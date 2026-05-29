Hija del presentador Felipe Arias publicó una alarmante foto en la camilla de un hospital

La joven comparte su vida a través de las redes sociales - crédito Sofía Arias / Instagram

En la jornada del 28 de mayo de 2026, la hija de Felipe Arias, llamada Sofía, que es reconocida en las plataformas digitales por su labor como creadora de contenido, subió una imagen de su hospitalización, lo que desató la preocupación de la industria del entretenimiento nacional.

Y es que la joven compartió desde su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que se le puede ver en una camilla de un hospital. Aunque la foto no fue tomada por ella, pues sus manos se ven reposando sobre su cuerpo y la imagen apunta al reflejo del televisor de su habitación.

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La creadora de contenido agregó el mensaje: “Virgencita mía, que acompaña en todo momento”, pues en el primer plano de la foto se ve una virgen con una vela encendida.

Pese a que la hija del reconocido presentador no se ve directamente, en el reflejo se puede apreciar la canalización en su brazo, lo que generó una reacción inmediata de sus fanáticos en redes que no dudaron en desearle una pronta recuperación.

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La joven mostró una imagen que causó inquietud entre sus seguidores - crédito Instagram

Aunque no se ha informado oficialmente el diagnóstico, los seguidores enviaron un mensaje positivo a la joven. Entre tanto, la familia Arias ha optado por mantener la reserva en torno a las causas médicas que llevaron al ingreso de Sofía al centro hospitalario, por lo que se está a la espera de nuevas actualizaciones.

Cabe mencionar que la familia es reconocida no solo por la labor de Felipe Arias en el noticiero de RCN, sino por su vida familiar tan sólida junto con su esposa Viviana Montenegro y sus tres hijos.

La enfermedad que padece Sofía

En septiembre de 2025, la joven reveló en sus redes sociales que a los 12 años empezó a desmayarse en las prácticas de educación física en su colegio, lo que llevó a sus padres a consultar a un médico, pues la fatiga y los mareos eran frecuentes: “Yo en esas pruebas siempre terminaba demasiado fatigada. Yo me sentía mal y terminaba mareada, me tocaba acostarme y subir los pies. Y una que otra vez, puedo decir que, en esa etapa del colegio, me desmayé dos veces”.

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Aunque la joven aseguró que, en la tapa inicial del padecimiento, los médicos no lograban determinar qué le sucedía: “Siempre que me hacían exámenes y análisis todo salía perfecto: de corazón, cabeza, de sangre, todo salía bien”.

La joven cuenta con varios videos virales en sus redes sociales - crédito @sofi.arias.m/Instargram

Con el paso de los años, el panorama no mejoró, así que ella determinó ir con un especialista: “En la universidad los desmayos empezaron a presentarse con mayor frecuencia y apenas, hasta hace un año, empecé a acudir al cardiólogo a ver si él podía detectar el problema y sabía cómo tratarlo. Ahí fue cuando él me dijo que yo podía llegar a tener disautonomía”.

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En su relato, la joven reveló el diagnóstico que padece: “Se logró determinar que yo tengo una disautonomía que me causa síncopes. Identificaron que tengo un síncope llamado síncope cardio inhibitorio y eso hace que no solo se me baje la presión, sino que también se me bajen las frecuencias cardiacas a un nivel demasiado bajo”.

En el momento en el que la joven reveló detalles de su diagnóstico recibió mucho apoyo por parte de la comunidad, que no solo se mostró empática, sino que algunas personas que pasaron por lo mismo también se pronunciaron para contarle sus propias experiencias.

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Sofía Arias es la mayor de tres hijos, producto del amor entre el presentador de noticias Felipe Arias y su esposa Viviana Montenegro - crédito sofi.arias.m/Instagram

Al compartir detalles de su vida, la joven continúa consolidando una comunidad fiel que sigue de cerca tanto su actividad profesional como su paso por situaciones críticas, como es el caso de su salud. Así que sus seguidores siguen a la espera de nuevos reportes.