Creadora de contenido sacó el lado ‘hot’ de Gustavo Petro y lo hizo confesar uno que otro detalle: “Esto es consensuado”

El video dejó una estela de comentarios, memes y reacciones en TikTok, donde usuarios destacaron el tono relajado del presidente Gustavo Petro durante la entrevista - crédito @holii.com.co/X

Imagine estar frente al presidente de Colombia y no poder contener la risa mientras él responde a sus ocurrencias. Eso fue lo que sucedió cuando María Camila Fonseca, más conocida como Macafolla, entrevistó a Gustavo Petro para el programa digital de Holii Colombia. Entre bromas, memes y comentarios sin filtro, la creadora de contenido logró que el mandatario se soltara y dejara ver una faceta más cercana y divertida.

Desde el primer segundo, Maca marcó el tono con preguntas atrevidas. “¿Qué lo hace un hombre inolvidable?”, le preguntó, y Petro respondió con una sonrisa: “Eso hay que vivirlo”. Esa respuesta breve se convirtió rápidamente en uno de los momentos más compartidos en redes, donde los internautas replicaron la naturalidad del intercambio con memes y reacciones virales.

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La entrevista se desarrolló en el espacio ¿Eres tú o soy yo?, una sección de citas de Holii que normalmente busca descubrir por qué algunos solteros no tienen éxito en el amor. Pero en esta ocasión, la dinámica se trasladó a un escenario mucho más inesperado: la interacción entre un mandatario y una creadora de contenido conocida por su humor irreverente y sexualmente explícito.

La creadora de contenido Macafolla entrevistó a Gustavo Petro en el programa de Holii Colombia, mezclando humor, política y cultura digital - crédito @macafolla3.0/Instagram

Así fue una de las entrevistas más irreverentes de Petro en redes

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Maca soltó la frase “abajo los Yankees”, recordando los típicos comentarios críticos de Petro sobre Estados Unidos. El presidente aclaró rápidamente que eran palabras de la creadora, y ella respondió con picardía: “Y me apropio”.

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Petro no pudo contener la risa y bromeó con que sería incluida en la lista de la Ofac, como él y su familia lo están. “Que me metan lo que sea”, respondió ella, provocando carcajadas tanto del presidente como de quienes vieron el video.

Otro instante que se volvió tendencia fue la intervención sobre las manifestaciones y su relación con la música. Cuando Maca mencionó la idea de bailar, Petro respondió tímidamente que lo haría con música, provocando que la entrevistadora añadiera entre risas: “Alguien ponga algo en el aparato reproductor femenino”. La ocurrencia desató carcajadas tanto en el estudio como en las redes, consolidando la viralidad del clip.

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Una referencia a la música en protestas derivó en una frase viral de la creadora que explotó en TikTok en entrevista con Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

Después, Maca le preguntó a Petro si por ocupar un cargo tan alto debía tomar clases de protocolo o, al menos, aprender a ponerse una corbata. El presidente respondió entre risas que en la política “hay que aprender a poner corbatas, pero también hay que aprender a quitar corbatas de esta casa”, en referencia a la Casa de Nariño.

La creadora de contenido aprovechó el momento y le pidió que le hiciera el nudo a ella, en una corbata que tenía puesta. Petro se acercó por detrás y acomodó la corbata sobre el cuello de Macafolla como si se la estuviera poniendo a sí mismo. La edición del programa acompañó la escena con una parodia de Titanic, recreando la famosa toma en la proa del barco.

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“Esto es consensuado, gente, quiero que sepan que yo quiero esto”, dijo ella mientras se reía. El intento del presidente; sin embargo, no salió del todo bien porque el nudo quedó mal hecho. Maca no dejó pasar la oportunidad para rematar con otra pulla: “Hágase un cursito en el Sena”, comentario que volvió a sacar carcajadas a Petro.

Gustavo Petro ayudó a Macafolla a ponerse una corbata en un momento que la edición comparó con Titanic y provocó risas - crédito @holii.com.co/TikTook

Después, Macafolla sacó los famosos tuits de Petro. Leyó uno que decía “jajaja me pescaron” y él respondió divertido: “Y me solté”. Ella le preguntó si de verdad estaba suelto, y él respondió con una sonrisa: “Me estoy soltando”. Entonces la influenciadora remató con un “como gabete”, en alusión a la conocida canción, y Petro no pudo evitar reírse otra vez.

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La parte más irreverente llegó cuando Maca recordó una frase del presidente en un Consejo de Ministros: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”. Ella le respondió, entre risas y complicidad: “Y yo lo hago todos los días”.

Petro intervino para aclarar con humor: “Yo lo que dije es que el clítoris debe desligarse del cerebro, porque si no…”, y Maca lo interrumpió señalándose a sí misma: “Termina así”, provocando otra ola de risas.

El video generó cientos de comentarios en TikTok, y muchos usuarios respondieron con stickers y mensajes llenos de humor, señalando que esa faceta de Petro era realmente divertida. Entre risas y ocurrencias, el mandatario volvió a mostrarse un poco apenado, pero parecía disfrutar del humor irreverente que lo rodeaba.

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