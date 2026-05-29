Colombia

Buzo profesional murió durante labores submarinas en termoeléctrica de La Guajira: investigan falla en equipo de seguridad

El operario, de 57 años y oriundo de Cartagena, desapareció bajo el agua mientras inspeccionaba pilotes en una estructura marítima de Gecelca, en Dibulla

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Las autoridades investigan las circunstancias en las que Jesús María Sánchez perdió la vida mientras realizaba trabajos bajo el agua en Mingueo, Dibulla - crédito El Periodico del Barrio
Las autoridades investigan las circunstancias en las que Jesús María Sánchez perdió la vida mientras realizaba trabajos bajo el agua en Mingueo, Dibulla - crédito El Periodico del Barrio

Jesús María Sánchez, un buzo profesional de 57 años y natural de Cartagena, murió por inmersión el miércoles 27 de mayo mientras realizaba labores de inspección y mantenimiento submarino en la central termoeléctrica Gecelca, ubicada en Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla, en La Guajira.

Las autoridades adelantan una investigación para establecer si el accidente estuvo relacionado con una falla en el equipo de buceo o con alguna situación ocurrida durante la operación bajo el agua.

El trabajador se encontraba desarrollando maniobras de revisión y mantenimiento en los pilotes de una estructura que se adentra en el mar Caribe, de acuerdo con la información dada por el medio especializado Buceo Industrial Iberoamericano.

Otros reportes incluidos en el material del caso indican que Sánchez también ejecutaba labores de limpieza e inspección submarina en una de las estructuras de la planta termoeléctrica.

La emergencia se produjo durante la jornada laboral, cuando uno de sus compañeros detectó una anomalía en los protocolos de seguridad, de acuerdo con el medio El Universal.

Jesús María Sánchez, buzo profesional cartagenero de 57 años, murió durante labores de inspección submarina en una termoeléctrica de La Guajira - crédito Buceo Industrial Iberoamericano/Facebook
Jesús María Sánchez, buzo profesional cartagenero de 57 años, murió durante labores de inspección submarina en una termoeléctrica de La Guajira - crédito Buceo Industrial Iberoamericano/Facebook

Según las versiones preliminares conocidas por Caracol Radio, la cuerda de vida y rescate del operario apareció inusualmente floja. Al halarla para intentar establecer contacto con el buzo, no hubo respuesta desde el fondo del agua.

Ese momento encendió las alarmas dentro de las instalaciones de la termoeléctrica y activó de inmediato una brigada de emergencia conformada por personal técnico, rescatistas y embarcaciones de apoyo, que iniciaron labores de búsqueda tanto en el mar como en la línea de playa cercana al complejo energético.

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El cuerpo fue encontrado tras tres horas de búsqueda

Las labores de rastreo se extendieron durante aproximadamente tres horas antes de que las autoridades y los equipos de rescate lograran localizar el cuerpo de Jesús María Sánchez.

La recuperación del cadáver permitió finalizar la operación de búsqueda y dio paso a las diligencias judiciales y forenses correspondientes.

Tras la recuperación del cuerpo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica en el lugar de los hechos y adelantaron el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en Riohacha, donde se desarrollarán los procedimientos forenses correspondientes.

Playas de Palomino-La Guajira-Colombia
La emergencia ocurrió en aguas de La Guajira, donde rescatistas y personal técnico adelantaron la búsqueda del buzo desaparecido durante más de tres horas - crédito TripAdvisor

La investigación busca establecer con exactitud qué ocurrió durante la inmersión y determinar si existió una falla humana, técnica o mecánica en el equipo utilizado por el trabajador.

También se intenta esclarecer si las condiciones de seguridad y los protocolos implementados durante la labor cumplían con los estándares requeridos para este tipo de operaciones submarinas.

Familiares pidieron respuestas sobre lo ocurrido

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de Sánchez lamentaron la tragedia y pidieron claridad sobre las circunstancias en las que murió el buzo profesional.

El trabajador residía en Cartagena y, según personas cercanas, tenía amplia experiencia en labores submarinas y era reconocido por su compromiso con el trabajo y su responsabilidad familiar. La noticia de su muerte generó mensajes de solidaridad y condolencias entre amigos y conocidos.

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Uno de sus allegados expresó públicamente su dolor a través de redes sociales y envió un mensaje de apoyo a la familia del operario fallecido.

La termoeléctrica Gecelca, ubicada en Mingueo, Dibulla, fue el lugar donde ocurrió el accidente en el que murió el buzo profesional Jesús María Sánchez durante labores submarinas - crédito Gecelca
La termoeléctrica Gecelca, ubicada en Mingueo, Dibulla, fue el lugar donde ocurrió el accidente en el que murió el buzo profesional Jesús María Sánchez durante labores submarinas - crédito Gecelca

“Lamento profundamente los momentos de dolor por los que pasa la familia Sánchez luego del trágico deceso del señor Jesús, el tío Chachi. Que Dios lo tenga en su Santo Reino y que les dé mucha fortaleza a su esposa Ruth, sus hijos, sobrinos y demás familiares”, escribió.

Hasta el momento, las directivas de la empresa Gecelca no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente ocurrido en las instalaciones de la termoeléctrica ni sobre los avances preliminares de las investigaciones.

Las autoridades continúan recopilando información técnica y testimonios para reconstruir los minutos previos a la desaparición del buzo y establecer las circunstancias exactas que rodearon el caso.

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