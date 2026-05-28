Senador electo fue acusado de presunto abuso sexual y agresiones contra una mujer: publicaron reveladores chats

El senador electo es uno de los más activos en la campaña política de Abelardo de la Espriella y se vio envuelto en un nuevo escándalo - crédito Alejandro Bermeo / Instagram

El senador electo Alejandro Bermeo volvió a ser tema de conversación en el país. Sin embargo, en esta ocasión no tiene que ver con las polémicas declaraciones que realizó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las que tuvo que retractarse, sino por una denuncia por presuntas agresiones físicas, intimidación y violencia sexual contra una mujer con la que mantuvo una relación alrededor de dos años.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, expuesta por el diario tolimense El Olfato, el caso está en la Fiscalía y tiene en alerta a los seguidores de Abelardo de la Espriella, teniendo en cuenta la cercanía que tiene el político con el abogado y candidato presidencial.

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Según el reporte del medio, la denunciante entregó chats, videos explícitos, documentos del expediente y su testimonio, asegurando que teme por su vida ante el ascenso político de Bermeo. La investigación sigue en curso y no tiene hasta ahora una decisión judicial definitiva.

La joven sostuvo que vivió durante meses bajo amenazas constantes e indicó que, cuando intentaba terminar la relación, Bermeo presuntamente amenazaba con matar a integrantes de su familia, causarle daño físico y provocar escándalos en su lugar de trabajo para afectar su entorno laboral.

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En uno de los chats incorporados al expediente, supuestamente Bermeo le escribió: “Quiero recogerte pero que salgas en tanga de tu casa”. La mujer respondió: “¿y si no lo hago qué pasa?”, a lo que él habría contestado: “Que le voy a pegar, usted sabe”.

La conversación siguió con otra pregunta de la denunciante: “¿O sea me pega, sino salgo y hago lo que usted quiera?”. La respuesta atribuida a Bermeo en el expediente fue: “Haga caso porque le va mal”, se lee en los chats publicados por el medio local.

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La mujer habría sido víctima de intimidaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima aseguró estar bajo amenazas, vigilancia y control

La mujer también denunció, según El Olfato, que personas cercanas a Bermeo llegaban hasta su sitio de trabajo para intimidarla y vigilarla. En su relato, el miedo, las amenazas y el control permanente se convirtieron en mecanismos de sometimiento emocional y psicológico.

En su testimonio describió múltiples episodios de presunta violencia sexual y degradación, y afirmó que Bermeo la obligó a realizar actos sexuales que ella no consentía.

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Presuntamente, habría sido forzada a sostener relaciones con otros hombres y sometida a prácticas sexuales con objetos para satisfacer al político. También dijo que él la obligaba a exponerse públicamente.

La mujer añadió en su denuncia que sufrió golpizas constantes y actos de extrema violencia física, pues en su relato citado por el medio tolimense, indicó que, supuestamente, Bermeo intentó asfixiarla y le causó lesiones en distintas partes del cuerpo, además de secuelas emocionales.

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La joven presentó pruebas como chats y videos al medio local - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los ataques físicos y sexuales habría ocurrido en abril, durante la campaña electoral

La mujer afirmó que Bermeo llegó a su vivienda, le exigió salir en ropa interior y, ante su negativa, comenzó a golpearla. Según la denuncia publicada por El Olfato, la trasladó a un motel en Ibagué, donde las agresiones físicas y sexuales continuaron durante varias horas. Presuntamente, allí fue golpeada con un cable y sometida por el político.

El expediente también incluye referencias a supuestas grabaciones de algunos de esos episodios, que habrían sido utilizadas como mecanismos de intimidación y control para evitar que la joven denunciara.

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Según la denuncia, todo el material probatorio está en manos de la Fiscalía, por lo que la víctima pidió apoyo, ante el temor que asegura sentir por su vida.

La denunciante afirma que el caso reposa en la Fiscalía - crédito Colprensa

Cabe mencionar que Bermeo se convirtió en una de las figuras más visibles de la campaña de Abelardo de la Espriella, que impulsa desde sus redes sociales, en las que tiene varios videos con él y difunde, frecuentemente, mensajes conservadores, cristianos y discursos en defensa de la familia tradicional y la protección de la mujer.

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Hasta el momento, Alejandro Bermeo no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia. Aunque El Olfato aseguró que buscó su versión sobre los hechos, no obtuvo respuesta.