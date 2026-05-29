Bernie Moreno ya está en Colombia para acompañar las elecciones presidenciales como observador internacional

Senador Republicano, Bernie Moreno | REUTERS/Kent Nishimura

El senador estadounidense Bernie Moreno ya se encuentra en Colombia para participar como observador electoral durante las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 31 de mayo. Su llegada se produjo en Cartagena, donde iniciará una agenda relacionada con el seguimiento al proceso democrático que definirá al próximo presidente de la República.

Según información divulgada por Revista Semana, el congresista republicano de origen colombiano arribó al país en medio de la misión de observación internacional autorizada por las autoridades electorales para acompañar los comicios.

La presencia de Moreno ha despertado interés debido a su cercanía con sectores conservadores de Estados Unidos y por su participación activa en temas relacionados con América Latina dentro del Senado estadounidense.

U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) attends a working lunch at the Shield of the Americas Summit at Trump National Doral Miami, in Doral, Florida, U.S., March 7, 2026. Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

El legislador hace parte del grupo de funcionarios acreditados por el Consejo Nacional Electoral para observar el desarrollo de las votaciones presidenciales y verificar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la jornada electoral.

De acuerdo con la información conocida por Revista Semana, esta es una de las misiones internacionales que acompañarán el proceso de votación previsto para este fin de semana en Colombia.

Agenda del senador en territorio colombiano

Tras su llegada a Cartagena, Bernie Moreno iniciará una serie de actividades relacionadas con el proceso electoral colombiano.

Según la información divulgada, el senador tendría programados encuentros con distintos actores políticos y representantes de sectores interesados en el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Uno de los eventos que más expectativa ha generado es una reunión prevista con los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

El encuentro buscaría promover acercamientos políticos entre ambos sectores de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.

Senador Republicano, Bernie Moreno | Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

Aunque la observación electoral constituye el propósito principal de su visita, la presencia de Moreno también ha despertado interés por las posiciones que ha expresado recientemente sobre el panorama político colombiano y el futuro de las relaciones entre Bogotá y Washington.

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Participación de observadores internacionales

La acreditación de observadores internacionales forma parte de los mecanismos que buscan fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos democráticos.

Las autoridades electorales han autorizado la participación de diferentes delegaciones extranjeras que acompañarán el desarrollo de la jornada presidencial.

Bernie Moreno integra el grupo de observadores internacionales autorizados para realizar seguimiento al proceso electoral colombiano.

La presencia de estas misiones busca verificar aspectos relacionados con las garantías para los votantes, la organización logística de las elecciones y las condiciones generales en las que se desarrollará la jornada.

Su llegada ocurre en momentos en que distintos sectores políticos mantienen la atención sobre la seguridad electoral y las garantías para candidatos y ciudadanos en varias regiones del país.

Expectativa por la primera vuelta presidencial

La visita del senador coincide con los últimos días de campaña y con el inicio de las actividades previas a la jornada electoral del 31 de mayo.

Las elecciones presidenciales definirán cuáles candidatos avanzarán a una eventual segunda vuelta y marcarán el rumbo político del país para los próximos años.

Senador Republicano, Bernie Moreno | (Foto: Casa Presidencial)

Mientras avanzan los preparativos para las votaciones, la presencia de observadores internacionales continúa siendo uno de los elementos destacados dentro del proceso electoral colombiano.

La llegada de Bernie Moreno se suma a las misiones de acompañamiento previstas para estos comicios, en los que millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.