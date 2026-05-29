Elianis Garrido abrió una convocatoria laboral: estos son los requisitos para hacer parte de su equipo

La famosa sorprendió a sus seguidores al anunciar una convocatoria de empleo - crédito elianisgarrido / Instagram

La actriz y presentadora Elianis Garrido lanzó una convocatoria para elegir a cuatro nuevos embajadores de su estudio de baile en Bogotá. En este proceso, el criterio central es la autenticidad y la pasión por el bienestar, más allá del número de seguidores en redes sociales, lo que llamó la atención de nuevos talentos que no han tenido la oportunidad de brillar.

De acuerdo con la publicación de la famosa, para postularse como embajador, es necesario residir en Bogotá y ser mayor de edad, así como contar con experiencia como creador de contenido en temas relacionados con fitness, danza, bienestar, salud o belleza.

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La selección se centrará en aquellos que participen activamente enviando su perfil y comentando las historias específicas del estudio durante el fin de semana de la convocatoria: el último fin de semana de mayo de 2026. Los elegidos integrarán la comunidad del estudio y colaborarán en la creación de contenidos presenciales.

Uno de los principales requisitos es vivir en la capital del país, teniendo en cuenta que los seleccionados asistirán a clases y crearán contenido desde el espacio físico del estudio de Elianis Garrido. Además, se aclaró que solo pueden postularse personas que presenten una trayectoria en áreas vinculadas al movimiento, el cuidado personal y la vida saludable.

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La convocatoria hace énfasis en que la calidad del contenido es fundamental para ser tenido en cuenta en el proceso: “No importa el número de seguidores, importa la honestidad de tu contenido y la calidad del mismo”, indica el anuncio que fue publicado a través de las stories de Instagram de la famosa.

Con esta modalidad, el estudio espera abrir las puertas a microcreadores y a aquellos que están construyendo una comunidad digital genuina.

La famosa es recordada por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele - crédito @elianisgarrido/Instagram

Cómo postularse como embajador del estudio de baile

Los interesados deben enviar su perfil a través de las redes sociales del estudio y dejar un comentario en las historias específicas de la convocatoria. El equipo revisará las participaciones recibidas durante el fin de semana y seleccionará a los cuatro nuevos embajadores tras evaluar todas las postulaciones.

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El método busca facilitar la inclusión, permitiendo demostrar interés y compartir contenido en el periodo establecido. En el perfil de Elianis se indicó que se valorará la disposición para colaborar en la creación de vídeos, lo que permitirá mostrar tanto la esencia del espacio como el estilo personal de cada candidato.

Esta dinámica responde a fortalecer la comunidad del estudio y a acercar el proyecto a públicos interesados en vivir experiencias dentro del ámbito fitness.

Estos son los requisitos para aplicar al trabajo con la famosa - crédito elianisgarrido / Instagram

El proceso de selección prioriza la actitud y la personalidad por encima de los aspectos técnicos: “Tener las ganas de bailar con nuestro. Estar dispuesto a crear videos juntos, que muestren la esencia de nosotros. Mucha personalidad”, detallaron en la convocatoria, destacando la importancia de la energía y la creatividad.

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El objetivo es sumar embajadores que aporten valor a la comunidad digital y participen activamente en el proyecto, más allá de la cantidad de seguidores, lo que representa una opción de trabajo para aquellos que desean compartir su pasión con autenticidad en el universo del bienestar y el movimiento.

La presentadora busca cuatro creadores apasionados por el bienestar y la autenticidad, sin importar el número de seguidores - crédito Elianis Garrido / Instagram

La convocatoria de Elianis Garrido refleja una tendencia creciente en el interés por los estudios de fitness y bienestar, orientada a construir comunidades cercanas a los amantes del movimiento del cuerpo.

En una ciudad como Bogotá, la posibilidad de que se unan creadores de contenido nuevos para generar impacto positivo y representar valores del baile puede fortalecer el interés del público local por un espacio en el que la creatividad, el compromiso y la afinidad con el espíritu del bienestar se convierten en los factores decisivos para una oferta de trabajo.

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