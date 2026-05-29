Colombia

Médico vinculado al entorno de Maradona en Colombia fue condenado a más de 10 años de cárcel por abuso sexual de una menor

La sentencia se dictó tras la reapertura de una investigación iniciada en 2013 por hechos ocurridos en el ámbito familiar y que vinculan al condenado con varias denuncias adicionales similares

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Denuncian plan de fuga y tratos VIP con el médico Edward González Saavedra en estación de Policía - crédito cortesía Edward González Saavedra
La jueza 16 Penal del Circuito de Cali condenó al médico Edward González Saavedra a 10 años y cinco meses de prisión por abuso sexual contra una menor de 13 años - crédito cortesía Edward González Saavedra

La jueza 16 Penal del Circuito de Cali condenó al médico Edward González Saavedra a 10 años y cinco meses de prisión por actos sexuales abusivos con una persona menor de 14 años, agravados por la indefensión de la víctima.

El fallo, dictado el jueves 28 de mayo de 2026, reactivó un caso de 2013 que estuvo archivado y complicó la situación judicial del especialista que en el pasado trató a Diego Armando Maradona por sus adicciones.

El hoy condenado enfrenta además otros tres procesos en etapa de juicio por el mismo delito, uno en Bogotá y dos en Cali, según dijo el abogado Élmer Montaña a El Tiempo.

De acuerdo con el mismo abogado, las denunciantes en esos expedientes son de antiguas pacientes que habrían sido abusadas en contextos terapéuticos en los que no podían oponerse.

El abogado, que representó a la víctima como parte civil, también confirmó a El País que la menor tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos y que era una hijastra de González Saavedra; hoy tiene entre 25 y 26 años.

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