Capturaron a alias La Churca, presunta integrante del ELN, vinculada al atentado con explosivos contra el batallón Bolívar en Tunja

El Ejército Nacional y la Policía capturan a alias Francisca, presunta líder logística del ELN, en Saravena, Arauca - crédito prensa Ejército Nacional

En el desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron una operación en el sector de la invasión La Unión, centro poblado del municipio de Saravena, departamento de Arauca.

La intervención permitió la captura por orden judicial de alias Francisca o La Churca. Las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron durante varios meses, según confirmaron las autoridades, tras señalar que la detenida tendría una trayectoria de más de 12 años dentro del grupo armado organizado (GAO) ELN. Esta captura se produjo como parte de una estrategia institucional para golpear las estructuras logísticas del grupo insurgente en el oriente del país.

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Señalamientos por atentados en Boyacá

De acuerdo con reportes de las Fuerzas Militares, alias Francisca estaría vinculada con el ataque perpetrado el 8 de noviembre de 2025 contra las instalaciones del Batallón Simón Bolívar, en el municipio de Tunja, Boyacá. En esa ocasión se emplearon 24 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro bomba, lo que provocó heridas a dos personas y daños estructurales en la unidad militar.

Alias Francisca habría operado más de 12 años en el ELN, según investigaciones de inteligencia militar colombiana - crédito prensa Ejército Nacional

De acuerdo con la investigación, la mujer habría participado en la planeación y coordinación del atentado. Las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional captaron el ingreso de un vehículo al barrio Prados de Alcalá, donde posteriormente fue abandonada una volqueta cargada con explosivos frente a un conjunto residencial.

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El grupo antiexplosivos de las autoridades realizó una detonación controlada y, en el proceso, se activaron al menos cuatro cargas explosivas tipo rampa que impactaron directamente contra la infraestructura militar.

Las autoridades confirmaron que en el vehículo se había instalado una plataforma para arrojar tatucos o cilindros bomba, similares a los utilizados en los años 90. “Durante el procedimiento de desactivación que adelantaban los técnicos antiexplosivos, se habrían activado unas cargas que fueron las que afectaron y cayeron en el batallón”, señaló en su momento una fuente a El Tiempo.

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Una volqueta cargada con explosivos fue abandonada cerca de un conjunto residencial y detonada de forma controlada por antiexplosivos - crédito X

De inmediato, el Ejército y la Policía activaron una alerta para evacuar a la comunidad de la zona y evitar riesgos durante la desactivación controlada.

No obstante, el batallón alcanzó a sufrir serias afectaciones en su infraestructura: la zona de alojamiento, la fachada, varias paredes y un vehículo quedaron destruidos, ya que durante el procedimiento se dispararon algunas cargas que impactaron directamente en las instalaciones.

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Funciones logísticas dentro del ELN

Las autoridades señalaron que alias Francisca desempeñaba funciones vitales dentro de la estructura logística del ELN. Con base en la información de inteligencia militar revelada por el Ejército, la mujer estaba encargada de coordinar movimientos, ubicar inmuebles fachada y ocultar vehículos cargados con artefactos explosivos improvisados destinados a atentar contra la fuerza pública.

Las operaciones de esta estructura criminal se extendían a los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, donde presuntamente la capturada apoyaba el fortalecimiento logístico y operacional del grupo armado ilegal. Las investigaciones también la vinculan con delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

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Alias Francisca habría operado más de 12 años en el ELN, según investigaciones de inteligencia militar colombiana - crédito prensa Ejército Nacional

Reacción institucional

Tras la captura, alias Francisca fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes avanzan en los procesos judiciales en su contra. El Ejército Nacional, en declaraciones recogidas por Infobae, reiteró que continuará con operaciones coordinadas e interinstitucionales para afectar las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en Arauca y otras regiones del país.

La captura de alias La Churca representa un avance en la lucha institucional contra las redes logísticas del ELN responsables de atentados en el oriente colombiano. Las autoridades recalcaron su compromiso de mantener la ofensiva para neutralizar las amenazas a la seguridad de la población civil y de las unidades militares.

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