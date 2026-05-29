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“Iván Cepeda no está preparado”: Sergio Fajardo asegura que el verdadero candidato es Gustavo Petro

El aspirante presidencial cuestionó la experiencia de su rival del Pacto Histórico y afirmó que el actual mandatario es quien impulsa su candidatura en la recta final de la campaña

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- crédito @SenadoGovCo - @@sergio_fajardo/X
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Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y aseguró que no tiene la preparación necesaria para asumir la Presidencia de la República. Además, afirmó que detrás de esa candidatura se encuentra el presidente Gustavo Petro, quien, según dijo, es el verdadero protagonista de la campaña oficialista.

Durante una entrevista concedida a Revista Semana, el exgobernador de Antioquia también cuestionó la gestión del actual Gobierno y señaló que Colombia atraviesa uno de los momentos de mayor polarización política de los últimos años.

Fajardo manifestó que el país necesitaba transformaciones profundas, pero consideró que la administración Petro no logró cumplir las expectativas generadas durante la campaña presidencial de 2022.

“Veo las declaraciones del presidente Petro y siento malestar porque Colombia necesitaba un cambio”, afirmó el candidato presidencial durante la entrevista.

- crédito Colprensa
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El dirigente político también aseguró que el mandatario continúa responsabilizando a terceros por las dificultades de su gobierno y no asume plenamente las consecuencias de las decisiones adoptadas durante su administración.

Según declaraciones recogidas por Revista Semana, Fajardo considera que la estrategia política del presidente ha contribuido al aumento de la confrontación entre distintos sectores del país.

Fajardo cuestiona la experiencia de Iván Cepeda

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la candidatura presidencial de Iván Cepeda, a quien el exalcalde de Medellín calificó como una persona sin experiencia suficiente para dirigir el país.

Fajardo sostuvo que Cepeda no había construido una trayectoria orientada a la administración pública de gran escala y que su aparición en la contienda presidencial se produjo por circunstancias recientes dentro del escenario político nacional.

El candidato aseguró que Iván Cepeda “nunca en su vida pensó ser presidente de Colombia” y afirmó que no está preparado para asumir esa responsabilidad.

Asimismo, manifestó que los ciudadanos deben analizar cuidadosamente las capacidades de quienes aspiran a ocupar la Casa de Nariño, teniendo en cuenta la complejidad de los desafíos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta el país.

Durante sus declaraciones, también cuestionó la participación de Cepeda en debates públicos y consideró que la disposición a confrontar ideas constituye una característica fundamental para cualquier aspirante presidencial.

Sergio Fajardo e Iván Cepeda - crédito Luisa González/Reuters - Colprensa
Sergio Fajardo e Iván Cepeda - crédito Luisa González/Reuters - Colprensa

“El candidato es Gustavo Petro”

Fajardo fue más allá de las críticas al senador y aseguró que la campaña del Pacto Histórico está siendo impulsada directamente por el presidente Gustavo Petro.

Según explicó, la figura del mandatario continúa ocupando un lugar predominante dentro de la estrategia política del oficialismo y mantiene una influencia determinante sobre la candidatura de Cepeda.

“La campaña se la está haciendo Gustavo Petro, el candidato es Gustavo Petro”, afirmó el aspirante presidencial.

El exgobernador indicó que, en su opinión, el jefe de Estado seguirá teniendo un peso importante sobre las decisiones del Gobierno si el candidato del Pacto Histórico llega a la Presidencia.

Además, expresó que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente hace parte de una estrategia para mantener abierto el debate político y prolongar la confrontación entre distintos sectores del país.

Críticas al Gobierno y propuesta de cambio

Durante la entrevista, Sergio Fajardo también cuestionó distintos aspectos de la administración Petro, entre ellos los frecuentes cambios dentro del gabinete ministerial y varios episodios que han generado controversia en los últimos años.

El dirigente aseguró que el país requiere una nueva etapa política basada en resultados concretos y en una gestión pública orientada a la construcción de consensos.

Sergio Fajardo e Iván Cepeda - crédito Camila Díaz/Colprensa - Adrián Escandar
Sergio Fajardo e Iván Cepeda - crédito Camila Díaz/Colprensa - Adrián Escandar

Fajardo insistió en que Colombia necesita un cambio diferente al planteado por el actual Gobierno y defendió su propuesta como una alternativa para superar la polarización.

En materia de seguridad, anunció además que pondría fin a la estrategia de Paz Total impulsada por el Ejecutivo, al considerar que no produjo los resultados esperados y que contribuyó al deterioro de las condiciones de orden público en varias regiones del país.

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Las declaraciones se producen a pocos días de la primera vuelta presidencial, en medio de una campaña marcada por fuertes cuestionamientos entre los principales aspirantes y por una creciente disputa sobre la continuidad o el cambio del proyecto político encabezado por Gustavo Petro.

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