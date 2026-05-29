Cali oficializó la ley seca y controles especiales para las elecciones presidenciales: advirtió sanciones por incumplimiento de las medidas

La Secretaría de Seguridad y Justicia despliega 3.300 efectivos de la Fuerza Pública para cubrir todo el territorio de Cali durante las elecciones - crédito Alcaldía de Cali

Santiago de Cali se prepara para garantizar una jornada electoral segura y ordenada durante las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo de 2026, en las que más de tres millones de personas en el Valle del Cauca estarán habilitadas para votar.

Para ello, la Administración distrital implementó una serie de medidas especiales de seguridad y ha dispuesto la ley seca, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y proteger la transparencia del proceso democrático.

De acuerdo con la alcaldía, las medidas fueron oficializadas mediante el Decreto 0612 de 2026, que regula el comportamiento ciudadano y la actividad comercial en el territorio de Santiago de Cali durante el fin de semana electoral.

Implementación de la ley seca

Uno de los principales puntos del decreto es la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas, que estará vigente desde las 6:00 p. m., del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p. m., del lunes 1 de junio. La medida busca reducir los riesgos de alteraciones al orden público y evitar incidentes asociados al consumo de alcohol durante las horas previas y posteriores a la jornada electoral.

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Santiago de Cali implementa la Ley Seca desde el sábado 30 de mayo para asegurar el orden y la transparencia durante las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Alcaldía de Cali

El incumplimiento de la ley seca acarreará sanciones económicas y administrativas, como la suspensión temporal de la actividad comercial y multas tipo 4 de hasta 933.000 pesos, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). La competencia para imponer dichas sanciones corresponde a las autoridades distritales y de policía.

Restricciones adicionales para preservar el orden

El decreto también prohíbe el transporte y disposición de escombros, así como el transporte de carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y mudanzas en la ciudad desde las 6:00 p. m., del sábado hasta las 6:00 a. m., del lunes siguiente. Se exceptúan de esta restricción los vehículos identificados de empresas de servicios públicos de gas licuado de petróleo (GLP) y aquellos destinados a la logística electoral, debidamente acreditados.

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Las restricciones buscan evitar el uso de vehículos y elementos que puedan ser utilizados para bloquear vías, generar disturbios o facilitar acciones que alteren la normalidad de la jornada. Además, se refuerza la vigilancia en los accesos y zonas aledañas a los 214 puestos de votación habilitados en Cali.

Para garantizar la seguridad durante las elecciones, el secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Javier Garcés, anunció el despliegue de aproximadamente 3.300 integrantes de la Fuerza Pública en toda la ciudad. El dispositivo cubrirá los puestos de votación y se mantendrá alerta ante cualquier incidente que pueda afectar la tranquilidad o la transparencia del proceso.

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El Decreto 0612 de 2026 prohíbe el transporte de cargas, escombros y mudanzas entre el 30 de mayo y el 1 de junio, salvo excepciones logísticas y de servicios públicos - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali declaró además el alistamiento institucional de primer grado para todos los organismos de seguridad, socorro y atención de emergencias, especialmente aquellos adscritos a las secretarías de Seguridad y Justicia, Movilidad, Gestión del Riesgo, Salud Pública, Paz y Cultura Ciudadana, y Desarrollo Territorial. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Emcali y los equipos de primera respuesta también estarán en permanente disponibilidad.

Horario y recomendaciones para la jornada electoral

Los puestos de votación en Cali estarán habilitados desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. del domingo 31 de mayo. La administración distrital invitó a los ciudadanos a consultar previamente su lugar de votación y recomienda acudir en las primeras horas de la jornada para evitar aglomeraciones.

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Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa o que pueda poner en riesgo la seguridad o la legalidad del proceso, a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Además, quienes tengan conocimiento de posibles delitos electorales pueden hacer denuncias a través de la plataforma URIEL de la Fiscalía General de la Nación.

La Alcaldía de Cali refuerza la vigilancia en los 214 puestos de votación y zonas aledañas para prevenir disturbios en la jornada electoral - crédito Alcaldía de Cali

La infracción a cualquiera de las medidas adoptadas será sancionada de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, y en casos de conductas punibles, conforme a la Ley 599 de 2000. La alcaldía ordenó a los organismos de seguridad y a las autoridades civiles realizar los operativos de rigor para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones.

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