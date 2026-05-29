Colombia

Nuevos detalles de la necropsia de Yulixa Toloza, que murió tras someterse a una lipólisis láser en clínica ilegal: fue un homicidio

Las conclusiones del examen ‘post mortem’ señalaron que la muerte no fue accidental y evidenciaron episodios de violencia asociados a una intervención quirúrgica previa, lo que motivó la apertura de una investigación penal

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Yulixa Toloza, con una mochila lila, mira a un lado frente al edificio de Medicina Legal; se ve una ambulancia, personal y un cuerpo en una camilla
El análisis médico detallado expuso daños severos en estructuras óseas y tejidos, así como cortes distribuidos en varias zonas, apoyando la hipótesis de una muerte ocasionada intencionalmente tras una operación cosmética - crédito Visuales IA

El informe forense de necropsia de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que murió en extrañas circunstancias tras practicarse una lipólisis láser en el centro estético identificado como Beauty Lasér, al sur de Bogotá, confirmó que la víctima murió en forma violenta, tipificada como homicidio, tras someterse días antes a una liposucción.

Entre los hallazgos principales se identificaron fracturas costales, al menos 11 heridas con arma blanca y graves lesiones internas, según detalló el informe forense obtenido por La FM.

La necropsia reveló que, tras una intervención de succión de grasa en el abdomen y la espalda, Yulixa Toloza sufrió fracturas múltiples, lesiones profundas en tejidos blandos y complicaciones médicas severas. Estas conclusiones subrayaron la existencia de violencia e impulsaron una investigación judicial para esclarecer los hechos.

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Fracturas y traumas detectados en la necropsia

El análisis forense documentó fracturas en los arcos costales izquierdos del segundo al octavo y derechos del segundo al séptimo, en la parte anterior del tórax. Los expertos también identificaron hematomas extensos en el tejido graso del dorso y lesiones profundas en la región lumbar.

Adicionalmente, se informaron hematomas paravertebrales a ambos lados y lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello, indicios claros de trauma en esa zona. La licenciación del tejido graso y otros daños se asociaron directamente con el reciente procedimiento quirúrgico.

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Once heridas con arma blanca

Según la necropsia, Yulixa Toloza presentaba al menos 11 heridas con arma blanca, distribuidas entre la región anterior y posterior del cuerpo. Cuatro de estas se localizaron en la parte anterior, mientras que siete estaban en la posterior. Las lesiones estaban presentes en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra.

Los informes médicos destacaron que las heridas iban acompañadas de graves daños internos y sangrado bajo la piel, pero sin penetración en cavidades torácica o abdominal.

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