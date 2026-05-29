‘Fico’ Gutiérrez calificó como “asesinos” a expendedores de drogas sintéticas como el tusi: “Son lo peor que le pasó a esta sociedad”

Medellín enfrenta una alerta sanitaria por el aumento de intoxicaciones asociadas al consumo de tusi - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El alcalde Federico “Fico” Gutiérrez emitió un contundente pronunciamiento contra los expendedores de drogas sintéticas, advirtiendo sobre los peligros de sustancias como el denominado “tusi” o cocaína rosada. Según el mandatario, estas redes criminales representan un riesgo directo para la seguridad y la salud de la población.

Durante una intervención ante diferentes medios de comunicación, Gutiérrez calificó a quienes se dedican al microtráfico como “asesinos” y rechazó cualquier intento de presentar como positivo lo que él considera una supuesta disminución de la venta de estupefacientes en algunos sectores de la ciudad.

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“Este tipo de basura, este tipo de droga es la que todos los días se incauta en las ciudades de Medellín a las estructuras criminales”, afirmó, al denunciar la impunidad con la que operan ciertos grupos.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, segura que mantendrá un control firme sobre redes de microtráfico que operan en la ciudad y el país - crédito @FicoGutierrez / X

El alcalde explicó que estas organizaciones, según su perspectiva, “hoy salen con cinismo” a buscar reconocimiento por supuestamente reducir la comercialización en determinadas zonas, mientras continúan afectando a la comunidad.

Fico Gutiérrez aseguró que su administración mantendrá un control firme sobre estas redes, que no solo operan en Medellín, sino que extienden su influencia a otras regiones del país.

En su mensaje, el mandatario dirigió un llamado directo a padres de familia y cuidadores sobre la manera en que estas drogas buscan atraer a los menores: “Miren estas drogas (las mostró), drogas saborizadas y con estos muñequitos para hacerlas pasar inofensivas para lograr adicción entre niños, niñas y adolescentes”.

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El mandatario local también alertó sobre la composición de estas sustancias sintéticas, que en algunos casos incluyen ketamina, xilacina y cafeína. Explicó que la xilacina se utiliza en medicina veterinaria como sedante para animales de gran tamaño, lo que evidencia el riesgo potencial para los consumidores: “Estas mezclas pueden causar daño severo, incluso irreversible, en las personas que las consumen”.

El alcalde de Medellín calificó a los expendedores de drogas sintéticas como responsables directos de afectar la salud pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Tenemos 22 personas adultas atendidas en clínicas y hospitales de Medellín, entre los 19 y 40 años, por el uso de estas sustancias. Cinco de ellos han estado en unidad de cuidados intensivos”, afirmó el alcalde.

Durante su intervención, Fico Gutiérrez reiteró que “son lo peor que le pasó a esta sociedad” y exhortó a la ciudadanía a rechazar el consumo de drogas.

“No consuman drogas, por favor, niños, jóvenes, adultos. Nosotros vamos a seguir combatiendo las estructuras criminales, envenenan a nuestra gente”, aseveró, al destacar la prioridad de la administración local en la protección de la comunidad frente a estas amenazas.

Federico Gutiérrez advirtió que su administración no permitirá que estas estructuras criminales ganen control en los territorios - crédito Alcaldía de Medellín

Alerta sanitaria en Medellín por drogas sintéticas

La razón de la advertencia de Fico Gutiérrez es porque Medellín enfrenta una alerta sanitaria tras el aumento de casos de intoxicación aguda asociados al consumo de tusi, una sustancia sintética que circula en distintos sectores de la ciudad y municipios cercanos del Valle de Aburrá.

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El reporte oficial elevó la preocupación por el número de pacientes atendidos, la severidad de los síntomas y la presencia de complicaciones médicas de alto riesgo. Entre los casos documentados aparece incluso la pérdida de una extremidad en uno de los afectados, lo que marcó un punto crítico en la atención hospitalaria.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, informó que en los últimos tres meses las instituciones médicas de Medellín atendieron a 18 personas con intoxicación aguda por consumo de esta sustancia. De ese total, 14 casos correspondieron a la capital antioqueña y otros cuatro llegaron desde municipios como Bello e Itagüí.

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El Ministerio de Justicia de Colombia se pronunció ante los casos en Antioquia por consumo de tusi a través de un comunicado emitido el miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito @MinjusticiaCo/X

“El primer paciente llegó el 24 de febrero”, dijo la funcionaria, quien precisó que el cuadro clínico obligó a su hospitalización inmediata. Luego se sumaron otros casos con afectaciones severas, algunos remitidos a unidades de cuidados intensivos y de cuidados especiales por la gravedad de su estado.

La secretaria detalló que siete pacientes presentaron complicaciones críticas: “Fueron remitidos a UCI y a unidades de cuidado especial”.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando un paciente sufrió una alteración vascular severa en miembros inferiores. El daño obligó a la amputación de una pierna por isquemia derivada del consumo de la sustancia; las autoridades de salud realizaron análisis de laboratorio sobre muestras tomadas a dos pacientes.

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Los resultados arrojaron una mezcla de componentes de alto riesgo; entre ellos aparecieron ketamina, cocaína, cafeína, Mdma y procaína. Estas son drogas sintéticas, mezclas de laboratorio hechas con varios químicos psicoactivos que no tienen una composición fija y pueden variar según quien las produzca.

El consumo de sustancias sintéticas altera el sistema nervioso central y puede producir euforia, desorientación, fallas orgánicas y daños neurológicos - crédito VisualesIA

Estas drogas en el cuerpo actúan directamente sobre el sistema nervioso central, alterando la percepción, el estado de ánimo y la coordinación.

Pueden provocar euforia, desorientación, taquicardia y alucinaciones, también intoxicaciones severas, fallas orgánicas y daños neurológicos cuando la mezcla incluye componentes altamente tóxicos o en concentraciones desconocidas.

“Encontramos una mezcla altamente peligrosa”, indicó la Secretaría de Salud, al advertir que esta combinación aumenta la toxicidad y eleva la probabilidad de efectos graves en el organismo.