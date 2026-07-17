Colombia

Abogado advirtió sobre la situación de inseguridad que podría enfrentar Beto Coral tras su llegada a Colombia: “Preocupante”

El defensor de derechos humanos Reinaldo Villalba aseguró que, presuntamente, el presidente electo Abelardo de la Espriella tuvo conocimiento previo sobre la detención del activista en Estados Unidos

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El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X
El activista Beto Coral fue detenido por una presunta situación migratoria irregular - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

Por decisión de las autoridades migratorias de Estados Unidos, el activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue deportado del país norteamericano. La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que se dispuso de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para efectuar el traslado del ciudadano en condiciones de dignidad.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su detención, la Embajada de Colombia en Estados Unidos activó las gestiones de asistencia consular correspondientes y, en ejercicio de sus buenos oficios, mantuvo comunicación con las autoridades estadounidenses competentes para acompañar el proceso y velar por el respeto de sus derechos”, precisó la embajada en un comunicado.

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El activista regresará a Colombia luego de un mes de estar detenido por las autoridades migratorias norteamericanas. El 16 de junio, fue arrestado por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). El argumento que utilizaron las autoridades para sustentar la detención fue que la situación migratoria de Coral era irregular y que no tenía permiso para residir en Estados Unidos legalmente.

Beto Coral fue detenido el 16 de junio por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito Europa Press
Beto Coral fue detenido el 16 de junio por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito Europa Press

El abogado defensor de derechos humanos Reinaldo Villalba reaccionó al caso de Beto Coral. En una publicación que hizo en su cuenta de X, advirtió sobre los riesgos que podría correr el ciudadano tras su llegada a territorio colombiano, debido a que el nuevo Gobierno estará encabezado por Abelardo de la Espriella, que se posesiona el 7 de agosto.

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“Preocupante la situación de seguridad de @Betocoralg. Todo indica que el “electo” presidente, como mínimo, tuvo conocimiento previo sobre su captura y la anunció públicamente sin mencionar el nombre de la víctima”, aseveró.

La afirmación del abogado responde a una publicación que hizo De la Espriella el 16 de junio, antes de que la detención de Beto Coral fuera de público conocimiento. En su mensaje, el mandatario electo jamás se refirió directamente al activista o a la situación que enfrentaría con las autoridades estadounidenses, pero aseguró que la población colombiana y norteamericana recibiría “buenas noticias”.

Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex… Coming soon. (A.D.L.E.)”, señaló el presidente entrante en la red social.

Abelardo De La Espriella publicó un mensaje sobre “buenas noticias” para los colombianos en el exterior acompañado de la denominada “tigreseñal”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo De La Espriella publicó un mensaje sobre “buenas noticias” para los colombianos en el exterior acompañado de la denominada “tigreseñal”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado que De la Espriella tuviera conocimiento sobre el operativo o que hubiera intervenido de alguna manera para que se efectuara.

En todo caso, el abogado Reinaldo Villalba puso en duda las garantías de seguridad que tendrá el activista cuando llegue a Colombia. “Ahora Beto deberá estar en Colombia y bajo la presidencia del ‘electo’ a partir del 7 de agosto. Así, ¿cuáles las medidas para su protección, especialmente a partir del 7 agosto?”, cuestionó el jurista.

El abogado Reinaldo Villalba se refirió a la situación de Beto Coral, tras anuncio de deportación desde Estados Unidos - crédito @ReynaldVillalba/X
El abogado Reinaldo Villalba se refirió a la situación de Beto Coral, tras anuncio de deportación desde Estados Unidos - crédito @ReynaldVillalba/X

Presidente Petro se pronunció sobre la deportación de Beto Coral

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó la detención de Beto Coral como una medida injusta y, sin proporcionar pruebas, señaló al presidente electo de ejercer una persecución en su contra. De igual manera, resaltó el hecho de que la deportación del activista se gestionó con el Gobierno colombiano para garantizar que fuera tratado con respecto y dignidad.

Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecución directa de Abelardo de la Espriella. Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”, escribió.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la deportación de Beto Coral y señaló a Abelardo de la Espriella de perseguir al activista - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro se refirió a la deportación de Beto Coral y señaló a Abelardo de la Espriella de perseguir al activista - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, informó que buscará garantizar la seguridad para los colombianos que, a su juicio, enfrentan una “inmensa oleada de amenaza”. “Hoy no es hora de desunión, es hora de unión por la Vida”, indicó el jefe de Estado saliente.

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