Magistrado Álvaro Hernán Prada cuestionó a Petro tras no reconocer los resultados electorales: “Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) - crédito Andrea Puentes/Presidencia/CNE

La publicación del presidente Gustavo Petro en X, en la que afirmó que no reconoce los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial realizada el domingo 31 de mayo de 2026 y que dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como candidatos para la segunda vuelta, continúa generando rechazo en diversos sectores políticos y organismos electorales.

La más reciente fue la de Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien afirmó que “solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”.

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“La organización electoral colombiana garantizó la transparencia de las elecciones más de 400,000 personas que fueron testigos en casi todo el territorio nacional al igual que la misión internacional más grande de la historia de Colombia lo pueden certificar. La Constitución no se doblega ante los políticos y la Constitución se pone del lado de los ciudadanos”, indicó el magistrado Prada.