad de proyectos habitacionales y, si cumplen los requisitos, postularse a los programas de subsidio disponibles.