Más de 373.000 testigos electorales vigilarán las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Testigos electorales para este domingo 31 de mayo de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo fueron acreditados 373.612 testigos electorales, una cifra récord que permitirá cubrir la gran mayoría de las mesas de votación habilitadas en Colombia.

La información fue entregada por el organismo electoral tras concluir el proceso de postulación de actores electorales por parte de los partidos y movimientos políticos que participan en la contienda presidencial, según información divulgada por Blu Radio.

El número de testigos registrados representa el nivel más alto de vigilancia electoral reportado en una elección presidencial y evidencia una mayor participación de las organizaciones políticas en las labores de observación del proceso democrático.

De acuerdo con los datos oficiales, la cifra permitirá supervisar el 98,31 % de las cerca de 122.000 mesas de votación que estarán habilitadas en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

Testigos electorales para este domingo 31 de mayo de 2026 - crédito VisualesIA

Cobertura histórica en las mesas de votación

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, explicó que el organismo inició el proceso de acreditación de los ciudadanos postulados por las diferentes campañas y partidos políticos.

Los testigos electorales tendrán la función de observar el desarrollo de la votación, verificar el cumplimiento de las normas electorales y hacer seguimiento a los procedimientos de escrutinio en los puestos donde fueron asignados.

Según el Consejo Nacional Electoral, la cobertura alcanzada permitirá que prácticamente todas las mesas de votación del país cuenten con presencia de representantes de las distintas campañas políticas.

El funcionario destacó que esta participación fortalece los mecanismos de control ciudadano y contribuye a generar mayores niveles de confianza en el desarrollo de los comicios presidenciales.

Asimismo, señaló que las credenciales necesarias para el ejercicio de estas funciones están siendo expedidas mediante las resoluciones correspondientes emitidas por la autoridad electoral.

Testigos electorales para este domingo 31 de mayo de 2026 - crédito @CNE_COLOMBIA/X

Aumento superior al 100 % frente a 2022

Uno de los aspectos más destacados del reporte es el crecimiento registrado frente a las elecciones presidenciales realizadas hace cuatro años.

Las cifras oficiales muestran que el número de testigos electorales aumentó en aproximadamente 191.000 registros respecto al proceso electoral de 2022.

El incremento equivale a un crecimiento del 105,3 %, convirtiéndose en uno de los aumentos más significativos en materia de observación electoral durante los últimos procesos presidenciales del país.

La ampliación de la presencia de testigos refleja el interés de las campañas por fortalecer los mecanismos de vigilancia durante la votación y el conteo de sufragios.

Expertos en materia electoral han señalado en distintas oportunidades que la participación de testigos constituye una herramienta fundamental para garantizar transparencia y seguimiento permanente en cada una de las etapas de la jornada electoral.

Continúa el proceso de acreditación

El Consejo Nacional Electoral indicó que continúa avanzando en la expedición de las credenciales para los ciudadanos que fueron postulados por las diferentes organizaciones políticas.

Testigos electorales para este domingo 31 de mayo de 2026 | Foto: Registraduría Nacional

La entidad explicó que el procedimiento se desarrolla a través de la plataforma habilitada para este fin, donde se validan los registros y se formalizan las autorizaciones correspondientes.

Los testigos acreditados podrán ejercer sus funciones en las mesas y puestos de votación asignados durante la jornada del próximo domingo, cuando los colombianos elegirán al próximo presidente de la República.

La presencia masiva de estos actores electorales se suma a los mecanismos de control institucional previstos para las elecciones, entre ellos la labor de jurados de votación, delegados electorales, organismos de control y observadores nacionales e internacionales.

Con esta cifra histórica, el Consejo Nacional Electoral busca fortalecer las garantías de transparencia y vigilancia en uno de los procesos democráticos más importantes del país, a pocos días de que millones de ciudadanos acudan a las urnas para definir el futuro político de Colombia.

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