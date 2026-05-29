Cayó “El Abuelo”, jefe logístico del Clan del Golfo en Cesar: estaba encargado de coordinar el tráfico de armas en la región

La aprehensión se produjo durante una operación conjunta en Chiriguaná, donde el sindicado era considerado pieza clave en el tráfico de armas y organización de actividades ilegales según fuentes oficiales - crédito prensa Ejército Nacional

Ferney Antonio López Polo, conocido como “El Abuelo” o “Tocayo”, fue capturado el 28 de mayo de 2026 durante un operativo coordinado por el Gaula Militar Cesar, en colaboración con el Batallón de Contrainteligencia de Frontera N.º 1 y la Síjín, en el municipio de Chiriguaná, Cesar.

Las autoridades lo identifican como el principal responsable de coordinar el tráfico de armas en la región, así como de gestionar la logística criminal del Clan del Golfo en el centro del departamento. La acción, de acuerdo con la autoridad militar, representa un golpe directo a la estructura logística de una de las organizaciones ilegales más activas del país.

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Perfil y funciones de “El Abuelo” dentro del Clan del Golfo

Con base en información oficial, López Polo formaba parte del componente armado de la subestructura Ferney Antonio López y, en el momento de su aprehensión, desempeñaba el papel de jefe de logística, armamento, municiones y abastecimiento del grupo criminal.

Autoridades capturan a Ferney Antonio López Polo, alias 'El Abuelo', señalado jefe logístico del Clan del Golfo en Cesar - crédito prensa Ejército Nacional

Su responsabilidad no solo abarcaba la gestión de armas y material bélico, también la coordinación de actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico ilegal de hidrocarburos en la zona central de Cesar. De acuerdo con la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam 46), la captura se considera relevante por el nivel de organización que representaba el detenido dentro de la estructura criminal.

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Las autoridades confirmaron que “El Abuelo” llevaba más de seis años vinculado al Clan del Golfo. Durante ese tiempo, acumuló al menos cinco anotaciones judiciales por delitos como homicidio, hurto y amenazas, entre otros. Su historial lo posicionaba como uno de los operadores logísticos más experimentados y buscados en la región.

Material incautado y detalles del operativo

Durante el allanamiento, las fuerzas conjuntas lograron incautar una pistola Prieto Beretta y una Glock 17, armas que, según los investigadores, estaban destinadas a fortalecer las capacidades ofensivas de la organización. El operativo se desarrolló sin enfrentamientos y permitió la captura de uno de los líderes logísticos más relevantes del grupo delictivo, según informaron las autoridades mediante un comunicado.

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El operativo en Chiriguaná permitió incautar armas destinadas a fortalecer la estructura criminal del Clan del Golfo - crédito prensa Ejército Nacional

La operación fue el resultado de una labor coordinada de inteligencia, donde participaron varias agencias y se integraron análisis sobre las capacidades criminales del Clan del Golfo en el departamento. La detención de López Polo se dio tras meses de seguimiento y verificación de sus movimientos en Chiriguaná y áreas circundantes.

Avances recientes contra el Clan del Golfo en Cesar

Paralelamente a la captura de “El Abuelo”, la Policía Nacional ejecutó otro operativo relevante en el municipio de Curumaní, donde fue detenido alias Manuel, señalado como presunto cabecilla zonal de la subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo.

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La orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado fue ejecutada tras actividades de registro y control. Según las investigaciones “Manuel” estaría implicado en ocho homicidios bajo la modalidad de sicariato cometidos entre abril de 2024 y abril de 2025 en los municipios de Bosconia y El Copey.

Otras acciones simultáneas incluyeron la detención de alias 'Manuel', cabecilla zonal y vinculado a ocho homicidios en Bosconia y El Copey - crédito prensa Policía Nacional

Las autoridades sostienen que estos crímenes se relacionan con disputas territoriales y el fortalecimiento de las economías ilícitas en el departamento. El reporte oficial añade que “Manuel” también presenta antecedentes por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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Impacto en la seguridad de Cesar

El teniente coronel Raúl Pérez Aramendiz manifestó que la Policía Nacional mantendrá las acciones operativas y judiciales para debilitar las estructuras criminales del Clan del Golfo en Cesar. “El objetivo es restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento”, señaló el oficial.

Con la captura de Ferney Antonio López Polo, las autoridades esperan afectar significativamente la capacidad logística y de abastecimiento del Clan del Golfo en la región, mientras continúan los operativos para identificar y desarticular otras subestructuras vinculadas a la organización.

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