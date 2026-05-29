Gobierno nacional reforzará la seguridad de campañas y dirigentes regionales antes de las elecciones presidenciales

- crédito Ministerio del Interior

A pocos días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, el Gobierno nacional anunció un fortalecimiento de las medidas de seguridad para dirigentes políticos, coordinadores regionales y sedes de campaña en diferentes zonas del país.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), en la que participaron representantes de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, según información divulgada por Caracol Radio.

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Las medidas buscan responder al aumento de alertas de seguridad reportadas por distintas campañas políticas en la recta final de las elecciones presidenciales.

La determinación se conoce luego del asesinato de un coordinador político en el departamento del Meta, hecho que incrementó las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad para quienes participan en actividades electorales en las regiones.

UNP - Esquemas de seguridad - Gobierno reforzará seguridad de dirigentes regionales y en sedes de campaña: aumentará personal UNP - crédito Visuales IA

Gobierno anuncia refuerzo de esquemas de protección

Durante la reunión, las autoridades analizaron los reportes entregados por gerentes de campaña y equipos políticos que han advertido posibles riesgos para sus integrantes en distintos territorios del país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se fortalecerán los dispositivos de seguridad tanto para dirigentes regionales como para las instalaciones utilizadas por las campañas presidenciales.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el aumento de vehículos y personal de protección de la Unidad Nacional de Protección, especialmente en zonas donde se han reportado mayores niveles de riesgo.

Las autoridades indicaron que el objetivo es garantizar que las actividades políticas puedan desarrollarse con normalidad durante los últimos días previos a la jornada electoral.

Asimismo, se busca prevenir posibles afectaciones a candidatos, coordinadores, líderes territoriales y demás integrantes de los equipos de campaña que desarrollan actividades en municipios y departamentos del país.

Campaña de Abelardo de la Espriella reportó preocupaciones

De acuerdo con lo informado por el ministro del Interior, una de las campañas que ha manifestado inquietudes sobre la situación de seguridad es la del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Las alertas se intensificaron tras el asesinato de un coordinador político en el departamento del Meta, situación que motivó nuevas solicitudes de protección para integrantes de la campaña en distintas regiones.

Las autoridades revisaron los reportes presentados por los equipos políticos y acordaron adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos durante la etapa final del proceso electoral.

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El Gobierno señaló que continuará monitoreando las situaciones reportadas por las campañas y mantendrá coordinación permanente con los organismos encargados de garantizar la seguridad durante las elecciones.

Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección seguirán evaluando las condiciones de orden público en las zonas donde se desarrollan actividades proselitistas.

Habrá nueva evaluación para una eventual segunda vuelta

Las autoridades también anunciaron que el próximo martes se realizará una nueva sesión del Cormpe para revisar nuevamente las condiciones de seguridad del proceso electoral.

El encuentro tendrá como propósito evaluar los esquemas de protección que requerirán los candidatos que eventualmente avancen a una segunda vuelta presidencial.

El Gobierno busca anticiparse a los desafíos de seguridad que podrían surgir durante la nueva etapa de campaña en caso de que ninguno de los aspirantes obtenga la mayoría necesaria en la primera votación.

La reunión permitirá definir ajustes adicionales en materia de protección, logística y acompañamiento institucional para los candidatos que continúen en competencia.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia y monitoreo en todo el territorio nacional con el fin de garantizar que las elecciones presidenciales se desarrollen en condiciones de seguridad para candidatos, campañas y ciudadanos.