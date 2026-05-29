El CNE le “jaló las orejas” a los candidatos presidenciales y recordó que los eventos políticos deben hacerse a puerta cerrada

La comunicación se conoce justo en un momento de alta actividad política y tras recientes eventos de campaña del candidato Iván Cepeda - crédito @ElizbethCristi7/X

El ambiente electoral en Colombia entró en una fase de mayor control institucional a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. En medio del cierre de campaña y de la realización de eventos proselitistas en distintas regiones del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un nuevo pronunciamiento para precisar el alcance de sus funciones frente a los actos políticos.

La comunicación se conoce justo en un momento de alta actividad política y tras recientes eventos de campaña del candidato Iván Cepeda, que concentraron atención política y mediática en los últimos días.

El pronunciamiento también incorporó las restricciones definidas por el Ministerio del Interior a través del Decreto de Orden Público No. 188 de 2026 - crédito CNE

En su pronunciamiento, el CNE recordó que su actuación está estrictamente delimitada por el marco constitucional y legal vigente, y que sus competencias se rigen por el artículo 265 de la Constitución Política, el Código Electoral y normas como la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005 para elecciones presidenciales.

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El comunicado fue firmado por el presidente del organismo, Cristian Ricardo Quiroz Romero, y el vicepresidente Alfonso Campo Martínez, quienes reiteraron que cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de la corporación posibles irregularidades en actos de campaña. En ese sentido, el texto advirtió:

“Las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) están delimitadas por el artículo 265 de la Constitución Política, el Código Electoral, las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 y para el caso de la elección presidencial la Ley 996 de 2005. Si, en ese marco estricto, algún ciudadano considera que un acto político vulnera alguna de dichas disposiciones, especialmente cuando pueda afectar el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, puede radicar su solicitud ante la Corporación, la cual se encuentra facultada para adelantar actuaciones administrativas frente a candidatos, organizaciones políticas y aun terceros que infrinjan tales normas”.

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El pronunciamiento también incorporó las restricciones definidas por el Ministerio del Interior a través del Decreto de Orden Público No. 188 de 2026. Allí se establece que, desde el lunes 25 de mayo, toda reunión de carácter político solo puede realizarse en espacios cerrados, una medida que busca reforzar la seguridad y el orden público en la recta final de la campaña.

El CNE recalcó que la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones recae en las autoridades de policía y en las administraciones municipales. En caso de incumplimiento, advirtió el organismo, podrían generarse consecuencias disciplinarias:

“El incumplimiento de estas funciones por parte de tales autoridades podrá dar lugar a las actuaciones disciplinarias que adelante la Procuraduría General de la Nación”. En su mensaje final, el Consejo Nacional Electoral hizo un llamado directo a los actores políticos para respetar las reglas del juego democrático en esta etapa decisiva de la contienda.

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