Colombia

Medellín anunció su Súper Concierto Feria de Flores 2026 con Carin León, Silvestre Dangond, Grupo Niche y más: fecha, lugar y boletería

El estadio Atanasio Girardot recibirá exponentes del vallenato, la salsa y la música regional mexicana en el evento que da inicio oficial a los 10 días de celebración en la capital antioqueña

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Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León, Silvestre Dangond y Grupo Niche lideran la alineación del Super Concierto de la Feria de las Flores 2026 - crédito @carinleon/Instagram

El estadio Atanasio Girardot de Medellín cerrará la Feria de las Flores 2026 con un gran espectáculo musical, como ya es costumbre. Luego de semanas de espera y expectativa, la productora Diomar García Eventos anunció la alineación de artistas que tomarán parte en una nueva edición del Súper Concierto Feria de Flores, evento que reunirá en tarima a figuras del vallenato, la salsa y la música regional mexicana ante miles de asistentes.

El cartel lo encabeza Carin León, uno de los exponentes más convocantes de la música regional mexicana en la actualidad. Lo acompañarán Silvestre Dangond, referente del vallenato colombiano, y el Grupo Niche, agrupación de salsa con décadas de trayectoria en América Latina y referente del género. Completan la programación el cantante de regional colombiano Luis Alfonso y una de las figuras en ascenso del género urbano, Aria Vega.

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Carin León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega conforman la alineación musical del evento de clausura de la Feria - crédito cortesía Gus Rincón
Carin León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega conforman la alineación musical del evento de clausura de la Feria - crédito cortesía Gus Rincón - crédito cortesía Gus Rincón

Las entradas para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 saldrán a la venta este viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m., a través de Tuboleta, con precios que van desde los $90.000 hasta los $17.000.000, según la localidad y si se adquieren en preventa o a precio pleno.

La boletería está dividida en palcos y gradería. Los palcos —con capacidad para 10 personas— tienen los siguientes valores en preventa con descuento:

  • Palco Alfombra Roja: $17.000.000 (precio full: $17.000.000) + $2.650.000 de servicio
  • Palco Diamante: $12.000.000 (precio full: $15.000.000) + $1.870.000 de servicio
  • Palco Oro: $8.000.000 (precio full: $10.000.000) + $1.250.000 de servicio
  • Palco Plata: $6.000.000 (precio full: $7.500.000) + $950.000 de servicio
  • Palco Bronce: $4.000.000 (precio full: $5.000.000) + $640.000 de servicio
  • Palcos individuales: $300.000 (precio full: $375.000) + $48.000 de servicio

En gradería, los precios en preventa son:

  • PMU: $500.000 (precio full: $625.000)
  • Occidental Alta Oro: $450.000 (precio full: $562.500)
  • Occidental Alta Plata: $400.000 (precio full: $500.000)
  • Occidental Alta: $380.000 (precio full: $475.000)
  • Occidental Baja Familiar: $250.000 (precio full: $312.500)
  • Oriental Alta: $200.000 (precio full: $250.000)
  • Oriental Baja Familiar: $170.000 (precio full: $212.500)
  • Norte Alta: $120.000 (precio full: $150.000)
  • Norte Baja: $90.000 (precio full: $112.500)
Las boletas para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 se venderán desde el 29 de mayo en Tuboleta - crédito Tu Boleta
Las boletas para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 se venderán desde el 29 de mayo en Tuboleta - crédito Tu Boleta

La preventa con descuento aplica hasta agotar el 50% del aforo. Las localidades marcadas como Familiar permiten el ingreso de mayores de 12 años acompañados de un adulto responsable; en esas zonas no se venderá alcohol.

Lo que se sabe de la programación de la Feria de las Flores 2026

La Feria de las Flores 2026 se celebrará en Medellín del 31 de julio al 9 de agosto, bajo el lema 'Medellín Te Quiere' - crédito @zhu_jingyang/X
La Feria de las Flores 2026 se celebrará en Medellín del 31 de julio al 9 de agosto, bajo el lema 'Medellín Te Quiere' - crédito @zhu_jingyang/X

El Súper Concierto se enmarca en la fiesta más importante del año en la capital antioqueña, que tendrá como lema “Medellín Te Quiere”. La misma se realizará del 31 de julio al 9 de agosto de 2026 con más de 100 actividades distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

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La programación oficial completa aún no ha sido publicada por la Alcaldía de Medellín, organizadora del evento, aunque ya se conocen varias de las actividades confirmadas.

Por ejemplo, el tradicional Desfile de Silleteros, en su edición número 69, se realizará el domingo 9 de agosto y vuelve a ser el eje de la celebración. El recorrido rinde tributo a los campesinos de las montañas antioqueñas que bajan con sus silletas cargadas de flores, una tradición que data de mediados del siglo XX. También está previsto el Desfile de Silleteritos, dedicado a los niños que continúan ese legado cultural.

Entre los eventos confirmados figura además el Festival Nacional de la Trova, con sede en el Parque de los Deseos, y la muestra Florecer: Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones, en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.

La edición 2025 del desfile reunió a 390 vehículos y cerca de 800.000 asistentes en la Feria de las Flores - crédito @InfoColombia23 / X
La edición 2025 del desfile reunió a 390 vehículos y cerca de 800.000 asistentes en la Feria de las Flores - crédito @InfoColombia23 / X

La feria contempla igualmente la Feria a Ritmo de Bicicleta, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, el Festival de Sancochos en el Parque Principal de Santa Elena y la Caminata Canina y de Mascotas Tierragro.

La mayoría de las actividades de la Feria de las Flores tienen entrada gratuita y se distribuyen en diferentes escenarios de la capital de Antioquia.

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