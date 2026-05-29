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Los capturaron en Cartagena por hacerse pasar como presuntos integrantes del Clan del Golfo: pedían dinero e intimidaban a turistas

El caso se presentó en el sector de Bocagrande y dejó a dos hombres detenidos

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Los dos sujetos fueron identificados con los alias de el Mechas y "Marino" - crédito Policía Metropolitana de Cartagena
Los dos sujetos fueron identificados con los alias de el Mechas y "Marino" - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Una pareja de turistas vivió momentos de intimidación en las playas de Bocagrande, en Cartagena, tras ser abordada por dos hombres que se hicieron pasar por integrantes del Clan del Golfo para exigirles dinero a cambio de no hacerles daño.

De acuerdo con las autoridades, los presuntos extorsionistas permanecieron durante horas en la zona observando a distintos visitantes hasta seleccionar a sus víctimas.

Según lo que detalló en su reporte al diario El Universal el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, los sujetos emplearon la intimidación y la suplantación de estructuras criminales para generar temor entre turistas y ciudadanos.

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Además, lograron obtener información personal de la pareja y localizaron el lugar donde se hospedaban, lo que les permitió continuar con las exigencias económicas fuera del entorno de la playa.

La denuncia oportuna presentada por la pareja permitió que uniformados del Gaula desplegaran un operativo y capturaran en flagrancia a los dos hombres justo después de recibir un millón de pesos en Bocagrande.

A los dos capturados los detuvieron luego de recibir dos millones de pesos - crédito Policía Metropolitana de Cartagena
A los dos capturados los detuvieron luego de recibir dos millones de pesos - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Los capturados, identificados como alias el Mechas, de 28 años; y “Marino”, de 24, quedaron a disposición de la justicia en el marco del plan antiextorsión Ámbar, una estrategia implementada para combatir este delito en la ciudad.

Dentro de los detalles de los resultados que se han registrado durante lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana ha reportado la captura de 34 personas por extorsión en Cartagena: 24 en flagrancia y 12 mediante orden judicial, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.

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“Con estas acciones operativas le cerramos el cerco a la delincuencia común que busca generar temor entre ciudadanos y turistas. La denuncia oportuna nos permite actuar con contundencia y fortalecer la seguridad en zonas de alta afluencia turística”, precisó el oficial.

Al final, las autoridades reiteraron el llamado a turistas y residentes a denunciar cualquier hecho sospechoso y continuar colaborando en el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

Fue a dictar clases de baile y terminó secuestrada: los sujetos se hacían pasar por disidencias de las Farc

Una mujer que viajó a La Calera para dictar una clase de rumba terapia terminó atrapada en un falso secuestro y sus familiares recibieron exigencias de $10 millones a nombre de supuestas disidencias de las Farc, pero tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada frustraron el cobro tras la denuncia.

La reacción se activó en la vereda El Volcán, en Cundinamarca, después de que la familia reportó la situación por la línea gratuita nacional 147. De acuerdo con datos institucionales citados por el Ejército Nacional, la efectividad contra secuestro y extorsión supera el 90% cuando la comunidad entrega información temprana.

El caso, según explicó a medios de comunicación el capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13, comenzó con la modalidad de falso servicio.

Los captores se hicieron pasar por integrantes de las disidencias de las Farc y exigían 10 millones de pesos para liberar a la mujer - crédito Ejército Nacional

La víctima recibió una llamada en la que le solicitaron una clase de rumba terapia en ese sector y aceptó desplazarse hasta el punto acordado.

Cuando llegó, la interceptaron por teléfono y enlazaron la llamada con sus familiares para exigir dinero por una supuesta liberación.

El capitán Lara señaló que los responsables pidieron entre $10 millones y $20 millones, mientras que la información recibida por las autoridades indicó que uno de los interlocutores se presentó ante la familia como integrante de las disidencias de las Farc y reclamó $10 millones.

“Una joven, la cual recibe una llamada telefónica donde le piden un servicio de rumba terapia en este sector. Ella, con tal de dar su servicio, acepta y se empieza a desplazar hacia el sector. Cuando finalmente llega al punto, es intervenida con una llamada telefónica donde enlazan a ella y a sus familiares y empiezan a exigirle la suma de entre 10 y 20 millones de pesos para su supuesta liberación”, dijo el oficial.

El capitán añadió que la mecánica del delito consistía en hacer creer a la familia que la mujer estaba bajo control de un grupo armado, aunque eso no ocurría.

El hoy detenido contaba con la ayuda de varios compinches para hacer creer que de verdad era miembro de las disidencias de alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados por las autoridades en Colombia - crédito Gaula

“Es muy importante tener en cuenta que esto es una modalidad la cual es falso. La persona nunca se encuentra secuestrada físicamente por alguna persona en el lugar, todo es a través de una llamada”, afirmó Lara a medios de comunicación.

Según el relato del comandante, el Gaula asesoró a la familia para que no consignara el dinero y activó su unidad operativa y de inteligencia para desplazarse al lugar.

“Empezamos a llevar el caso, asesorarlos para que no consignen estos dineros y mientras tanto activamos la unidad operativa y la unidad de inteligencia, donde logramos desplazarnos hasta el punto y evitar que estas familias consignaran estos dineros y así logrando sacar de situación a esta víctima y trayéndola nuevamente hacia la ciudad de Bogotá para reencontrarla nuevamente con sus familiares y evitando así que estos bandidos lograran su objetivo final”, sostuvo el capitán Lara.

Para terminar, el oficial entregó recomendaciones preventivas a medios de comunicación para quienes aceptan servicios o contratos por llamada.

“Recuerden que es muy importante siempre en estos tipos de modalidades de extorsión enviar su ubicación en tiempo real, no ir solos, verificar siempre esta situación, si es que de verdad exista el lugar donde, donde supuestamente van a ofrecer este servicio. Y muy importante, recuerden, no que se queden callados, denuncien”, concluyó el líder del Gaula Militar de la Brigada 13.

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