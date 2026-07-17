Así cambiaron las búsquedas tras las elecciones presidenciales: Abelardo de la Espriella lidera el interés digital en estas regiones

Los datos muestran que De la Espriella registró un mayor promedio horario de búsquedas durante todo el periodo analizado, incluyendo el pico máximo alcanzado el 22 de junio - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las tendencias de búsqueda en Google posteriores a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 muestran que el nombre de Abelardo de la Espriella ha mantenido una mayor popularidad relativa frente al de Iván Cepeda.

De la Espriella ganó la Presidencia con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70%. La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos, en una jornada electoral que registró una participación ciudadana del 62% del potencial electoral.

Luego de la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria, los registros de Google Trends, que miden el interés de búsqueda de un término en comparación con otros y no el volumen absoluto de consultas, evidencian que Abelardo de la Espriella continúa concentrando la mayor atención de los usuarios en la plataforma.

PUBLICIDAD

El interés se mantuvo después de la jornada electoral

Desde mayo de 2026, el nombre de Abelardo de la Espriella pasó a liderar las búsquedas digitales a nivel nacional, mientras que en los primeros meses del año el mayor interés relativo había estado concentrado en Iván Cepeda - crédito Google Trends

Los datos de Google Trends comprendidos entre el 17 de junio, apenas cinco días antes de la segunda vuelta presidencial, y el 17 de julio; muestran que Abelardo de la Espriella lideró de manera constante el promedio horario de búsquedas frente a Iván Cepeda.

En los días previos a la elección ya se observaba una ventaja en el interés digital. El 17 de junio, por ejemplo, el promedio fue de 32 para De la Espriella frente a 12 para Cepeda. Esa diferencia aumentó el 19 de junio, cuando los registros alcanzaron 56 y 18, respectivamente.

El mayor pico de consultas se produjo durante la jornada electoral y en las horas posteriores. El 21 de junio, día de la segunda vuelta, De la Espriella registró un promedio horario de 94 frente a 50 de Cepeda. Un día después, el 22 de junio, alcanzó el valor máximo del periodo con un índice de 100, mientras que el candidato del Pacto Histórico obtuvo 52.

PUBLICIDAD

Tras la elección, el interés por ambos disminuyó gradualmente, aunque el nombre del presidente electo continuó registrando cifras superiores durante todo el periodo analizado. En fechas posteriores también se observaron nuevos incrementos, como el 27 de junio, cuando De la Espriella alcanzó un promedio de 71 frente a 6 de Cepeda, y el 13 de julio, con registros de 65 y 6, respectivamente.

Los registros también muestran que desde mayo de 2026 Abelardo de la Espriella pasó a liderar las búsquedas digitales a nivel nacional, una tendencia que contrasta con los primeros cuatro meses del año, cuando Iván Cepeda presentó mayores picos de atención según el historial de Google Trends.

PUBLICIDAD

Las regiones donde concentra mayor interés

La distribución geográfica de las búsquedas evidencia un predominio del interés por De la Espriella en departamentos como Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Antioquia, Bogotá, Magdalena y Quindío - crédito Google Trends

La distribución territorial de las búsquedas durante los últimos 30 días también refleja diferencias entre ambos políticos. En Guainía, Vichada y Vaupés, las consultas estuvieron concentradas en un 100% en el nombre de Abelardo de la Espriella dentro de la comparación realizada por Google Trends.

En Guaviare, el presidente electo concentró el 97% del interés relativo, frente al 3% registrado para Iván Cepeda. En Amazonas, la relación fue de 95% frente a 5%.

Entre los departamentos y ciudades con mayor volumen poblacional incluidos en la medición también predominó el interés por De la Espriella. En Antioquia registró el 83% de las búsquedas comparadas, mientras que Cepeda obtuvo el 17%; mientras que en Bogotá la relación fue de 82% frente a 18%, la misma proporción observada en Magdalena. En Quindío, por su parte, De la Espriella alcanzó el 81% de las consultas frente al 19% correspondiente a Cepeda.

PUBLICIDAD

En Guainía, Vichada y Vaupés, el interés relativo en Google Trends estuvo concentrado completamente en el nombre de Abelardo de la Espriella dentro de la comparación realizada con Iván Cepeda durante los últimos 30 días - crédito Google Trends

Los temas que más consultaron los usuarios

Además del comportamiento general de las búsquedas, Google Trends identifica las consultas relacionadas durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 16 de julio.

En el caso de Abelardo de la Espriella, las principales búsquedas estuvieron enfocadas en el proceso de transición presidencial y la conformación del nuevo Gobierno. Las cinco consultas relacionadas más frecuentes fueron: “empalme Abelardo de la Espriella”, “posibles ministros de Abelardo de la Espriella”, “gabinete Abelardo de la Espriella”, “Rodrigo Londoño” y “fuerza pública de Colombia”.

En cuanto a Iván Cepeda, las consultas asociadas se concentraron en distintos temas de coyuntura. Las cinco búsquedas relacionadas con mayor frecuencia fueron: “Luis Alberto Moreno”, “Lista Clinton”, “Jorge Pretelt”, “gobernador de Antioquia” y “qué dice Petro de las elecciones”.

PUBLICIDAD

Las consultas en Google sobre Abelardo de la Espriella superaron a las de Iván Cepeda durante el periodo analizado después de las elecciones - crédito @delaespriella_style/Instagram y Facebook

De acuerdo con la metodología de Google Trends, estos resultados representan la popularidad relativa de los términos consultados durante el periodo analizado y permiten identificar la evolución del interés de los usuarios después de la elección presidencial.