Empresas de EE. UU. hablaron de las elecciones presidenciales y dijeron de qué dependerá las inversiones que hagan en los próximos años

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollará el 31 de mayo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En la víspera de las elecciones presidenciales de 2026 (se desarrollarán el 31 de mayo), el Consejo de Empresas Americanas en Colombia (CEA Colombia), integrado por más de 115 empresas estadounidenses con operaciones en el país, instó al siguiente presidente de Colombia a establecer un entorno con reglas claras, previsibilidad regulatoria y disciplina fiscal, así como a fomentar la colaboración público-privada y la seguridad jurídica.

La organización, por medio de un comunicado de prensa, sostuvo que estas condiciones son necesarias para atraer y mantener la inversión extranjera en Colombia y asegurar el crecimiento económico, más allá del resultado electoral.

“La inversión extranjera directa depende, ante todo, de la confianza”, afirmó el director ejecutivo del CEA Colombia, Ricardo Triana. Según él, más allá de la orientación política del próximo gobierno, “las señales en materia de seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria, disciplina fiscal, apertura a la inversión y colaboración con el sector privado serán determinantes para atraer nuevos capitales y fortalecer la permanencia de las empresas que ya operan en Colombia”,

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De igual forma, solicitó al futuro gobierno priorizar una agenda económica a largo plazo y reforzar el entorno normativo y fiscal. El enfoque será central en la toma de decisiones de inversión y en el posicionamiento de Colombia frente a competidores regionales.

Ricardo Triana es el director ejecutivo del CEA Colombia - crédito CEA Colombia

Triana añadió que “el debate electoral debe ser una oportunidad para reafirmar una visión de largo plazo sobre el desarrollo económico de Colombia”. Insistió en que “el país compite con otros mercados por atraer inversión y, por eso, necesita reglas claras, instituciones confiables y una relación constructiva entre el Estado y el sector privado”.

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Además, resaltó que “la confianza se construye con coherencia, estabilidad y diálogo”.

Tendencias y cifras de la inversión extranjera en Colombia

De acuerdo con el Banco de la República, la inversión extranjera directa en Colombia llegó a USD11.469 millones en 2025, lo que implicó un descenso del 16,1% respecto de los USD13.684 millones de 2024. Dentro de los sectores más beneficiados estuvieron:

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Servicios financieros y empresariales: USD 3.613 millones.

Sector petrolero: USD 2.498 millones.

Industrias manufactureras: USD 1.697 millones.

El retroceso coincide con una mayor competencia regional por captar recursos, aunque el CEA destaca que Colombia mantiene fortalezas por su ubicación estratégica, el tamaño de la economía y la red de acuerdos comerciales. A su vez, la percepción sobre la estabilidad local y la capacidad de respuesta institucional juega un papel relevante en las decisiones de los inversores.

Tanto el CEA Colombia como el Banco de la República culpan la reducción de los flujos de inversión a factores internacionales y locales. Para el Consejo, las acciones del próximo gobierno serán claves para revertir la tendencia y proteger la competitividad del país.

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Estados Unidos como socio clave en inversión

Estados Unidos se consolidó de nuevo como el mayor inversor extranjero en Colombia durante 2025. Según el Banco de la República, los aportes sumaron USD 3.375,4 millones hasta septiembre, lo que representa una baja del 18,4% frente al mismo periodo de 2024, pero equivale a cerca del 37% del total de la inversión extranjera directa recibida por el país.

La alianza bilateral entre Colombia y Estados Unidos, que cuenta con más de dos siglos de historia, ha sido pieza fundamental para el comercio, la inversión y la cooperación. El CEA Colombia dice que, "pese a los cambios políticos, la relación bilateral es un activo clave que aporta seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas estadounidenses".

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Además, el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países desde 2012 es considerado por el Consejo una herramienta esencial para el desarrollo económico colombiano. El acuerdo estableció reglas claras que permitieron la integración de cadenas productivas y fomentaron la participación de empresas colombianas y estadounidenses en mercados globales.

Retos competitivos y perspectivas para el próximo gobierno

Ante el escenario regional, Colombia enfrenta competencia intensa por la inversión extranjera. Advierte la entidad empresarial que “el país debe mantener ventajas en estabilidad política, certeza regulatoria y calidad institucional para continuar siendo atractivo para los capitales foráneos”.

Uno de los desafíos será proteger el entorno jurídico y garantizar condiciones de seguridad y confianza en los territorios. Para la organización, preservar y potenciar el Tratado de Libre Comercio resulta imprescindible, no con la intención de renegociarlo, sino para aprovecharlo mejor y eliminar barreras no arancelarias que limitan el desarrollo de diversos sectores económicos.

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El TLC entre Colombia y Estados Unidos ya tiene 14 años en vigencia - crédito Infobae

El próximo periodo presidencial abrirá la puerta a enfoques distintos, con la posibilidad de priorizar la transición energética, la acción climática o la consolidación de la seguridad y la inversión. Según el mismo, “sea cual sea la orientación del gobierno, el organismo recalca que la robustez institucional del vínculo entre Colombia y Estados Unidos será clave para la continuidad de proyectos empresariales de largo alcance”.

Potencial de Colombia y agenda procrecimiento

Pese a los desafíos, el CEA Colombia destaca oportunidades derivadas de la transformación de cadenas globales de valor y del interés estadounidense en diversificar destinos de inversión en la región. Considera que Colombia puede convertirse en referente si desarrolla una agenda de competitividad y adopta políticas públicas coherentes.

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La propuesta del CEA Colombia para los próximos años es consolidar una hoja de ruta procrecimiento:

Impulsar la inversión internacional.

Promover el empleo formal.

Diversificar la canasta exportadora.

Fortalecer el clima de negocios y facilitar la llegada y permanencia del capital extranjero.

Diálogo permanente entre empresas y Estado.

Simplificación de trámites.

Protección de la inversión.

Para el Consejo de Empresas Americanas, el trabajo conjunto resulta esencial para mantener la confianza de los inversionistas y responder de forma efectiva ante la dinámica internacional.