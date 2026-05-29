Colombia

Capturaron a alias La Churca, presunta integrante del ELN, vinculada al atentado con explosivos contra el batallón Bolívar en Tunja

Las autoridades detuvieron en Saravena a alias Francisca, también conocida como La Churca, señalada de coordinar operaciones logísticas para acciones terroristas en Boyacá, Arauca y Casanare

Guardar
Google icon
El Ejército Nacional y la Policía capturan a alias Francisca, presunta líder logística del ELN, en Saravena, Arauca - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejército Nacional y la Policía capturan a alias Francisca, presunta líder logística del ELN, en Saravena, Arauca - crédito prensa Ejército Nacional

En el desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron una operación en el sector de la invasión La Unión, centro poblado del municipio de Saravena, departamento de Arauca.

La intervención permitió la captura por orden judicial de alias Francisca o La Churca. Las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron durante varios meses, según confirmaron las autoridades, tras señalar que la detenida tendría una trayectoria de más de 12 años dentro del grupo armado organizado (GAO) ELN. Esta captura se produjo como parte de una estrategia institucional para golpear las estructuras logísticas del grupo insurgente en el oriente del país.

PUBLICIDAD

Señalamientos por atentados en Boyacá

De acuerdo con reportes de las Fuerzas Militares, alias Francisca estaría vinculada con el ataque perpetrado el 8 de noviembre de 2025 contra las instalaciones del Batallón Simón Bolívar, en el municipio de Tunja, Boyacá. En esa ocasión se emplearon 24 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro bomba, lo que provocó heridas a dos personas y daños estructurales en la unidad militar.

Alias Francisca habría operado más de 12 años en el ELN, según investigaciones de inteligencia militar colombiana - crédito prensa Ejército Nacional
Alias Francisca habría operado más de 12 años en el ELN, según investigaciones de inteligencia militar colombiana - crédito prensa Ejército Nacional

De acuerdo con la investigación, la mujer habría participado en la planeación y coordinación del atentado. Las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional captaron el ingreso de un vehículo al barrio Prados de Alcalá, donde posteriormente fue abandonada una volqueta cargada con explosivos frente a un conjunto residencial.

PUBLICIDAD

El grupo antiexplosivos de las autoridades realizó una detonación controlada y, en el proceso, se activaron al menos cuatro cargas explosivas tipo rampa que impactaron directamente contra la infraestructura militar.

Las autoridades confirmaron que en el vehículo se había instalado una plataforma para arrojar tatucos o cilindros bomba, similares a los utilizados en los años 90. “Durante el procedimiento de desactivación que adelantaban los técnicos antiexplosivos, se habrían activado unas cargas que fueron las que afectaron y cayeron en el batallón”, señaló en su momento una fuente a El Tiempo.

Una volqueta cargada con explosivos fue abandonada cerca de un conjunto residencial y detonada de forma controlada por antiexplosivos - crédito X
Una volqueta cargada con explosivos fue abandonada cerca de un conjunto residencial y detonada de forma controlada por antiexplosivos - crédito X

De inmediato, el Ejército y la Policía activaron una alerta para evacuar a la comunidad de la zona y evitar riesgos durante la desactivación controlada.

No obstante, el batallón alcanzó a sufrir serias afectaciones en su infraestructura: la zona de alojamiento, la fachada, varias paredes y un vehículo quedaron destruidos, ya que durante el procedimiento se dispararon algunas cargas que impactaron directamente en las instalaciones.

Funciones logísticas dentro del ELN

Las autoridades señalaron que alias Francisca desempeñaba funciones vitales dentro de la estructura logística del ELN. Con base en la información de inteligencia militar revelada por el Ejército, la mujer estaba encargada de coordinar movimientos, ubicar inmuebles fachada y ocultar vehículos cargados con artefactos explosivos improvisados destinados a atentar contra la fuerza pública.

