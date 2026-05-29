Colombia

Estas son o fueron las parejas de algunos de los candidatos vicepresidenciales por los que la ciudadanía votará el 31 de mayo

Los aspirantes a la Vicepresidencia de la República están acompañados de seres queridos que los apoyan en su objetivo de llegar al Gobierno. Algunas de esas personas importantes para ellos ya no están debido a la violencia en Colombia

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Ilustración en acuarela de tres personas: un hombre con gafas gesticulando, una mujer con sombrero y micrófono central, y un hombre barbudo con micrófono a la derecha.
Los aspirantes de la Vicepresidencia cuentan con el respaldo de sus seres queridos. Algunos están inmersos en sus campañas, apoyándolos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Quienes aspiran a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia son más que políticos. Todos cuentan con una trayectoria y con un grupo de personas que los respaldan en su objetivo de ocupar los cargos más importantes del país. Parte de quienes los acompañan en el proceso son sus familiares.

Los candidatos presidenciales suelen llevarse la atención de los ciudadanos y la prensa, puesto que son quienes exponen propuestas y prometen hacer cambios estructurales en el país para mejorarlo. Su vida personal no está exenta de traspasar la esfera privada. Sin embargo, la población también centra sus ojos en los aspirantes a la vicepresidencia, buscando conocer sus posturas y su vida más allá de la política.

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Por eso, su familia también hace parte de la conversación pública. Muchos de los aspirantes vicepresidenciales tienen un compañero o compañera sentimental; algunos han dado a conocer sus identidades en redes sociales, mientras que otros han preferido mantener esa información como privada o, más bien, reservada para unos pocos.

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, que es abiertamente homosexual, está en crisis por falta de intimidad - crédito @altarboyzx/Instagram
Juan Daniel Oviedo es pareja de Sebastián Reyes - crédito @altarboyzx/Instagram

En el caso de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que ahora es el coequipero de la candidata presidencial Paloma Valencia, se sabe que su pareja es Sebastián Reyes, un hombre con el que ha convivido durante varios años en Bogotá. En su momento, se rumoró que habían terminado, pero el exdirector de la entidad desmintió la información que circuló al respecto.

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“El amor es para gastarlo en cosas más grandes que nuestro ego. Nota: En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie”, precisó Oviedo.

Juan Daniel Oviedo en X
El político bogotano negó que haya terminado su relación sentimental - crédito @JDOviedoAr/X

Por otro lado, Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro y exconsejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), estuvo casada. Su cónyuge era un hombre identificado como Edwin Legarda, asesinado el 16 de diciembre de 2008.

De acuerdo con la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la víctima fue atacada por hombres armados mientras se movilizaba en un automóvil. Los hechos se presentaron en una vía que comunica al municipio de Páez con la ciudad de Popayán (Cauca), en el sitio conocido como San Pedro del Bosque.

Se teme que este atentado esté vinculado con las actividades de defensa de los derechos humanos de la Sra. Aida Quilcué y que haya sido, en realidad, dirigido en contra de ella, teniendo en cuenta que el vehículo tiene vidrios semipolarizados y no había forma de comprobar si ella viajaba allí o no", precisó la federación en un comunicado.

Senadora Aida Quilcué se pronunció por altercado con el Ejército - crédito @aida_quilcue/X

Según la aspirante, el crimen habría sido perpetrado por integrantes del Ejército Nacional. “Me recuerdan cuando asesinaron a mi esposo con un supuesto retén, del cual lo cometió el Ejército colombiano y que fue comprobado en el proceso con la Fiscalía General de la Nación (sic)”, dijo.

Por su parte, el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, que acompaña la candidatura de Abelardo de la Espriella, tiene como pareja a Tatiana Céspedes, una abogada con su propia firma. En entrevista con Visión Colombia 2026, la esposa del exministro de Hacienda y Crédito Público reveló que su aspiración a la Vicepresidencia de la República fue un tema que conversaron detenidamente como familia. Concluyeron que era el momento de que se diera la oportunidad de unirse a la contienda electoral.

Tatiana Céspedes es la esposa de José Manuel Restrepo. Aseguró que es un político necesario para el país - crédito @tatianacespedesa/IG
Tatiana Céspedes es la esposa de José Manuel Restrepo. Aseguró que es un político necesario para el país - crédito @tatianacespedesa/IG

Como familia discutimos el tema, si era el momento de prestarle un poquito a este país a José Manuel, siendo él quien era, y no dudamos ni un instante en que el momento del país necesitaba y necesita gente buena, necesita gente comprometida y necesita gente que tenga el país en la cabeza, como lo tiene José Manuel”, expresó Céspedes en diálogo con el informativo.

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