Colombia

Paz Urbana seguirá en Antioquia mientras concejala que denunció fiesta en prisión es hostigada con drones: “Voy a morir de pie”

Claudia Carrasquilla denunció haber recibido amenazas tras revelar detalles de la fiesta que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí

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Paz Urbana - Claudia Carrasquilla
La cabildante responsabilizó al Gobierno Petro de lo que pueda pasarle - crédito Visuales IA

Mientras en la cárcel de Itagüí se llevó a cabo una rueda de prensa en la que se confirmó que será reanudada la mesa de diálogos entre el Estado y las bandas delincuenciales que tienen presencia en el Valle de Aburrá, la concejala Claudia Carrasquilla, que denunció la fiesta que puso en vilo las negociaciones, denunció estar preocupada por su seguridad.

En su cuenta de X, Carrasquilla reveló que en su residencia se estrelló un dron de vigilancia, lo que, sumado a las amenazas que ha recibido por exponer la celebración en el centro carcelario, aumenta las dudas sobre la seguridad de la cabildante y la importancia que siguen teniendo los cabecillas recluidos en Itagüí.

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¿Casualidad? No. Esto ocurre después de meses denunciando amenazas, seguimientos y el fortalecimiento de estructuras criminales en Medellín y Antioquia. No me van a callar. No voy a guardar silencio mientras los violentos recuperan el control de los territorios, reclutan menores, desplazan familias y extorsionan a los ciudadanos", escribió la concejala.

Dron - Claudia Carrasquilla
Estas son las fotos que publicó Carrasquilla en sus redes sociales - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla afirmó que el Gobierno Petro es responsable de darle libertad a las pandillas en Antioquia, mismas a las que acusó de estar vigilándola luego de la denuncia que fue noticia nacional.

“Lo advertimos muchas veces: cuando el Estado se arrodilla ante los criminales, los criminales se sienten con poder para intimidar, perseguir y amenazar a quienes los denunciamos. Responsabilizo al Gobierno Nacional y a quienes han legitimado estas políticas fracasadas por el deterioro de la seguridad que hoy vive Colombia. A los criminales les digo una cosa: no tengo miedo y no voy a retroceder”.

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La política antioqueña mostró imágenes del dron que fue entregado a las autoridades, recordó que ha recibido varias amenazas de muerte por su trabajo y puntualizó que: “Voy a morir de pie y con las botas puestas”.

Claudia Carrasquilla en X
Carrasquilla denunció las amenazas que ha recibido por denunciar la celebración registrada en la prisión antioqueña - crédito @claudiacarrasq/X

La denuncia de Carrasquilla ha generado indignación en la capital de Antioquia, en donde el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, se pronunció para manifestarle su apoyo a la cabildante y pedir una investigación para esclarecer lo registrado.

“Lo ocurrido no puede minimizarse ni normalizarse. Cuando una concejal que ha denunciado estructuras criminales y las consecuencias de la “Paz Total” termina siendo víctima de posibles actos de intimidación, el país entero debe encender las alarmas. Estamos viviendo momentos muy complejos como nación. Hoy más que nunca debemos rodear, proteger y respaldar a quienes alzan la voz contra la criminalidad y la intimidación. A cuidarnos todos mucho y a mantenernos firmes como institución y como democracia”, escribió de Bedout.

Alejandro de Bedout en X
El presidente del Concejo de Medellín respaldó a la cabildante - crédito @alejodebedout/X

A la par, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, atendió a la prensa para declarar que está en contra de la continuidad de la Paz Urbana en la región y aseguró que mientras negocias en la cárcel, las bandas delincuenciales siguen asesinando, extorsionando y reclutando a menores en Antioquia.

Gutiérrez indicó que el próximo Gobierno deberá recuperar el poder territorial y dejar de negociar con “bandidos” que utilizan un discurso de paz mientras siguen delinquiendo. “Salen con cinismo casi a que les tengamos que dar las gracias como sociedad. No se engañen, nosotros los vamos a seguir combatiendo”, fueron las palabras del alcalde de Medellín.

Por su parte, desde la mesa de diálogos en la cárcel de Itagüí afirmaron que la continuidad del proceso de paz representa que se mantendrán las cifras bajas de asesinatos en el Valle de Aburrá, uno de los logros que ha mencionado el Gobierno Petro para mantener los diálogos con las bandas delincuenciales a pesar de la celebración que incluyó trabajadoras sexuales, licor y artistas reconocidos de la farándula nacional.

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