Las operaciones de esta estructura criminal se extendían a los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, donde presuntamente la capturada apoyaba el fortalecimiento logístico y operacional del grupo armado ilegal. Las investigaciones también la vinculan con delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Alias Francisca habría operado más de 12 años en el ELN, según investigaciones de inteligencia militar colombiana - crédito prensa Ejército Nacional
Alias Francisca habría operado más de 12 años en el ELN, según investigaciones de inteligencia militar colombiana - crédito prensa Ejército Nacional

Reacción institucional

Tras la captura, alias Francisca fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes avanzan en los procesos judiciales en su contra. El Ejército Nacional, en declaraciones recogidas por Infobae, reiteró que continuará con operaciones coordinadas e interinstitucionales para afectar las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en Arauca y otras regiones del país.

La captura de alias La Churca representa un avance en la lucha institucional contra las redes logísticas del ELN responsables de atentados en el oriente colombiano. Las autoridades recalcaron su compromiso de mantener la ofensiva para neutralizar las amenazas a la seguridad de la población civil y de las unidades militares.

Temas Relacionados

ELNEjército NacionalTerrorismoBatallón Bolívar TunjaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Macará EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”

América de Cali vs. Macará EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online en el Pascual Guerrero

Demanda busca frenar facultad de la Fiscalía para suspender órdenes de captura en procesos de paz: “La libertad tiene reserva judicial”

Los demandantes sostienen que estas decisiones deben estar sometidas a control de un juez y no ejecutarse de forma automática a partir de solicitudes del Gobierno

Demanda busca frenar facultad de la Fiscalía para suspender órdenes de captura en procesos de paz: “La libertad tiene reserva judicial”

Gobierno nacional emitió 17 medidas por riesgo de incendios y escasez de agua: exigió planes hídricos ante emergencias ambientales

Las instituciones regionales y privadas están llamadas a actualizar sus estrategias de ahorro y monitoreo, realizar gestión de riesgos y priorizar el agua para consumo humano y agricultura

Gobierno nacional emitió 17 medidas por riesgo de incendios y escasez de agua: exigió planes hídricos ante emergencias ambientales

Paz Urbana seguirá en Antioquia mientras concejala que denunció fiesta en prisión es hostigada con drones: “Voy a morir de pie”

Claudia Carrasquilla denunció haber recibido amenazas tras revelar detalles de la fiesta que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí

Paz Urbana seguirá en Antioquia mientras concejala que denunció fiesta en prisión es hostigada con drones: “Voy a morir de pie”

Judicializan responsables de secuestrar a un comerciante en un hotel: le exigieron $11 millones para no matarlo

Las autoridades confirmaron la condena de los delincuentes, aunque uno de los involucrados fue enviado a prisión domiciliaria, lo que fue ampliamente rechazado por la comunidad, pues se teme que puedan tomar represalias en contra del denunciante

Judicializan responsables de secuestrar a un comerciante en un hotel: le exigieron $11 millones para no matarlo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

ENTRETENIMIENTO

Maluma reveló por qué desconectarse de las redes sociales fue el impulso para su nuevo álbum: “Necesitaba parar”

Maluma reveló por qué desconectarse de las redes sociales fue el impulso para su nuevo álbum: “Necesitaba parar”

“¿Millones de dólares o una conversación con Dios?”: la inesperada respuesta de J Balvin que ‘prendió’ las redes sociales

Medellín anunció su Súper Concierto Feria de Flores 2026 con Carin León, Silvestre Dangond, Grupo Niche y más: fecha, lugar y boletería

Elianis Garrido abrió una convocatoria laboral: estos son los requisitos para hacer parte de su equipo

Hija del presentador Felipe Arias publicó una alarmante foto en la camilla de un hospital

Deportes

América de Cali vs. Macará EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online en el Pascual Guerrero

América de Cali vs. Macará EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online en el Pascual Guerrero

Junior perdió por goleada ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores: vea los goles y resumen del partido

No fue el final que Junior de Barranquilla esperaba en la Copa Libertadores: así se ubicó en el grupo F

Néstor Lorenzo aceptó que expuso a Sebastián Villa en la prelista de la selección Colombia: “No se merecía eso”

En video: reviva el gol de Jhon Arias con Palmeiras ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores 2026