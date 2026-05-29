Los recuerdos del Bronx, a 10 años de la intervención y la actualidad del proyecto social alrededor de zonas de tolerancia

En el centro de Bogotá había tres manzanas en las que se ubicó el mayor expendio de drogas del país - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá conmemoró de diferentes formas la intervención que se registró en 2016 en el Bronx, una zona en la localidad de Los Mártires en la que estaba el mayor centro de expendio de drogas de Colombia.

En la madrugada del 28 de mayo del 2016, las autoridades ingresaron a la zona de tolerancia en un operativo que incluyó más de 2.500 uniformados con el objetivo de terminar con las actividades ilícitas que se registraban en ese lugar.

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Entre los hallazgos más destacados estuvo el rescate de 163 menores que estaban en el Bronx como consumidores de estupefacientes, algunos en condiciones de indigencia. El balance del operativo incluyó 21 capturas, más de 600 armas incautadas y 8.000 dosis de diferentes drogas.

La Policía también identificó bóvedas subterráneas que eran utilizadas para ocultar drogas, armas y torturar o desaparecer a las personas que pudieran poner en peligro el control de las estructuras criminales en el lugar.

Los Sayayines y los mitos urbanos sobre el Bronx

El día de la intervención había más de 2.000 adultos en el Bronx - crédito Alcaldía de Bogotá

Los mitos urbanos que se mencionaban cuando había conversaciones sobre el Bronx fueron confirmados, incluyendo el control que tenían Los Sayayines, que cumplían funciones de “seguridad” para mantener la “tranquilidad” en las tres manzanas.

Según relatos de personas que estuvieron en ese lugar, Los Sayayines imponían reglas y castigos, vestían prendas oscuras y portaban armas de fuego, bates y machetes. Su función era impedir que personas ajenas al sector ingresaran sin autorización y garantizar el cobro de extorsiones a vendedores de droga y habitantes del lugar.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en el Bronx había hasta 18 puntos de expendio de drogas, había redes de reclutamiento adolescente y se mantienen los mitos que hablan de animales que eran utilizados para comerse los restos de las personas que eran asesinadas allí.

El entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que con la intervención buscaba “recuperar el centro de la ciudad para la ciudadanía y combatir la impunidad de las mafias”; sin embargo, las consecuencias de la intervención siguen siendo un problema para la ciudad.

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En lo que era el Bronx está siendo terminado el Bronx Distrito Creativo - crédito Colprensa

Lejos de terminar con la problemática, la intervención al Bronx hizo que las zonas de tolerancia se dividieran en zonas cercanas, en las que consumidores y bandas delincuenciales siguen afectando a la ciudadanía.

Por ejemplo, en el Santa Fe se han ubicado bandas delincuenciales, incluyendo estructuras internacionales, que se disputan las rutas de microtráfico y en el conflicto se han registrado hasta detonaciones de explosivos en zonas que, en teoría, son residenciales.

A la par, la Alcaldía de Bogotá lleva a cabo un plan social que tiene como objetivo cambiar por completo la imagen que se tenía sobre lo que era el Bronx.

La renovación del Bronx

Alrededor del proyecto social hay zonas de tolerancia en las que se ubicaron los consumidores y hay guerras territoriales entre bandas delincuenciales - crédito Alcaldía de Bogotá

En el antiguo Bronx se desarrolla actualmente el Bronx Distrito Creativo (BDC), un proyecto liderado por la Alcaldía Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga), que busca consolidar una de las apuestas de revitalización urbana, cultural y patrimonial más ambiciosas de América Latina. En el proceso se transformarán 34.884 metros cuadrados mediante acciones de infraestructura, recuperación de espacio público, restauración patrimonial, arqueología urbana, trabajo comunitario y sostenibilidad ambiental.

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El BDC articula espacios emblemáticos como la Plazoleta de la Avenida Caracas, La Facultad (Bien de Interés Cultural), La Milla (primera calle techada pública del país), La Flauta (inmueble de valor histórico), y La Esquina Redonda; además, el complejo integra 181 parqueaderos subterráneos, áreas verdes que suman casi 2.000 metros cuadrados y superficies temporales que conectan el BDC con la nueva Alcaldía Local de Los Mártires y el Centro de Talento Creativo del Sena, que atiende a más de 4.500 estudiantes diariamente.

El proyecto promueve la integración de los cinco eslabones de las industrias culturales y creativas: creación, producción, circulación, exhibición y apropiación. La transformación incluye también la recuperación de vías, andenes y el espacio público, y la culminación de investigaciones arqueológicas urbanas.

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Durante los eventos en los que se recordó la intervención de 2016, la administración Galán informó que ha acelerado la ejecución del proyecto, asegurando recursos y avanzando en la segunda etapa, con la primera a menos del 10% de su finalización, recordando que el Bronx Distrito Creativo representa un modelo de recuperación urbana y social que busca ser ejemplo en el continente.