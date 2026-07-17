Beto Coral llegó a Bogotá: el vuelo con un grupo de deportados de Estados Unidos aterrizó en Catam

Beto Coral regresó a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos en un vuelo de la FAC que aterrizó en Catam, Bogotá - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

El activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto” Coral, regresó a Colombia el jueves 16 de julio tras ser deportado por autoridades de Estados Unidos.

Coral llegó al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Bogotá cerca de las 8:00 p. m., junto a otras 89 personas en un Boeing 737 operado por la FAC. El vuelo fue escoltado por personal de la institución y recibió cobertura especial debido a la presencia del activista.

Detención y proceso migratorio en Estados Unidos

De acuerdo con información oficial, Coral permaneció bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 16 de junio, en el estado de Arizona. El activista había solicitado asilo político en Estados Unidos, país donde residía desde hacía varios años.

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En declaraciones difundidas por medios nacionales, Coral afirmó que su arresto correspondió a una persecución motivada por sus opiniones sobre la política colombiana. Esta afirmación fue respaldada públicamente por el presidente Gustavo Petro, que solicitó la intervención de la Cancillería y calificó el caso como persecución política.

Reacción del gobierno y mensaje de Gustavo Petro

El jefe de Estado expresó en la red social X que “Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”.

El mandatario también aseguró que otorgará seguridad ante lo que describió como “una inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país”. Petro enfatizó que Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo y subrayó el compromiso del país con la defensa de la vida.

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