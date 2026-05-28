Elecciones presidenciales 31 de mayo de 2026: así puede planear su viaje en Transmilenio, sistema reforzará la frecuencia en las rutas

La ciudadanía dispone de la aplicación TransMiApp para planear desplazamientos hacia los centros de sufragio y conocer en tiempo real el avance de los vehículos y las rutas habilitadas durante la jornada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales y de vicepresidente.

En Bogotá, la jornada electoral movilizará a 6.076.599 ciudadanos (3.201.571 mujeres y 2.875.028 hombres), distribuidos en 1.083 puestos de votación a lo largo de las 20 localidades. Ante esta masiva participación, la Alcaldía Mayor, junto con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha dispuesto un robusto plan de logística, seguridad y movilidad para garantizar una jornada ordenada y segura.

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Medidas para una jornada segura en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno lidera la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que ha definido varios lineamientos clave:

Seguridad y convivencia: se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, con presencia de la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), para monitorear y atender reportes en tiempo real durante toda la jornada.

Movilidad : TransMilenio y el Sitp operarán con su flota completa y refuerzos en zonas de alta afluencia para facilitar el desplazamiento hacia y desde los puestos de votación.

Publicidad electoral: estará prohibida la propaganda, entrega de volantes y uso de prendas alusivas a campañas políticas en las inmediaciones de los puestos de votación.

Ley seca: la medida iniciará el sábado 30 de junio a las 6:00 p. m., hasta las 12:00 p. m. (mediodía) del lunes 1 de junio de 2026.

El plan prevé acciones de vigilancia, orientación a los votantes y la aplicación de ley seca, así como observación electoral permanente y la recomendación de consultar sedes y horarios antes de acudir a las urnas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las autoridades recomiendan consultar previamente el puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional y reportar cualquier irregularidad a la línea 123 o en los puntos de atención habilitados.

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Cómo planear su viaje en Transmilenio hacia su puesto de votación

Para facilitar el acceso a los puestos de votación, Transmilenio y el Sitp operarán con refuerzos en las rutas y estaciones con mayor flujo de votantes. Una herramienta fundamental para los usuarios es la aplicación TransMiApp, que permite planificar el recorrido de acuerdo con el punto de origen y destino, optimizando los desplazamientos en función de la hora y las condiciones del sistema.

¿Cómo utilizar TransMiApp para llegar a su puesto de votación?

Descargue e ingrese a la aplicación TransMiApp en su teléfono móvil.

Haga clic en la opción “Planea tu viaje”.

Escriba su punto de origen y el destino (puede ingresar la dirección o el nombre del puesto de votación).

La aplicación ofrecerá las mejores alternativas de rutas, horarios y paraderos, ajustadas a su trayecto y al horario en que quiera salir o llegar.

Consulte el paradero más cercano, las rutas disponibles y los tiempos estimados de llegada de los buses.

Puede visualizar el recorrido en el mapa y seguir en tiempo real el avance del bus hacia su destino.

La aplicación TransMiApp permite planificar rutas, consultar horarios y monitorear buses en tiempo real para llegar con facilidad al puesto de votación - crédito TransMilenio

La nueva versión de TransMiApp también facilita la consulta de estaciones, rutas específicas y paradas intermedias, permitiendo a los usuarios monitorear el trayecto y reducir el riesgo de contratiempos durante la jornada electoral.

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Recomendaciones clave para el día de la elección

Planifique su viaje con anticipación: tenga clara la ubicación de tu puesto de votación y revisa las opciones de movilidad antes de salir de casa.

Consulte el horario: el horario de votación es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país. Recuerde que solo podrán votar quienes hayan entregado su cédula al jurado antes de las 4:00 p. m.; si llega después de esa hora o solo está en la fila, no podrá ejercer el voto.

Manténgase informado: siga las recomendaciones y alertas de las autoridades a través de los canales oficiales y la aplicación TransMiApp.

Evite portar prendas o elementos alusivos a campañas políticas y no acepte volantes ni propaganda en los alrededores de los puestos de votación.

Reporte cualquier irregularidad a la línea 123 o en los puntos oficiales de atención de la ciudad.

Las autoridades recomiendan consultar el puesto de votación, evitar propaganda política y reportar irregularidades a la línea 123 o puntos de atención - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos