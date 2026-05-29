Colombia

“¿Millones de dólares o una conversación con Dios?”: la inesperada respuesta de J Balvin que ‘prendió’ las redes sociales

Un breve encuentro entre el cantante colombiano y el empresario y creador de contenido estadounidense Gabe Einhorn se volvió viral en redes sociales luego de que el artista respondiera la controversial pregunta

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Gabe Einhorn hizo una entrevista a un hombre que pasaba por la calle y luego se dio cuenta de que estaba hablando con el ícono del reguetón J Balvin - crédito @gabe_einhorn/Instagram

Un breve encuentro entre el cantante J Balvin y el joven empresario estadounidense Gabe Einhorn se convirtió en tendencia en redes sociales, ya que el video supera las 230.000 vistas solo en Instagram y muestra un intercambio inesperado en la calle, marcado por una pregunta que mezcla dinero y espiritualidad, muy común en el influyente norteamericano.

El video mantuvo el estilo espontáneo que caracteriza a Gabe Einhorn, que suele acercarse a desconocidos en la calle para iniciar conversaciones inesperadas; ese formato ya le permitió encontrarse con figuras de alto perfil como Michael Rubin, multimillonario y creador de Fanatics, además del jugador de la NFL Damar Hamlin, entre otros personajes reconocidos que aparecieron en sus contenidos digitales.

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Con el clip que subió de su encuentro con el reguetonero paisa, Einhorn inició con preguntas directas sobre él: “Muy bien, ¿qué está pasando? José, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?”. Al escuchar que el cantante se dedica a la música, indagó sobre el tipo de género, mientras que J Balvin reaccionó con naturalidad.

Durante el intercambio, el diálogo abordó también la nacionalidad del artista. J Balvin respondió con orgullo que es colombiano. Después, Einhorn cuestionó sobre la relación del cantante con Dios, lo que llevó a la pregunta viral que el creador de contenido suele hacer.

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J Balvin respondió una pregunta sobre Dios y dinero en un video viral con Gabe Einhorn - crédito @gabe_einhorn/Instagram
J Balvin respondió una pregunta sobre Dios y dinero en un video viral con Gabe Einhorn - crédito @gabe_einhorn/Instagram

J Balvin eligió Dios sobre millones de dólares

Einhorn, conocido por sus entrevistas con un enfoque reflexivo, pregunta al reguetonero: “¿Preferirías 1.000 millones de dólares o cenar con Dios?”. La respuesta de J Balvin sorprendió a los internautas: “Estoy bendecido porque Dios me dio todas las bendiciones, así que sigo hablando con Dios”, dijo el artista, lo que provocó comentarios de admiración y debate sobre la postura del cantante frente a la fe.

Para cerrar, el empresario consultó: “¿Qué le dirías a Dios ahora mismo, si pudieras decirle una cosa a Dios?”. El intérprete de canciones como Mi gente, La canción, In da getto, entre otros, respondió con sencillez: “Estoy agradecido por mi familia”.

El video terminó con una despedida cordial entre ambos, y rápidamente circuló por plataformas como Instagram, TikTok y X, acumulando reacciones de fans y medios especializados en entretenimiento. La combinación de espontaneidad, cercanía y contenido reflexivo sobre la fe convirtió este encuentro en un ejemplo de cómo los clips virales pueden generar conversación más allá del espectáculo musical.

J Balvin habló sobre Dios y su familia durante una entrevista callejera que rapidamente se hizo viral - crédito Carlos Osorio/Reuters
J Balvin habló sobre Dios y su familia durante una entrevista callejera que rapidamente se hizo viral - crédito Carlos Osorio/Reuters

Muchos usuarios comentaron en el video: “My country 🇨🇴 ❤️❤️❤️ he’s so cool !!“; ”🔥🔥 siempre humilde ese es j balvin todos nuestros respestos y como todos aqui tomamos el diner con el patron de los cielos 🙏🙏“; ”🔥 el niño de Medellín!“; ”lol I love you 😂 calling him Jose is 🔥“; ”Omg this is so iconic“; ”Jose me adoptas ? 😢“; ”Todo el mundo se consigue al patrón en NYC menos yo“.

Él es Gabe Einhorn, el chico que abordó a J Balvin en la calle

Gabe Einhorn se hizo conocido dentro del ecosistema emprendedor y digital de Nueva York por combinar tecnología, moda y espiritualidad. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran VryfID, enfocado en seguridad digital, y Prays Studios, una marca de ropa que integra mensajes cristianos. Además, sus plataformas buscan abrir conversaciones sobre fe, identidad y propósito en contextos urbanos.

Su enfoque principal gira en torno a la fe, ya que suele preguntar a las personas sobre su relación con Dios, la oración y el papel de la espiritualidad en su vida cotidiana. También incorpora diálogos con atletas, empresarios y figuras públicas para explorar cómo la creencia influye en la disciplina y las decisiones personales.

Gabe Einhorn ganó notoriedad por sus preguntas sobre fe en redes sociales, aunque tiene una destacada vida como empresario - crédito @gabe_einhorn/Instagram
Gabe Einhorn ganó notoriedad por sus preguntas sobre fe en redes sociales, aunque tiene una destacada vida como empresario - crédito @gabe_einhorn/Instagram

Otro eje importante de su contenido es la identidad y el propósito; a través de sus preguntas, busca abrir espacios de reflexión sobre resiliencia, valores personales y sentido de vida, especialmente en contextos urbanos donde estas conversaciones no suelen ser comunes, además de compartir sus diferentes viajes que hace alrededor del mundo.

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