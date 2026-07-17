Alias Chamo Loco fue condenado por matar a puñaladas a una mujer de 78 años: la engañó para entrar a su casa

El capturado confesó su responsabilidad en el homicidio de la adulta mayor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la jornada del 16 de julio de 2026 se confirmó la condena en contra de Douglas José Loaiza Acosta, conocido con el alias de Chamo Loco, al ser hallado responsable del homicidio de Luz Marina Miranda Macea, una mujer de 78 años, en el municipio de Sahagún (Córdoba).

Según el reporte del caso, un juez de conocimiento condenó a Loaiza Acosta a 34 años, 8 meses y 19 días de prisión tras estudiar el caso de la adulta mayor. Del mismo modo, se indicó que el hombre admitió su responsabilidad en el crimen y deberá cumplir la pena impuesta.

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De acuerdo con información revelada por el ente acusador, el condenado aceptó su responsabilidad y la sentencia quedó en firme tras varios meses del ataque que enlutó a la comunidad y los familiares de la víctima.

Del mismo modo, se aclaró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sustentaron la decisión judicial tras el homicidio de la mujer que era conocida entre sus vecinos y allegados como “Luzma”.

La ciudadana murió por las brutales heridas propinadas por el criminal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El asesinato que estremeció a Sahagún

La investigación logró establecer que el crimen ocurrió el 23 de agosto de 2025, en el barrio Simón Bolívar. La Fiscalía señaló que el ahora sentenciado intentó engañar a la víctima para que le permitiera entrar a la vivienda.

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Ante la negativa, Loaiza Acosta entró por la fuerza al inmueble y atacó a la mujer varias veces con un arma cortopunzante y un objeto contundente, una agresión que le causó heridas de extrema gravedad.

Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad que se comunicó de inmediato con la Policía Nacional que desplegó un operativo para atender el caso. Al llegar, los agentes se encargaron de trasladar a la mujer a un centro asistencial de Sahagún en el que recibió atención inicial, aunque la gravedad de las lesiones obligó a que la trasladaran a Montería, donde finalmente murió.

El juez confirmó la sentencia después de avalar un preacuerdo suscrito por el acusado de forma libre y con asesoría de su abogado, lo que permitió resolver el proceso judicial y ahora, Loaiza Acosta tendrá que cumplir con la condena impuesta por el homicidio de Luz Marina Miranda Macea.

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La ciudadanía pide respeto por la población de la tercera edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre mató a su papá a puñaladas

Los hechos de violencia en el departamento no cesan y preocupan a las autoridades que piden a la ciudadanía actuar con tolerancia y respeto hacia los adultos mayores, teniendo en cuenta que muchos de ellos son personas en estado de vulnerabilidad que pueden terminar con graves lesiones o, en el peor de los casos, muertos ante un ataque propinado por personas más jóvenes.

Ante este panorama, otro caso que llamó la atención fue resuelto después de la decisión de un juez de control de garantías de Montería que ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Enuar Manuel Navarro Argumedo, señalado de asesinar a su padre durante una riña ocurrida el 4 de junio de 2026 en Ayapel, en el departamento de Córdoba.

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El sujeto no aceptó su responsabilidad en los hechos pese a las pruebas presentadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró en una vivienda del barrio Bonanza y la víctima, un hombre de 87 años, murió tras una agresión con arma cortopunzante atribuida a su propio hijo, por lo que el caso se tomó el departamento y desató una ola de indignación entre sus habitantes que exigen acciones legales contundentes en contra de aquellos que cometen delitos de violencia intrafamiliar.

Según el reporte, las alertas de la comunidad permitieron que uniformados de la Policía Nacional capturaran al agresor en el lugar y, posteriormente, lo entregaran a la Fiscalía para su judicialización. Aunque el procesado negó su responsabilidad frente a los cargos por homicidio agravado fue enviado a prisión.

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